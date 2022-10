ECP gegen Memmingen: Wieder entscheidet ein Treffer Differenz

Von: Paul Hopp

Auffälliger Akteur: Felix Brassard (hier eine Archivaufnahme) hatte gestern in der Offensive mehrere gute Szenen und erzielte auch einen Treffer. © Roland Halmel

In der Vorbereitung hat der EC Peiting gegen den ECDC Memmingen zweimal knapp verloren. Auch am Freitagabend, in der Punktrunde, entschied ein Treffer Differenz.

Memmingen – Seine zwei Testspiele gegen den ECDC Memmingen hat der EC Peiting in der Vorbereitung knapp, jeweils mit 3:4, verloren. Auch das erste Duell in der Oberliga Süd endete mit einem Tor Differenz. Die Peitinger kassierten beim 2:3 am Freitagabend ihre erste Saisonniederlage.

Den Sieg der „Indians“ bezeichnete ECP-Trainer Anton Saal als „im Großen und Ganzen verdient“. Man habe gewusst, dass Memmingen, mit drei Niederlagen gestartet, engagiert auftreten werde. Doch im ersten Drittel, so Saal, „waren wir nicht bereit. Die Abstände waren zu groß.“ Fürs Ergebnis ausschlaggebend war laut Saal „das Überzahlspiel“. Memmingen gelangen drei Powerplaytreffer (aus fünf Situationen), den Peitingern gelang nur ein Überzahltor (bei vier Gelegenheiten).

Memmingen gelingen drei Tore im Powerplay

Schon in den ersten 30 Sekunden musste Konrad Fiedler, der diesmal im ECP-Tor stand, zweimal eingreifen. Doch auch die Peitinger hatten alsbald Möglichkeiten, die erste hochkarätige Chance verzeichnete Marc Besl (3.). In der Folge ging es in hohem Tempo hin und her, wobei die Memminger die größere Anzahl an Offensivaktionen hatten. Beim Konter und dem Abschluss von Petr Pohl reagierte Fiedler glänzend (6.), gleiches galt beim Schuss von Jaroslav Hafenrichter (9.). Zahlreiche Schüsse der „Indians“ gingen allerdings auch neben das Tor. Auf ECP-Seite verfehlten Thomas Heger freistehend (5.) und Felix Brassard (17.) jeweils knapp einen Treffer.

Ins Mitteldrittel starteten die Peitinger in Unterzahl, überstanden die Situation. In der Folge deutete sich bei mehreren guten Möglichkeiten ein Treffer der „Indians“ an. ECP-Keeper Fiedler verhinderte mit starken Paraden ein Gegentor. Zwei Überzahlsituationen (28., 32.) verschafften den Gästen etwas Luft. Als die „Indians“ ins Powerplay kamen, gelang ihnen durch Maxim Kryvorutskyy das 1:0 (35.). Gleich darauf eine Überzahl für Peiting – Brassard erzielte mit schönem „One-Timer“ den 1:1-Ausgleich (37.). Der ECP blieb am Drücker, David Miller scheiterte an Torwart Leon Meder (38.). Auf der Gegenseite konnte Sean Morgan den Memminger Sergei Topol nur per Foul stoppen; die Überzahl nutzten die Gastgeber durch Gits Meija zur 2:1-Führung (39.).

EC Peiting schafft zweimal den Ausgleich

Im Schlussdrittel hatte Peiting den besseren Start. Miller (41.) und Brassard (42.) verpassten knapp. Wenig später lag nach einem Zweikampf in der „Indians“-Zone die Scheibe frei; Besl schaltete am schnellsten und verwandelte eiskalt zum 2:2 (44.). Peiting blieb gefährlich: Brassards tolles Solo (46.) endete aber ebenso erfolglos wie der satte Schuss von Fabian Weyrich und die Aktion von Sam Payeur (47.). Die 3:2-Führung der Memminger durch Marcus Marsall im Powerplay (48.) kam da überraschend. Peitings Morgan fehlte im Anschluss bei einem Solo das letzte Quäntchen Glück (49.).

In der Folge wurde die Partie offen geführt, auf beiden Seiten ergaben sich Abschlüsse. Vier Minuten vor Schluss dann ein Überzahlspiel für den ECP. Peiting stand gut in der Formation, doch mit Glück überstand Memmingen die Situation. ECP-Keeper Fiedler rettete in höchster Not gegen Pohl (59.). Danach gab es eine Bankstrafe gegen Peiting wegen zu vieler Spieler auf dem Eis – eine sehr umstrittene Szene. Die Niederlage „mache ich daran nicht fest“, so Saal. „Wir haben davor einige Chancen ausgelassen.“

Statistik:

ECDC Memmingen 3

EC Peiting 2

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 1:0 (34:17) Kryvorutskyy (Svedlund, Pohl/5-4), 1:1 (36:26) Brassard (Heger/5-4), 2:1 (38:40) Meija (Pekr, Topol/5-4). 3. Drittel: 2:2 (43:40) Besl (Payeur, Feuerecker), 3:2 (47:38) Marsall (Pekr, Meisinger/5-4). Strafminuten: Memmingen 8, Peiting 10. Schiedsrichter: Polaczek, Weger. Zuschauer: 1354.