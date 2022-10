EC Peiting: Ein Zaubertor, aber auch zu viel Ehrfurcht

Von: Paul Hopp

Topchance für den EC Peiting: Marc Besl (links) scheitert im Mitteldrittel beim Stand von 1:2 an Rosenheims Keeper Christopher Kolarz. © www.holger-wieland.de

Der EC Peiting hatte Chancen, die Partie spannend zu gestalten. Am Ende setzten sich am Freitag aber doch die favorisierten „Starbulls Rosenheim“ durch.

Peiting – Geld schießt, auch wenn es dereinst Fußballtrainer Otto Rehhagel anders sah, halt doch Tore. Gegen die mit zahlreichen ehemaligen DEL- und DEL2-Spielern gespickten „Starbulls Rosenheim“, die ganz klar den Aufstieg anpeilen, unterlag der EC Peiting am Freitagabend in der Oberliga Süd mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

Bei seinen Schützlingen machte ECP-Trainer Anton Saal ein Manko aus: Man habe „zu viel Ehrfurcht vor einer definitiv sehr guten Rosenheimer Mannschaft“ gehabt. Im ersten Drittel „haben wir nur daran gedacht, kein Tor zu kriegen“. Besser wurde es laut Saal im Mittelabschnitt. Dort „haben wir uns mehr zugetraut“. Gäste-Trainer Jari Pasanen sagte mit Blick auf gute Peitinger Chancen und eine knappe 2:1-Führung zur zweiten Drittelpause: „Wir können uns glücklich schätzen, dass das Ergebnis so war, wie es war.“ Dass dem ECP mit Sean Morgan, Alexander Winkler und Lukas Gohlke (alle krank) drei Leistungsträger fehlten, wollte Saal nicht groß thematisieren: „Alle Mannschaften haben Ausfälle.“

Was die Spielanteile und die Anzahl an Chancen anging, so war die 1:0-Führung der „Starbulls“ nach dem ersten Drittel schon verdient. Die Gäste ließen den Puck ordentlich kreiseln, doch so wirklich übermächtig wirkten die Rosenheimer nicht. Peiting agierte in der Defensive geschickt und ließ nur wenige ganz klare Chancen zu. Das Gegentor fiel aus einer Situation heraus, die gar nicht so gefährlich schien. Steffen Tölzer, dereinst beim DEL-Klub „Augsburg Panther“ eine große Nummer und bei Rosenheim Dreh- und Angelpunkt an der blauen Linie, schlenzte den Puck aufs Tor. ECP-Keeper Florian Hechenrieder bekam, weil vor ihm ziemlich Betrieb herrschte, die Scheibe nicht zu fassen – Manuel Edfelder traf im Nachschuss zum 1:0 (8.).

Kurzer Moment der Freude: Peitings Thomas Heger (vo.) bejubelt seinen sehenswerten Treffer zum 1:1. © Holger Wieland

Zaubertor durch Thomas Heger zum 1:1

Das Mitteldrittel begann mit einem Highlight in Sachen „Stocktechnik“. Peitings Felix Brassard holte sich hinter dem eigenen Tor die Scheibe, initiierte einen Gegenzug. Sein Zuspiel vors Tor verwertete Thomas Heger, indem er den Puck mit dem zwischen den eigenen Beinen befindlichen Schläger zum 1:1 ins Netz zirkelte (22.). Ein echtes Schmankerl. Rosenheim antwortete prompt: Erst mit einer Chance durch Michael Knaub, die Hechenrieder vereitelte, danach mit dem 2:1 durch Norman Hauner nach guter Kombination (23.). Der gebürtige Nordrhein-Westfale (30) kam erst vor wenigen Tagen vom DEL-Klub „Bietigheim Steelers“.

Für die Teams, die rauf wollen, ist die Oberliga keine Ausbildungsliga. Die Nachwuchsförderung spielt in dem Fall eine kleinere Rolle.

Das erste Powerplay des Abends (27.) eröffnete danach dem ECP gefährliche Aktionen durch Heger und Andreas Feuerecker. In der Folge verlief die Partie offener, es gab nun Möglichkeiten auf beiden Seiten. Marc Besl hatte für Peiting am ehesten den Ausgleich auf dem Schläger: Er scheiterte allerdings in einer Eins-gegen-eins-Situation an „Starbulls“-Keeper Christopher Kolarz (33.). Auch der Schuss von Manuel Bartsch (39.) war nicht ohne.

Zum Start ins Schlussdrittel hatte der ECP Glück: Lukas Laub kam völlig freistehend vor Hechenrieder an den Puck, schoss aber daneben (43.). Beim Schuss von Mike Glemser sauste die Scheibe gleich an mehreren Peitingern vorbei, allerdings auch ins Netz – es stand 3:1 (48.). Gleich darauf verzeichneten die „Starbulls“ einen Pfostentreffer. Der Rückhandschlenzer von David Diebolder (51.) hätte ins Tor gehen müssen, dann wäre es nochmals spannend geworden. Zum Schluss nahm der ECP den Torwart für einen sechsten Spieler vom Eis – mehr als zwei Schüsse gelangen nicht.

Statistik:

EC Peiting 1

Starbulls Rosenheim 3

1. Drittel: 0:1 (7:59) Edfelder (Tölzer, Vollmayer). 2. Drittel: 1:1 (21:28) Heger (Diebolder, Brassard), 1:2 (22:37) Hauner (McNeely, Laub). 3. Drittel: 1:3 (47:41) Glemser (Knaub, Krumpe). Strafminuten: Peiting 2, Rosenheim 2. Schiedsrichter: Haas, Erdle. Zuschauer: 724.