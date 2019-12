EC Peiting: Derby eröffnet den Hauptrunden-Endspurt

Eishockey: Oberliga

Weihnachtsruhe? Nicht bei den Eishockey-Spielern. Für den EC Peiting geht es am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem Derby-Kracher in den Oberliga-Endspurt.

Peiting– Für Ruhe und Besinnung ist bei den Eishockeyklubs an Weihnachten nur wenig Zeit. Der EC Peiting muss bereits am zweiten Feiertag wieder ran. Die Heimpartie am Donnerstag, 26. Dezember, gegen den EV Füssen läutet den Endspurt in der Hauptrunde ein, in der in kurzer Taktung innerhalb von zwölf Tagen bis zum 7. Januar sechs Spiele zu absolvieren sind.

Der 16-fache deutsche Meister (der letzte Titel datiert aus dem Jahr 1973) aus dem Allgäu gastiert zum zweiten Mal in Peiting. Das erste Duell gegen den Aufsteiger entschied der ECP hauchdünn nach Penaltyschießen mit 4:3 für sich. Auch der zweite Vergleich mit dem EVF war hart umkämpft. In Füssen unterlagen die Peitinger mit 2:3. „Die Niederlage war unglücklich“, erinnert sich ECP-Coach Sebastian Buchwieser. Er stuft die Allgäuer als einen Gegner auf Augenhöhe ein. „Sie haben eine sehr starke Mannschaft“, sagt Buchwieser.

EC Peiting: Viele Ex-ECP-Spieler im Füssener Kader

Einige Spieler aus der EVF-Truppe wie Florian Simon, Manfred Eichberger, Martin Guth oder Lubos Velebny haben eine Peitinger Vergangenheit, was für zusätzlichen Reiz im Derby sorgt. Beide Teams sind zudem direkte Konkurrenten im eng gedrängten Mittelfeld der Oberliga Süd. Füssen hat als Vierter zwei Punkte Vorsprung auf den ECP, der auf Rang sechs liegt. Am Wochenende traf der EVF auf den SC Riessersee – einem 0:3 auswärts folgte ein überzeugender 6:3-Heimsieg vor 3500 Zuschauern. „Wir wollen unbedingt gewinnen, dazu brauchen wir wieder so eine engagierte Leistung wie im Heimspiel gegen Lindau“, sagt Buchwieser, der auf die gleiche Truppe bauen kann, die den EVL am Sonntag mit 7:3 besiegte. Auf ein Comeback von Kapitän Andreas Feuerecker müssen die Fans also vorerst noch warten.

