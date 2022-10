EC Peiting: Bittere Momente im Mitteldrittel

Von: Paul Hopp

Pech im Abschluss: Peitings Thomas Heger (Archivfoto) ging trotz einiger guter Chancen leer aus. © Holger Wieland

Die Reise zum EV Lindau endete am Freitagabend alles andere als erfreulich für den EC Peiting. Am Ende stand die höchste Saisonniederlage zu Buche.

Lindau – Die Partien in der vergangenen Oberliga-Hauptrunde zwischen dem EC Peiting und dem EV Lindau endeten stets mit einen Tor Unterschied; mit je zwei Siegen für jedes Team. Im ersten Duell der aktuellen Spielzeit gab’s am Freitagabend ein klares Ergebnis – und das fiel mit einer 1:8-Niederlage alles andere als wunschgemäß für die Peitinger aus. Für die „Islanders“ war es der erste Heimsieg der Saison.

Allzu sehr wollte ECP-Trainer Anton Saal mit den Seinen nicht ins Gericht gehen: „Solche Spiele gibt’s. Die Jungs wissen selbst, dass das heute nix war.“ Die Partie habe aus ECP-Sicht „gar nicht schlecht“ angefangen, so Saal. Doch bemerkte er auch ein baldiges Nachlassen. Ähnliches sah er schon jüngst, beim 7:4-Sieg in Landsberg. Anders als damals ging es diesmal nicht gut aus. Im zweiten Drittel „sind wir komplett auseinander gefallen“. Immerhin: Im Schlussabschnitt riss sich der ECP trotz eines schier aussichtslosen Rückstands am Riemen: „Das einzig Positive“, so Saal.

EC Peiting verliert beim EV Lindau deutlich

Peiting begann mit aggressivem Forechecking, doch die Lindauer konnten sich nach ein paar Minuten aus der Bedrängnis befreien. ECP-Torwart Konrad Fiedler hatte in der Folge einige Schüsse der „Islanders“ zu parieren. Die größeren Möglichkeiten hatten die Peitinger: Felix Brassard traf an die Latte (8.), Marc Besl scheiterte freistehend (10.). Als die Partie zu verflachen drohte, schlugen die Lindauer binnen 15 Sekunden zweimal zu: Ausgangspunkt war jeweils eine Aktion von Skylar Pacheco; in der Folge traf Florian Lüsch aus einem Gestocher heraus zum 1:0 (18.) und Vincenz Mayer nach einem Konter zum 2:0 (18.). Der ECP kam vor der Drittelpause nochmals in Powerplay, doch Thomas Heger (Pfostenschuss) und David Miller verpassten knapp einen Torerfolg.

Lindau zweimal mit einem Doppelpack binnen weniger Sekunden

Das Mitteldrittel verlief bitter aus ECP-Sicht. Gleich nach einem erfolglosen Peitinger Powerplay (mit Topchancen für Heger und Brassard) traf Lindaus Eric Bergen mit einem Onetimer von der blauen Linie zum 3:0 (27.). Es folgten abstruse sieben Minuten mit vielen Strafzeiten, in denen jedes Team – sowohl doppelt als auch einfach – mal in Überzahl, mal in Unterzahl war. Tore fielen dabei keine. Wie im ersten Drittel gelang den „Islanders“ ein Doppelschlag: Martin Mairitsch traf zum 4:0 (35.), 22 Sekunden darauf erhöhte Artus Sevcenko auf 5:0 (35.). Ein Peitinger Puckverlust vor dem eigenen Tor – Manuel Bartsch hatte sich die Scheibe abluchsen lassen – bescherte dem EVL gar das 6:0 durch Marvin Wucher (38.). „Wir spielen es zu kompliziert und zu langsam“, sagte Bartsch im Pauseninterview. An ECP-Keeper Fiedler lag’s übrigens nicht, dass die Gäste so deutlich hinten lagen. Er hatte im Mitteldrittel mit diversen starken Saves Schlimmeres verhindert. Kurios: Die Statistik wies zur Drittelpause ein Schussverhältnis von 18:17 zugunsten des ECP aus.

Im Schlussdrittel war der ECP bemüht, setzte sich diverse Male in der Lindauer Verteidigungszone fest. Andreas Feuerecker scheiterte mit einem Schuss (46.), gleich darauf reagierte EVL-Keeper Matthias Nemec gegen Markus Czogallik bärenstark (47.). Mehr Glück hatten die Lindauer: Mit einem Onetimer nach einem gewonnenen Bully erzielte Sevcenko das 7:0 (50.). Ein Zuspiel von Quirin Spies nutzte Lukas Gohlke zum 1:7 (56.). Schlusspunkt war das 8:1 durch Alexander Biberger (60.) bei doppelter Überzahl.

Statistik:

EV Lindau 8

EC Peiting 1

1. Drittel: 1:0 (17:03) Lüsch (Farny, Mairitsch), 2:0 (17:18) Mayer (Pacheco, Biberger). 2. Drittel: 3:0 (26:24) Bergen (Lüsch), 4:0 (34:35) Mairitsch (Grünholz, Hofmann), 5:0 (34:57) Sevcenko (Biberger, Mayer), 6:0 (37:27) M. Wucher (Lüsch). 3. Drittel: 7:0 (49:11) Sevcenko (Mayer), 7:1 (55:59) Gohlke (Spies), 8:1 (59:17) Biberger (Mayer, Sevcenko/5-3). Strafminuten: Lindau 10, Peiting 14. Schiedsrichter: Schusser, Erdle. Zuschauer: 371.