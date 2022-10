EC Peiting: Derby-Niederlage, aber immerhin ein Punkt

Von: Paul Hopp

Peitings Verteidiger Fabian Weyrich (Mi.) und Torwart Florian Hechenrieder versuchen, Bad Tölz‘ Tyler McPhee-Ward zu stoppen. © www.holger-wieland.de

Der EC Peiting und die Tölzer Löwen haben sich ein unterhaltsames Oberliga-Derby geliefert - inklusive einer kuriosen Tor-Entscheidung und einer Overtime.

Peiting – In der bis dato letzten gemeinsamen Spielzeit, 2016/2017, hatten die „Tölzer Löwen“ alle sechs Partien gegen den EC Peiting gewonnen. Und auch das erste Derby in dieser Oberliga-Saison ging an das Team aus Bad Tölz. Mit 3:4 nach Verlängerung mussten sich die Peitinger am gestrigen Freitag geschlagen geben.

„Nicht immer gewinnt die bessere Mannschaft das Spiel“, sagte „Löwen“-Trainer Ryan Foster. „Das Glück war auf unserer Seite.“ ECP-Coach Anton Saal sah hingegen einen „verdienten Sieg“ der Gäste. Ab Mitte des ersten Drittels wurden Saal zufolge die Abstände zu den Gegenspielern zu groß. Mit Blick auf die vielen Chancen, die sich daraus ergaben, sagte Saal: „Da gibt es viel Video-Material zu studieren.“ Gleichwohl wies der ECP-Trainer auch auf mehrere Pfostentreffer seines Teams im Mitteldrittel hin.

EC Peiting verliert gegen Bad Tölz in der Overtime

Der ECP war ersatzgeschwächt ins Derby gegangen. Manuel Bartsch, Marco Habermann und Tim Rohrbach fehlten ebenso wie Felix Brasdsard, der wegen einer Erkältung kurzfristig ausfiel. Die erste Aktion durch David Miller beantworteten die „Löwen“ mit einem klugen Pass auf Ludwig Nirschl, der völlig frei auf ECP-Keeper Florian Hechenrieder zufahren durfte und zum 1:0 traf – 50 Sekunden waren gespielt. Mit einer schönen Einzelaktion sorgte Miller fürs 1:1 (4.).

Der Einsatz war da: Samuel Payeur (im roten Trikot) hatte im Derby gegen die „Tölzer Löwen“ zahlreiche Aktionen an der Scheibe und erzielte zwei Tore. © Holger Wieland

In der Folge ging es munter hin und her, wobei es schon erstaunlich war, wie leicht insbesondere die „Löwen“ zu hochkarätigen Chancen kamen. Nach überstandener Unterzahl (7.) kam Peiting ins Powerplay (9.). Marc Besl zog gleich dreimal ab, ein Tor gelang nicht. Der ECP ging schließlich in Führung – auf kuriose Weise. Samuel Payeur schlenzte von rechts aufs Tor, der Puck schien vom Innenpfosten heraus geprallt zu sein. Die Partie lief weiter, auf der Gegenseite hatte Tölz’ Henry Sihling eine Riesenchance. Bei der folgenden Unterbrechung berieten sich die Schiedsrichter – und sprachen dem ECP das 2:1 zu (12.).

Danach verloren die Peitinger den Zugriff auf den Gegner. Die „Löwen“ tauchten mehrmals frei vor Hechenrieder auf. Nirschl bugsierte einmal die Scheibe aus kurzer Distanz an den Pfosten statt ins Tor (18.). Davor war schon der Ausgleich gefallen: Nach einem Bauerntrick von Dominik Gißibl staubte Oliver Ott zum 2:2 ab (16.).

Im Mitteldrittel hatten die Peitinger weiter Probleme, in der eigenen Zone die Bad Tölzer konsequent zu stören. Powerplay bei numerischem Gleichstand – so sah das bisweilen vor dem Gehäuse von Hechenrieder aus. Allerdings: Die klar besseren Chancen hatten die Peitinger, die immer wieder von Scheibenverlusten der Gäste profitierten. Thomas Heger traf freistehend an den Pfosten (23.). Quirin Spies (24.) und Marc Besl mit einem Gewaltschuss (28.) hatten auch keinen Erfolg. ECP-Kapitän Andreas Feuerecker zog von der blauen Linie ab, der Puck touchierte die Latte (32.). Gegen Drittelende schafften es die Peitinger, sich in der Tölzer Zone festzusetzen. Payeur (36.) und Louis Postel (37.) hatten einen Treffer auf dem Schläger, scheiterten aber an Keeper Josef Hölzl. Gleiches galt für Feuerecker, der erst einen One-Timer und dann einen Nachschuss hatte (40.).

Das Schlussdrittel begann für den ECP mit einer Minute Unterzahl, doch die Situation überstand er problemlos. Wenig später schoss Payeur aufs „Löwen“-Tor, und als Keeper Hölzl noch versuchte, den Puck zu fassen, stocherte der Kanadier selbst die Scheibe zum 3:2 ins Tor (42.). Bad Tölz machte Druck, mit vereinten Kräften verhinderten Sean Morgan und Hechenrieder, im Fallen befindlich, den Ausgleich (45.). Gleich darauf erzielte Anton Engel das 3:3 (46.); absolut unbedrängt hatte er den Bauerntrick auspacken dürfen. Wie im ersten Drittel ging es nun rauf und runter. Peitings Payeur scheiterte nach einem Solo an Hölzl (47.). Eine starke Hechenrieder-Parade gegen nach einem Scheibenverlust bewahrte den ECP vor einem Gegentreffer (51.). Im Anschluss an eine Drangphase der „Löwen“ verpasste Markus Czogallik aus kurzer Distanz knapp einen Treffer (56.). Auch David Diebolder (58.) hatte Pech, auf der anderen Seite verhinderte Lukas Gohlke mit letztem Einsatz gegen Nicklas Huard ein Tor. In der Overtime waren sich die Peitinger kurz uneins, Nirschl zog allein und völlig unbedrängt los und traf zum 4:3 (62.).

Statistik:

EC Peiting 3

Tölzer Löwen n.V. 4

1. Drittel: 0:1 (0:50) Nirschl (Fichtner, Brandl), 1:1 (3:09) Miller (Feuerecker, Payeur), 2:1 (11:06) Payeur, 2:2 (15:59) Otto (Brandl, Eichstadt). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 3:2 (41:28) Payeur (Beck), 3:3 (45:23) Engel (Ribarik, Späth). Verlängerung: 3:4 (61:03) Nirschl (Brandl). Strafminuten: Peiting 6, Bad Tölz 2. Schiedsrichter: Gossmann, Kalink. Zuschauer: 897.