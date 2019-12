Peiting führt 3:0 gegen Riessersee - und trotzdem kommt‘s zum Penaltyschießen

von Katrin Kleinschmidt schließen

Zwischen dem EC Peiting und dem SC Riessersee muss es einfach knistern. Wieder liefern sich die Oberligisten eine packende Partie. Wieder siegen die Gastgeber.

Peiting– Jede Niederlage tut weh. Aber eine Pleite im Derby, die schmerzt besonders. Der EC Peiting weiß das gut, die ersten zwei Aufeinandertreffen mit dem SC Riessersee in dieser Saison waren solch ärgerliche Erlebnisse (“EC Peiting kassiert Heimpleite gegen SC Riessersee“ und „Turbulentes Derby mit bitterem Ausgang“) . Am Freitag will das Team von Sebastian Buchwieser kein drittes Mal den Garmisch-Partenkirchnern das Eis überlassen. Echt nicht. Also wird gekämpft, früh gestört, eifrig verteidigt. Und 3:0 geführt. Doch dann gibt Peiting die Partie aus der Hand. Muss zittern, gewinnt dann doch. 5:4 nach Penaltyschießen. Zwei Punkte. Immerhin.

Peiting geht im ersten Drittel in Führung

Der Weg zum Erfolg ist länger als er sein müsste. Denn Peiting tritt von Beginn an gut auf, zeigt ein anderes Gesicht als zuletzt. Gut, nicht nur die Motivation stimmt – auch der Kader schaut wieder deutlich besser aus. Topscorer Nardo Nagtzaam ist zurück, ebenso stehen Pius Seitz, Manuel Bartsch und Max Oswald wieder auf dem Eis. Und helfen mit, dem weiterhin ersatzgeschwächten SCR von Beginn an Paroli zu bieten. Die Teams liefern sich ein offenes, schnelles Spiel. Der ECP hat ein leichtes Plus an Chancen, bringt den SCR aber in de zwölften Minute in eine komfortable Situation. Erst handelt sich Alexander Winkler eine Zwei-Minuten-Strafe ein, dann Simon Maier. Und schon stehen drei Peitinger fünf Riesserseern gegenüber – und mauern erfolgreich. Nichts passiert. Stattdessen treffen kurz darauf die Gastgeber. Erst zieht Florian Stauder ab und bringt den ECP in Führung, dann knallt Daniel Reichert den Puck trocken aus dem Handgelenk in die Maschen. Mit einer 2:0-Führung gehen die Peitinger in die Pause.

Erstes Saisontor für Fabian Weyrich

Danach nehmen sie das Spiel immer weiter in die Hand, stören früh. So macht der SCR Fehler im Spielaufbau. Und liegt bald 0:3 zurück. Fabian Weyrich gelingt sein erstes Saisontor. Alles läuft bestens, Riessersee ist lange Zeit harmlos. Doch ein drittes Powerplay lassen die Gäste nicht ungenutzt. Während Florian Stauder das zweite Mal in der Kühlbox sitzt, spielt der SCR sich vor dem Peitinger Tor warm. Kapitän Florian Vollmer findet die Lücke, trifft zum 1:3 – und bringt Peiting aus dem Konzept. Es beginnen anstrengende Minuten für ECP-Goalie Florian Hechenrieder. Der greift mehrfach gewohnt beherzt ein, verteidigt die Zwei-Tore-Führung. Wenige Sekunden sind noch zu spielen, als sich Alexander Winkler einen Fehlpass erlaubt, der SCR schaltet direkt in den Angriffsmodus. Als die Sirene erklingt, zappelt der Puck im Netz. 2:3. Die Gäste sind zurück im Spiel. Wie schon eine Woche zuvor bekommt der SCR die Gelegenheit, die Partie noch zu drehen.

Im letzten Drittel wird‘s turbulent

Kurze Zeit kann der ECP im letzten Spielabschnitt durchatmen. Denn Dominic Krabbat baut die Führung im Powerplay wieder auf 4:2 aus. Doch der SCR ist hartnäckig. Eetu-Ville Arkiomaa bringt die Garmisch-Partenkirchner in der 48. Minute wieder ran auf 3:4. Es bleibt eine enge Kiste. Und der ECP macht sich einmal mehr das Leben selbst schwer. Thomas Heger muss wegen Beinstellens für zwei Minuten runter, nur neun Sekunden später motzt Martin Mazanec so sehr, dass er ebenfalls zwei Minuten zusehen muss. Wieder treffen fünf Riesserseer auf drei Peitinger. Und nochmal lassen sich die Garmisch-Partenkirchner so ein Angebot nicht durch die Lappen gehen. Victor Östling schießt den Ausgleich. Peitings Führung ist dahin. Alles auf Anfang. Wie vor einer Woche.

Wieder geht’s in die Verlängerung. Diesmal sogar ins Penaltyschießen. Vier Duelle braucht’s, bis es eine Entscheidung gibt. Anton Radu scheitert an Hechenrieder, Nagtzaam verwandelt seinen zweiten Penalty. Die Derbypleite ist abgewendet. Ein Punkt ist trotzdem verloren. Ein kleiner Schmerz bleibt.

Statistik

EC Peiting n.P. 5

SC Riessersee 4

(2:0, 1:2, 1:2, 0:0, 1:0)

1. Drittel: 1:0 (14:21) Stauder (Gohlke), 2:0 (19:14) Reichert (Mazanec/Nagtzaam/5-4). 2. Drittel: 3:0 (28:52) Weyrich (Reichert/Nagtzaam), 3:1 (38:47) Vollmer (Arkiomaa/5-4), 3:2 (40:00) Arkiomaa (Vollmer). 3. Drittel: 4:2 (42:31) Krabbat (Morris/Bartsch/5-4), 4:3 (47:38) Arkiomaa (Radu/Heigl), 4:4 (54:11) Östling (Vollmer/5-3). Penaltyschießen: 5:4 Nagtzaam. Strafminuten: ECP 14 – SCR 8. Zuschauer: 1172.