Peiting mit breiter Brust gegen noch punktlose Topteams

Von: Roland Halmel

Umkämpfte Derbys: Die Peitinger (in weiß-roten Trikots, hier Maximilian Söll in der vergangenen Saison im Kampf um die Scheibe gegen Robin Soudek) und Riesserseer gingen jeweils zweimal als Sieger vom Eis. © Andreas Mayr

Zwei Spiele, zwei Siege: Der EC Peiting hat in der Oberliga einen guten Start hingelegt - ganz im Gegensatz zu den Toptems Memmingen und Riessersee, gegen die es der ECP dieses Wochenende zu tun hat.

Peiting – Über die Ausbeute am ersten Wochenende in der Oberliga Süd mit insgesamt fünf Punkten gab es beim EC Peiting wenig zu meckern. Allerdings: Coach Anton Saal war lediglich mit der Leistung beim Heimspiel gegen Deggendorf zufrieden. „Gegen Füssen war mir zu viel Schlendrian drin“, urteilte Saal nach dem mühevollen 3:2-Sieg beim Altmeister aus dem Allgäu.

Peitings Trainer Saal sieht sein Team zweimal als Außenseiter

Solche Nachlässigkeiten darf sich seine Mannschaft bei den nächsten zwei Auftritten nicht leisten. Diesen Freitag, 7. Oktober, muss der ECP beim ECDC Memmingen, der sich vergangene Saison im Play-off bis ins Finale kämpfte, ran (20 Uhr), am Sonntag, 9. Oktober, kommt der SC Riessersee zum prestigeträchtigen Derby nach Peiting (18 Uhr). „Das werden zwei extrem schwere Aufgaben, beide Gegner haben von den Namen her gut bestückte Mannschaften“, sieht Saal seine Truppe gegen die hochkarätige Konkurrenz, die er zu den Topteams der Liga zählt, als Außenseiter.

Riessersee hat zweimal verloren, Memmingen schon dreimal

Daran ändert auch der Blick auf deren Auftaktbilanz nichts. Sowohl Memmingen (drei Spiele) als auch der SCR (zwei Spiele) sind noch punktlos. „Davon lassen wir uns nicht blenden, aber klar können wir mit breiter Brust auflaufen“, sieht er sein Team durch den erfolgreichen Start mit viel Selbstvertrauen ausgestattet. Sehr zufrieden war Saal mit der Vorstellung der Reihe Payeur- Besl-Miller. Die Formation mit Heger, Brassard und Gohlke, war seiner Ansicht nach jedoch „noch nicht so da“. Von diesem Trio erwartet sich der Coach eine Steigerung.

Gutes Zeugnis für Peitings junge Stürmer

Ein gutes Zeugnis stellt Saal auch seinen jungen Stürmern aus. „Die drücken von hinten mächtig nach“, lobt Saal, der deshalb auch in den nächsten beiden Spielen mit vier Angriffsreihen operieren wird. „Damit kann man Kraft sparen und hat hinten raus noch Reserven“, sagt Saal mit Verweis auf das Tor in der Verlängerung gegen Deggendorf und die späten Treffer in Füssen.

Peiting noch ohne Treffer im Überzahlspiel

Der Fokus im Training unter der Woche lag beim ECP auf dem Überzahlspiel. „Da waren wir bisher zu verspielt, das muss besser werden“, sagt Saal, nachdem sein Team noch kein Powerplaytor erzielt hat. Das könnte am kommenden Wochenende durchaus ein entscheidender Faktor werden. Memmingen kassierte bei seinen drei Niederlagen gegen Bad Tölz (2:5), Weiden (1:6) und Höchstadt (2:5) einige Unterzahltore. Die Allgäuer, bei denen es im Sommer mit elf Neuzugängen einen ähnlich großen Umbruch wie beim ECP gab und die mit Björn Lindström auch einen neuen Trainer haben, stehen damit schon etwas unter Zugzwang. „Sie müssen sich vielleicht noch finden, sie haben aber einen guten Kader“, sagt Saal über die Memminger, die der ECP aus den beiden Vorbereitungsspielen, die jeweils knapp mit 3:4 verloren gingen, kennt.

Wiedersehen mit dem Ex-Peitinger Lubor Dibelka

Ein guter Bekannter ist auch der SC Riessersee, auch wenn das bis dato letzte Derby schon sieben Monate zurückliegt. Damals unterlagen die Peitinger dem alten Rivalen zuhause mit 4:5. Die Gesamtbilanz der vier Vorjahresduelle fällt ausgeglichen aus, der ECP und Riessersee gewannen je zweimal. Die Werdenfelser, die weiterhin von Pat Cortina gecoacht werden, holten ebenfalls elf Neue, darunter Lubor Dibelka, einst in Peitinger Diensten, vom DEL2-Absteiger Tölzer Löwen. In dieser Woche präsentierten die Garmisch-Partenkirchner mit dem Finnen Ville Hyvärinen noch einen neuen Abwehrspieler. Wie bei Memmingen stotterte der Motor auch beim SCR zum Saisonstart. Gegen Rosenheim (3:6) und Höchstadt (3:5) verließ das Team als Verlierer das Eis. „Sie haben vielleicht schon etwas Druck“, mutmaßt Saal, wohingegen seine Mannschaft entspannter in das Derby gehen kann. Personell kann er bis auf den angeschlagenen Tim Rohrbach, dessen Einsatz fraglich ist, aus dem Vollen schöpfen.