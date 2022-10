EC Peiting ist heiß auf die Rosenheim: „Ein richtiger Hammer“

Von: Roland Halmel

Wiedersehen mit den Ex-Kollegen: ECP-Verteidiger Tobias Beck (hier im Spiel gegen Bad Tölz) hat in der vergangenen Saison noch für Rosenheim gespielt. © Holger Wieland

Die Serie an Spielen gegen die Top-Teams geht weiter: Der EC Peiting erwartet die „Starbulls Rosenheim“. Am Sonntag folgt dann das Nachbarduell beim HC Landsberg.

Peiting – Beim Abschlusstraining vor dem Derby gegen die „Tölzer Löwen“ vor einer Woche war Anton Saal, der Trainer des EC Peiting, noch guter Dinge, mit fast voller Kapelle antreten zu können. Am Spieltag trudelten dann aber einige krankheitsbedingten Absagen ein, sodass er letztlich auf vier Stammkräfte verzichten musste.

Der ersatzgeschwächte ECP zog sich gegen den Zweitligaabsteiger (3:4 nach Verlängerung) und auch zwei Tage später beim Titelanwärter in Weiden (3:6) mehr als nur gut aus der Affäre. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, was sie geleistet hat“, lobte Saal seine junge Truppe.

Für die kommenden zwei Partien sieht es personell wieder etwas besser aus. Vor dem Heimspiel am heutigen Freitag (19.30 Uhr) gegen die „Starbulls Rosenheim“ – das vierte Duell gegen einen Hochkaräter der Liga in Folge – und dem Auswärtsspiel am Sonntag (18 Uhr) beim Nachbarn HC Landsberg haben sich Andreas Feuerecker, Manuel Bartsch und Tim Rohrbach zurückgemeldet. Fehlen wird noch Sean Morgan.

EC Peiting erwartet Starbulls Rosenheim zum Duell

Fraglich ist noch, ob Marco Habermann und Lukas Gohlke mitwirken können. Nachdem zumindest gegen Rosenheim auch wieder Marco Niewollik, der Förderlizenzspieler vom Augsburger EV, zur Verfügung steht, hofft Saal, gegen die „Starbulls“ mit vier Reihen auflaufen zu können. „Auch wenn die vierte Reihe vielleicht nicht so viele Wechsel wie die anderen bekommt, ist sie extrem wichtig, um Kraft zu sparen. Schließlich ist unser Spiel sehr kräfteraubend“, sagt Saal vor dem Duell gegen einen der Titelanwärter.

Den Aufstieg hat sich Rosenheim in dieser Saison groß auf die Fahnen geschrieben, deshalb wurde auch wieder ordentlich in den Kader investiert. Neun neue Spieler, die fast durchwegs in der DEL2 spielten, holten die „Starbulls“. „Rosenheim „wird ein richtiger Hammer. Die haben praktisch einen Zweitliga-Kader“, sagt Saal über den Kontrahenten, der unter anderem Tyler McNeely von den „Tölzer Löwen“, Stefan Reiter vom EC Bad Nauheim und Travis Olekchuk vom österreichischen Erstligisten Villach verpflichtet. Das Trio führt derzeit auch die Scorerliste der Rosenheimer an. Die „Starbulls“ haben von sechs Spielen vier gewonnen.

Wiedersehen mit Ex-Kollegen beim HC Landsberg

Nachdem bei den Rosenheimern aktuell einige Spieler, darunter Brad Snetsinger, wegen Verletzung oder Krankheit länger ausfallen, war der Klub nochmals am Transfermarkt aktiv. Unter der Woche machten sie mit Stürmer Norman Hauner (kommt von den „Bietigheim Steelers“) alles klar. Hauner kann damit schon gegen Peiting zum Einsatz kommen. „Wir wollen trotzdem gegen die ,Starbulls‘ etwas holen, da muss aber alles passen“, meint Saal. Auf Peitinger Seite trugen Back-Up-Goalie Konrad Fiedler (19) und Verteidiger Tobias Beck (20) in der vorigen Saison noch das Rosenheimer Trikot.

Auf einen Gegner, der mehrere ehemalige ECP-Spieler im Kader hat, treffen die Peitinger am Sonntag. Florian Stauder und Andreas Magg wechselten im Sommer zum HC Landsberg. bei den „Riverkings“ spielt bereits seit einiger Zeit Dennis Neal – ein weiterer ehemaliger ECP-Akteur. „Bei einigen gibt es vielleicht einen zusätzlichen Push, gegen frühere Teamkollegen zu spielen“, sagt Saal mit Blick auf sein Team. Insgesamt holten die Landsberger neun neue Spieler, darunter auch Jason Lavallee von der EA Schongau. Nachdem sich vor Kurzem Steven Ipri aus privaten Gründen verabschiedete, laufen die „Riverkings“ aktuell nur mit zwei Ausländern auf.

„In Landsberg ist es immer schwer zu spielen, das wird kein Spaziergang“, rechnet Saal mit viel Gegenwind durch die Hausherren, die mit zwei Siegen aus sieben Spielen direkt hinter dem ECP auf Platz neun rangieren. Gleichwohl hoffen die Peitinger gegen den Nachbarn die gute Serie aus der vergangenen Saison, als sie alle vier Duelle gegen Landsberg gewannen, fortsetzen zu können. „Wenn wir unser Spiel machen, ist ein Dreier drin“, sagt Saal.