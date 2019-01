Peiting ballert sich zum Hauptrunden-Titel

Kantersieg gegen Lindau

von Thomas Fritzmeier schließen

Gibt‘s nicht? Gibt‘s doch! Dank eines Kantersiegs gegen den EV Lindau schiebt sich der EC Peiting auf Platz eins der Oberliga Süd. Angreifer Simon Maier trifft dreifach.

Peiting – Kurz nach der Schlusssirene kramten die Fans des EC Peiting die Taschenrechner raus. Hatte es tatsächlich gereicht? Hatte der ECP, der gerade mit 7:1 gegen Lindau gewonnen hatte, den EV Regensburg (3:6 in Landshut) auf den letzten Metern doch noch abgefangen, sich den Hauptrunden-Titel geschert? Die Antwort: JAAAA! Es hat gereicht. Die Peitinger, vor dem Spieltag noch drei Punkte und sieben Tore hinter dem EVR, beenden die Vorrunde auf Rang eins. Mit drei mickrigen Toren Vorsprung auf die Regensburger. Damit hatte wohl keiner mehr gerechnet.

Wobei: Die Spieler des ECP vielleicht schon. Nach dem müden Spiel am Freitagabend in Memmingen (0:3) präsentieren sie sich im Heimspiel gegen Lindau von Beginn an hellwach, geben schon im ersten Drittel richtig Gas. Ihr erstes Überzahl nutzen sie zur Führung. Nach Vorlage von Kapitän Anton Saal, der am Freitag in Memmingen gefehlt hatte, schiebt Simon Maier die Scheibe zum 1:0 (15.) über die Linie. Youngster Steven Wagner (20) erhöht mit seinem zweiten Saisontor auf 2:0 (16.).

Kostourek beendet Durststrecke

Die Peitinger machen auch im zweiten Abschnitt mit dem Gegner, was sie wollen – und schießen sich für die anstehende Meisterrunde (siehe Kasten rechts) warm. Maier (25.), Milan Kostourek (30.), der seine Durststrecke (vier Spiele ohne Torerfolg) beendet, und Thomas Heger (34.) schrauben das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe.

Im Schlussdrittel kommen noch drei weitere ECP-Tore dazu. Brad Miller (50.) und erneut Kostourek (56.) und Maier (56.) ballern die Peitinger zum Hauptrunden-Titel. Dass EVL-Schwede Viktor Lennartssson zum zwischenzeitlichen 1:6 (54.) trifft, juckt am Ende niemanden.

Viel Zeit zum Feiern bleibt dem ECP nicht. Schon am Freitag startet die Meisterrunde – und zwar mit einem Heimspiel gegen Selb.

Lesen Sie auch: Paukenschlag bei der EA Schongau: Abteilungsleiter wirft hin.