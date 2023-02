Peiting plant Punkteklau in Garmisch-Partenkirchen

Von: Roland Halmel

Wieder an Bord: Sean Morgan kehrt nach längerer Verletzungspause ins Peitinger Teams zurück. © Holger Wieland

Das erste Gastspiel beim SC Riessersee diese Saison endete für den EC Peiting wenig erfreulich. Das soll sich diesmal ändern.

Peiting – Langsam geht es in der Hauptrunde der Oberliga Süd in die entscheidende Phase. Der EC Peiting will in den verbleibenden acht Partien unbedingt den sechsten Platz verteidigen, der ihm ohne Umweg über die Pre-Play-offs ein Ticket für die Finalrunde der besten acht Teams bescheren würde. Den Mannen von Trainer Anton Saal sitzt jedoch der ECDC Memmingen im Nacken, den der ECP-Trainer schon vor Wochen als Hauptkonkurrenten um Rang sechs eingestuft hatte. Die Allgäuer kommen am Freitag (10. Februar) zu einer Art Endspiel um Rang sechs nach Peiting.

Weder Riessersee noch Peiting haben etwas zu verschenken

Zuvor wartet auf den ECP aber ein nicht minder wichtiges Spiel. Diesen Dienstag (7. Februar) gastiert er beim SC Riessersee (20 Uhr), der ebenfalls nichts zu verschenken hat. Die Werdenfelser wollen zumindest ihren vierten Platz verteidigen, der ihnen in der ersten Play-off-Runde (gespielt wird im Modus „Best of 5“) das Heimrecht beschert, sollte es zu einem entscheidenden fünften Spiel kommen. „Das wird eine schwere Aufgabe“, sagt Saal vor dem vierten Aufeinandertreffen in dieser Saison. „Beim SCR wird es auf die Disziplin ankommen. Wir dürfen uns nur wenige Strafzeiten leisten, wir brauchen eine gute Abwehr und eine gute Torhüterleistung und wir müssen die erste Sturmreihe in den Griff bekommen“, sind für Saal die Voraussetzungen, um Punkte zu entführen. Beim ersten Gastspiel im Olympia-Eissportzentrum klappte das nicht, denn der ECP verlor mit 1:4. Zuhause hatten die Peitinger mit 4:2 und 5:3 dagegen zweimal die Nase vorn. „Jetzt wollen wir auch beim SCR die Punkte klauen“, gibt sich Saal zuversichtlich.

Sean Morgan nach länger Verletzungspause erstmals wieder im Peitinger Kader

Personell schaut es für sein Team nicht schlecht aus. Quirin Spies, der am vergangenen Wochenende für Regensburg in der DEL2 auflief, steht bereit. Zudem kehrt Sean Morgan nach langer Verletzungspause zurück. „Sean bekommt ein paar Wechsel, weil wir ihn behutsam aufbauen wollen“, so Saal. Durch das Comeback von Rob Brown, der bei seinem Debüt gegen Klostersee eine solide Leistung zeigte, stehen ihm sieben Verteidiger zur Verfügung.