Für Peiting muss in Halle ein Sieg her - doch die Voraussetzungen sind nicht die besten

Von: Roland Halmel

Probleme vor dem gegnerischen Gehäuse: Die Peitinger (in roten Trikots, hier Dominic Krabbat) waren am Sonntag gegen Halle vor allem im – oftmaligen – Überzahlspiel sehr ineffektiv. © Roland Halmel

Die ersten beiden Play-off-Spiele im Achtelfinale hat der EC Peiting gegen Halle verloren. Geht auch das Duell diesen Dienstag verloren, geht‘s in die Sommerpause.

Peiting – Die Überraschung gegen den Meister der Oberliga Nord lag in der Luft. In eigener Halle reichte es für den EC Peiting am Ende aber nicht ganz, um im zweiten Achtelfinal-Spiel der „Best of five“-Serie gegen die Saale Bulls Halle als Sieger vom Eis zu gehen. Die Mannschaft von Trainer Anton Saal unterlag am Ende knapp mit 3:4. Nach der 1:4-Niederlage zum Auftakt der Play-off-Serie in Halle am vergangenen Freitag stehen die Peitinger damit vor dem dritten Spiel am heutigen Dienstagabend (19 Uhr) in Sachsen-Anhalt bereits mit dem Rücken zur Wand. Eine weitere Niederlage gegen die Saale Bulls – und die Saison ist für die Pfaffenwinkler beendet.

Peiting im Heimspiel am Sonntag mit ganz schwachem Powerplay

„Wir sind an der eigenen Courage gescheitert“, sagte der sichtlich enttäuschte Saal nach der Heimpartie am vergangenen Sonntag. Sein Team bekam in der Anfangsphase die große Chance, sich einen Vorsprung herauszuspielen, weil Halle überaus undiszipliniert ins Spiel startete und reihenweise Strafzeiten kassierte. Minutenlang standen die Peitinger mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Aber letztlich reichte es nur zu einem einzigen Powerplay-Treffer. „Je länger die Überzahl gedauert hat, desto verkrampfter sind wir geworden, bis der Faden gerissen ist“, musste Saal mit Bedauern feststellen. Der daraus resultierende Frust entlud sich im Anschluss in unnötigen Strafzeiten – und die wurden von Halle dann eiskalt mit zwei Überzahltoren bestraft. „Bei Fünf gegen Fünf waren wir auf Augenhöhe“, konstatierte Saal.

Peitings Coach Anton Saal verspricht vollen Einsatz seines Teams

Immerhin: Seine Schützlinge zeigten kämpferisch eine starke Vorstellung und schafften es, gegen die abgeklärten Gäste sogar einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen. Das 4:3 durch den starken Joonas Niemelä konnten die Peitinger trotz guter Chancen – hervorzuheben ist hierbei ein Lattenschuss von Nardo Nagtzaam – dann nicht mehr egalisieren. „Das ist leider bezeichnend. Solche Dinger fallen heuer nicht rein“, sagte Saal. Dabei klang Enttäuschung aus seiner Stimme. Doch umgehend gab sich der Peitinger Coach kämpferisch:. „Wir werden wieder alles versuchen“, verspricht der ECP-Coach. Er hofft, mit einem Sieg heute Abend die Serie zu verlängern und am Freitag, dann wieder in Peiting, gegen die Saale Bulls spielen zu können. „Wir dürfen uns dann aber keine Undiszipliniertheiten erlauben“, so Saal. Er fordert von seinen Spielern, den Gang auf die Strafbank möglichst zu vermeiden.

Feuerecker, Winkler und Postel werden Peiting in Halle fehlen

Gegenüber der Partie am Sonntag werden jedoch einige Akteure weniger den Bus besteigen, der sie nach Halle bringen wird. Kapitän Andreas Feuerecker und Alexander Winkler sind beruflich verhindert. Louis Postel muss wegen der Schule passen. „Jetzt muss die restliche Mannschaft noch enger zusammenrücken“, so Saal. Er hofft dennoch, den Favoriten bezwingen zu können. Das Potenzial dazu habe seine Mannschaft durchaus: „Wir waren zweimal nicht chancenlos“, so Saal.