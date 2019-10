Peiting entscheidet enges Derby gegen Füssen für sich

Eishockey-Oberliga

Erst im Penalty-Schießen fällt im Oberliga-Derby zwischen Peiting und Füssen die Entscheidung. Dort setzt sich Peiting mit 4:3 durch und kann feiern.

Peiting – Es stand Derby drauf, es war Derby drin. Die Oberliga-Partie zwischen dem EC Peiting und dem EV Füssen war zwar nicht hochklassig, aber intensiv und mitreißend. Dafür sorgten nicht zuletzt die 1281 Zuschauer im Peitinger Eisstadion. Am Ende hatte der ECP nach Penalty-Schießen mit 4:3 das bessere Ende für sich.

Auf den Rängen bestimmen die Gäste aus Füssen

Auf den Rängen geben zu Beginn klar die Gäste aus Füssen den Ton an. Auf dem Eis geht es ausgeglichener zur Sache. Die Intensität ist hoch. Die erste Chance hat der ECP, der mehrere Förderlizenzspieler im Kader hat. In Überzahl kommt Nardo Nagtzaam (6.) nach einem abgefälschten Schuss an den Puck. Der Füssener Torhüter Andreas Jorde liegt im falschen Eck, doch der Niederländer schießt drüber. Mit ihrem ersten gefährlichen Abschluss gehen dann aber die Gäste in Führung. Marco Deubler (14.) überwindet Peitings Goalie Florian Hechenrieder. Nur eine Minute später hat Thomas Heger nach einem Konter und Querpass von Nagtzaam die Chance zum Ausgleich. Er trifft nur die Schulter von Jorde. Im Gegenzug erhöht der EVF auf 2:0. Marius Klein (15.) zieht aus kurzer Distanz den Puck ins kurze Eck unter die Latte. In Überzahl gelingt dem ECP der Anschlusstreffer (18.). Nach einem Schuss von Martin Mazanec staubt Maximilian Schäffler zum 1:2 ab.

Im zweiten Drittel wird die Partie zunehmend umkämpfter. Füssen ist etwas aktiver. Dreimal ist Hechenrieder zur Stelle (24.,25.,26.). Mit einer großen Chance von Florian Stauder (27.) meldet sich Peiting im Spiel zurück. Ein langes Zuspiel und er ist frei durch – aber vergibt. Nach einem Scheibengewinn im eigenen Drittel schaltet Heger schnell um und bedient Nagtzaam. Peitings Topscorer (30.) ist unbedrängt und trifft cool zum Ausgleich. Danach kommt Derbystimmung auf, die Kulisse ist da, es geht hin und her. Beide Teams haben Gelegenheiten zur Führung, doch die Angreifer scheitern aus teils bester Position. Beim Stand von 2:2 geht es ins Abschlussdrittel.

Florian Hechenrieder hält Peiting im Spiel

Der erste Stich gelingt dort dem EVF. Kapitän Eric Nadeau (45.) fälscht einen Schuss ins Tor ab – Füssen liegt wieder vorn. Die Antwort des ECP lässt auf sich warten, aber sie kommt. Nach einem Abschluss von Fabian Weyrich lässt Heger (49.) den Puck über die Linie kullern – 3:3. Beide Mannschaften begrenzen das Risiko. Lukas Gohlke (52.) vergibt für Peiting, Jalen Schulz (54.) verzieht für Füssen. In der letzten Spielminute gerät Peiting in Unterzahl – erst zum zweiten Mal in der Partie. Bis zur Schlusssirene bringt Füssen keinen Abschluss zustande – Verlängerung.

Im Liegen pariert Hechenrieder sensationell mit ausgestrecktem Arm und hält sein Team im Spiel (61.). Im Vier-gegen-Vier geht es weiter. Die Füssener sind in den fünf Extra-Minuten spielbestimmend. Ein Tor gelingt ihnen aber nicht. Die Entscheidung fällt im Penalty-Schießen. Nagtzaam legt für Peiting vor, Gohlke trifft zum Sieg.

Vergangenes Wochenende hatte sich der EC Peiting durch Siege gegen Höchstadt (6:2) und Rosenheim (5:1) auf Platz zwei geschoben.