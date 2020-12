Cha-Cha-Cha mit verpatztem Ende

Entscheidung in der Overtime: In dieser Szene erzielt Riessersees Ulrich Maurer den Treffer zum 2:1. Torwart Florian Hechenrieder und Verteidiger Andreas Feuerecker können das nicht mehr verhindern.

Eishockey: Oberliga

von Andreas Mayr schließen

Starke Leistung, viele Chancen, aber das Happy-End blieb dennoch aus: Beim SC Riessersee musste sich der EC Peiting am Freitagabend in der Verlängerung knapp geschlagen geben.

Garmisch-Partenkirchen – Es wäre wirklich langweilig, wenn dieses Derby jetzt, wo es auch noch ohne Zuschauer auskommen muss, ein ganz normales Eishockeyspiel wäre. War es zum Glück nicht, und das lag an der 32. Minute im Oberliga-Spiel zwischen dem SC Riessersee und dem EC Peiting, Endstand später 2:1 für den SCR nach Verlängerung. Aber das konnte da keiner ahnen.

Folgendes passierte: Nardo Nagtzaam, Top-Stürmer beim ECP, kauerte auf dem Eis – und irgendwie hatte niemand genau mitbekommen, wie er in diese Position gekommen war. Erst die Kameras klärten in der Drittelpause auf: Die Fernsehbilder zeigten einen Check von SCR-Verteidiger Tom Horschel, der Nagtzaam in dem Moment traf, als der sich gerade umdrehen wollte. Das war dann sicher viel Pech und auch keine böswillige Attacke. Aber Trainer Sebastian Buchwieser wies später auf der Pressekonferenz darauf hin, dass sein Spieler genäht werden musste. Für solche Folgen sehen die Regeln nun mal eine Spieldauerstrafe vor. Die Vertreter der Gastgeber sahen es anders, sahen eher einen sauberen Check, vielleicht ein kleines Vergehen, zwei Minuten. Tom Horschel musste dennoch vom Eis – und die große Wilderei begann.

EC Peiting: 40 Minuten die überlegene Mannschaft

Was sich in den 40 Minuten danach abspielte, kann man am ehesten noch mit einem Volksfestschießstand vergleichen. Da zielt man ja auch unglaublich oft daneben mit diesen Luftgewehren, die eine große Streuung haben. So sah das dann auch auf dem Eis aus. Peng, peng, peng, alles vorbei. Erst Uli Maurer in der Verlängerung lupfte den Puck über den Peitinger Torwart Florian Hechenrieder zum 2:1 ins Netz. Maurer, das ist einer dieser „Hasen, die höherklassig gespielt haben“, wie Buchwieser sie nennt. Im Fall von Maurer sogar DEL, er war deutscher Meister mit München, dem EHC, und ist dort eine Vereinsikone.

Aber gut, zurück zu diesem Check von Tom Horschel und den Folgen, den ziemlich gravierenden. Denn eine solche Strafe zieht fünf Minuten Unterzahl nach sich. Peiting schoss mit einem Mann mehr ziemlich oft auf das Tor von Christian Schneider, der Puck tanzte sogar einmal auf der Torlinie Cha-Cha-Cha, wählte aber beim Chassé die falsche Richtung. Er bequemte sich neben das Tor. Auch wegen dieser Phase sah Trainer Buchwieser sein Team „40 Minuten überlegen“. Das stimmte schon, man muss davon nur zwei Alleingänge der Riesserseer ausnehmen. Einen schoss Robin Soudek über das Tor, den anderen parierte Hechenrieder. Die Torwarte prägten die Partie an diesem Abend. Einmal lag Hechenrieder ein paar Meter vor seinem Tor auf dem Puck. Ein anderes Mal, kurz vor dem Ende, stürmte Riessersees Christian Schneider wie ein Degenfechter aus dem Tor und versuchte, den Puck zu treffen. Beide kassierten je ein Tor.

Das 1:0 der Peitinger (29.) gelang Lukas Gohlke in Überzahl, ein abgefälschter Schuss und der Verdienst für eine ganz starke Phase zu Beginn des zweiten Drittels. Der Ausgleich (32.) war Hechenrieders einziger unglücklicher Moment. Bei einem Schlenzer von Eetu-Ville Arkiomaa rutschte der Puck durch die Schoner und über die Torlinie. Passiert. Peiting hätte mehr als einen Punkt verdient gehabt. Aber den einen Zähler nahm Buchwieser gerne mit (vor allem nach dem 3:8 im ersten Duell) und sprach von einem „positiven Abend“.

Statistik: SC Riessersee - EC Peiting n.V. 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0): 1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 0:1 (28:05) Gohlke (Morris, Heger/5-4), 1:1 (31:06) Arkiomaa (Maurer, Vollmer). 3. Drittel: keine Tore. Verlängerung: 2:1 (63:15) Maurer. Strafminuten: Riessersee 9 plus Spieldauer für Horschel, Peiting 2. Zuschauer: keine.