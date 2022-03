Pre-Play-offs: EC Peiting gelingt der erste Streich

Von: Katrin Kleinschmidt

Einen Treffer selbst gemacht, zwei aufgelegt: Lukas Motloch hatte großen Anteil am ersten Peitinger Sieg in den Pre-Play-offs. © Holger Wieland

Es ist jene Zeit, die alle Eishockey-Fans lieben: die K.o.-Phase. Sie hat für den EC Peiting am Freitag mit den Pre-Play-offs begonnen. Und das sogar sehr erfolgreich.

Peiting – Beim EC Peiting lief es in den vergangenen Wochen alles andere als rund. In der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga kassierte das Team von Trainer Anton Saal zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen. Doch pünktlich zum Beginn der K.o.-Runde ist das Team voll da. Im ersten Aufeinandertreffen mit dem EV Lindau in den Pre-Play-offs gewann Peiting 6:3 auf eigenem Eis.

Der ECP legte gleich gut los. Es waren kaum eineinhalb Minuten gespielt, da schlug Lukas Motloch erst über die Scheibe, doch beim zweiten Versuch traf er sie ordentlich. Auf ihrem Weg zum Tor gab ihr Dominic Krabbat noch eine Richtungskorrektur – und zack zappelte die Scheibe im Netz. Der ECP führte 1:0, hatte die Partie im Griff. Doch durch Strafen für Marco Habermann und Daniel Reichert wurde es auch vor Florian Hechenrieder – Peitings Goalie war nach seiner kurzen Verletzungspause zurück auf dem Eis – hektisch. Der ECP verteidigte beherzt und konzentriert, so konnten sich die Lindauer beim Fünf-gegen-drei-Spiel nur eine einzige echte Chance erarbeiten. Die vergab der Amerikaner Nolan Redler, der die Scheibe am leeren Tor vorbei legte. Besser zielte da Peitings Ty Morris. Als der an die Scheibe kam, drehte er sich einmal komplett um die eigene Achse, nahm dann Maß und zimmerte den Puck Richtung Tor, Marco Habermann fälschte ihn noch leicht ab – 2:0.

EC Peiting hält Lindau in Schach

Im zweiten Drittel agierte Lindau deutlich aggressiver, das Spiel wurde umkämpfter. Hechenrieder verhinderte im letzten Moment den Anschlusstreffer durch Martin Mairitsch. Dann zeichnete sich erneut Morris aus. Der Angreifer konnte samt Puck ungestört von der Blauen Linie Richtung Lindauer Tor gleiten. Als alle mit dem Pass rechneten, zirkelte Peitings Schlitzohr die Scheibe zum 3:0 ins Tor. Doch die Gäste hatten eine Antwort parat, verkürzten im Gegenzug auf 1:3 – Dustin Reich war es, der mit seinem überraschenden Schuss von der Blauen Linie die Lindauer Bemühungen ein erstes Mal belohnte. Damian Schneider gelang kurz vor Drittelende ein zweites Tor für die Gäste. Weil dazwischen Lukas Motloch mit einer starken Einzelaktion für Peiting traf, ging’s mit einem Zwischenstand von 4:2 für den ECP in die nächste Pause.

EC Peiting reicht ein weiterer Sieg gegen Lindau

Danach kam nur noch wenig Spannung auf. Thomas Heger verschaffte den Peitingern mit dem 5:2 ein ordentliches Polster. Zwar kam Lindau durch Dominik Patocka noch auf 3:5 heran. Doch als die „Islanders“ aufs Ganze gingen und den Goalie zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahmen, machte Nagtzaam den Sack zu und stellte auf 6:3.

Damit brauchen die Peitinger nur noch einen Sieg gegen den EV, um in die Play-offs einzuziehen. Damit könnten sie bereits an diesem Sonntag, 18 Uhr, in Lindau den Sack zu machen.

Statistik

EC Peiting 6

EV Lindau 3

(2:0, 2:2, 2:1)

1. Drittel: 1:0 (1:22) Krabbat (Motloch/Nagtzaam), 2:0 (16:47) Habermann (Morris/Feuerecker/5-4). 2. Drittel: 3:0 (29:32) Morris (Motloch/Söll), 3:1 (31:19) Reich (Redler/Wucher), 4:1 (33:49) Motloch (4-5), 4:2 (38:09) Schneider (Grünholz/Raaf-Effertz/4-4). 3. Drittel: 5:2 (51:30) Heger (Nagtzaam/Krabbat), 5:3 (55:25) Patocka (Mairitsch), 6:3 (58:08) Nagtzaam (Krabbat/Reichert/EN). Strafminuten: Peiting 12 – Lindau 12. Schiedsrichter: Erdle, Gossmann; Wagner, Männlein. Zuschauer: 430.

