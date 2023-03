Peiting erreicht Play-off ohne Umweg - dank Deggendorfer Schützenhilfe

Spannender Kampf um Platz sechs in der Oberliga Süd

Von Stefan Schnürer

Es dauerte geraume Zeit, bis die Nachricht durchsickerte. Dann stand es fest: Der EC Peiting kann sich den Umweg über die Pre-Play-offs sparen.

Peiting – An der Mimik von Peitings Trainer Anton Saal war nicht zu erkennen, dass er mit seiner Mannschaft die Play-offs in der Oberliga erreicht hatte – und zwar ohne Umweg. Bei der Pressekonferenz stand er äußerlich ungerührt da. Dabei gab es Grund zur Freude: Mit dem 6:1 (4:0, 0:0, 2:1)-Heimsieg gegen den HC Landsberg und der gleichzeitigen 3:4-Niederlage nach Verlängerung des bis dato punktgleichen Kontrahenten Memmingen eroberten die Peitinger am letzten Hauptrunden-Spieltag den sechsten Platz zurück, der die direkte Qualifikation für das Play-off bedeutet. Im Achtelfinale treffen die Peitinger jetzt auf die Tilburg Trappers aus den Niederlanden, die in der Oberliga Nord in der Abschlusstabelle den dritten Rang belegten. „Mein persönliches Ziel war die Play-off-Teilnahme, und das haben wir geschafft“, berichtete Coach Saal.

Drei Tore in dreieinhalb Minuten: Peiting sorgt schnell für klare Verhältnisse

Die Voraussetzungen, dass die Landsberger dem ECP in diesem Derby noch einmal in die Suppe spucken würden wie bei ihrem 2:1-Heimsieg Mitte November vergangenen Jahres, waren verschwindend gering. Die Gäste brachten nicht einmal drei komplette Reihen zusammen – und sportlich gesehen war dieses Duell für sie vollkommen uninteressant. Die Teilnahme am Play-down steht seit Wochen fest. Die Peitinger hingegen traten mit nahezu voller Kapelle an und demonstrierten vom Auftaktbully an, dass sie Spannung gar nicht erst aufkommen lassen wollten. Im Grunde war diese Partie entschieden, ehe sie richtig begonnen hatte. Felix Brassard (7.), Sam Payeur (9.) und Louis Postel sorgten innerhalb von dreieinhalb Minuten für eine 3:0-Führung. Gute Kunde gab’s für die Peitinger auch aus Memmingen, wo Gegner Deggendorf just in dieser Phase in Führung gegangen war. Kurz vor der ersten Pause erhöhte David Miller im Powerplay auf 4:0 (19.).

Keine Tore im zweiten Drittel - und gute Kunde aus Memmingen

Im zweiten Abschnitt machten die Peitinger zunächst weiter Druck. Gerade mal 30 Sekunden waren absolviert, als Brassard die Scheibe an die Latte schoss. Die Landsberger waren aufgrund ihres Minikaders lediglich darauf bedacht, die Scheibe aus der gefährlichen Zone zu befördern. Eigene Angriffe: Fehlanzeige. Je länger die Partie dauerte, umso mehr schalteten die Hausherren in den Verwaltungsmodus. Gegen die beherzt verteidigenden Landsberger gelang ihnen trotz mehrerer Möglichkeiten kein weiterer Treffer. Gute Kunde gab es weiterhin aus Memmingen, wo die „Indians“ nach dem zweiten Drittel gegen Deggendorf mit 2:3 hinten lagen.

Statt den Peitingern müssen jetzt die Memminger ins Pre-Play-off

Auch der Schlussdurchgang war für beide Teams nur noch eine Pflichtübung. Nach dem 5:0 durch Brassard (45.) war den Landsbergern zumindest noch der Ehrentreffer vergönnt (46.). Den Schlusspunkt setzten aber die Peitinger: Payeur traf zum 6:1 (54.). Als in Peiting die Schlusssirene ertönte, wurde in Memmingen noch gespielt – und es war hochdramatisch. Sechs Minuten vor dem Ende glichen die „Indians“ gegen Deggendorf zum dritten Mal aus, kurz vor Schluss vergaben sie einen Penalty. Es blieb beim 3:3. Zwar hätten die Memminger in der Verlängerung noch gewinnen können, doch in der Tabelle hätten sie Peiting nicht mehr überholen können. Dass sie in der Overtime schlussendlich mit 3:4 verloren, war nicht mehr von Bedeutung. Somit müssen jetzt die Allgäuer als Tabellensiebter ins Pre-Play-off. Dabei treffen sie in ab Dienstag (7. März) auf die Tölzer Löwen. Zudem trifft Füssen auf Lindau. Gespielt wird im Modus „Best of 3“.

Statistik

EC Peiting - HC Landsberg 6:1 (4:0, 0:0, 2:1)

1. Drittel: 1:0 (6:07) Brassard (Besl, Payeur), 2:0 (8:33) Payeur (Besl, Beck), 3:0 (9:35) Postel (Greil, Czogallik), 4:0 (18:25) Miller (Gohlke, Besl). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 5:0 (44:24) Brassard (Feuerecker, Bartsch), 5:1 (45:35) Reuter (Mitchell, Malzer/5-4), 6:1 (54:14) Payeur (Brassard, Morgan).

Strafminuten: Peiting 2, Landsberg 10. Zuschauer: 941.