Peitings Trainer Saal sauer auf Rosenheimer Knaub: „Das war Körperverletzung“

Attacke auf Peitings Sean Morgan hat ein Nachspiel

Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel war Peitings Trainer Anton Saal angefressen. Auch am Tag danach war bei ihm der Ärger über den harten Bandencheck gegen Sean Morgan noch nicht verraucht. Für den ECP ist der Fall keineswegs erledigt.

Peiting – Was das Sportliche betrifft, bewegte sich der EC Peiting am vergangenen Oberliga-Wochenende im Rahmen des Erwartbaren. Dem 7:2-Heimsieg gegen Nachbar Landsberg am Freitag folgte zwei Tage später bei der Profitruppe der Starbulls Rosenheim eine nicht wirklich überraschende 2:5-Niederlage. Vor dem Gastspiel diesen Dienstag (6. Dezember) bei den Tölzer Löwen (19.30 Uhr) können und wollen die Peitinger Verantwortlichen jedoch nicht zur Tagesordnung übergehen.

Nach der Partie in Rosenheim war es weniger die Niederlage an sich, die sie verärgerte, sondern das unsportliche Auftreten so manchen Akteurs bei den Starbulls. Vor allem auf Michael Knaub waren die Peitinger gar nicht gut zu sprechen. Der 27-jährige Deutsch-Kanadier, den die Rosenheimer zu Saisonbeginn vom Ligakontrahenten SC Riessersee verpflichtet hatten, rammte wenige Minuten vor Spielende – es stand 4:0 für die Gastgeber – Sean Morgan mit der ganzen Wucht seiner 100 Kilo Körpergewicht derart heftig in die Bande, dass der Peitinger minutenlang regungslos auf dem Eis liegen blieb und dann von Sanitätern in die Kabine geführt wurde. „Ich habe nichts gegen gesunde Härte und faire Checks“, sagte ECP-Trainer Anton Saal, „doch das war Körperverletzung“.

Für Saal hätte Knaub schon viel früher eine Spieldauerstrafe erhalten müssen

Was ihn besonders ärgerte: Seiner Ansicht nach hätte der 1,95-Meter-Hüne der Rosenheimer zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr auf dem Eis stehen dürfen. Im zweiten Drittel hatte Knaub bereits einen Blindside-Check – also einen Check, der gegen einen erkennbar unvorbereiteten Spieler von der Seite kommend ausgeführt wird – gegen Andreas Feuerecker verübt. „Dafür muss es eine Spieldauerstrafe geben“, so Saal. Die Schiedsrichter bewerteten die Situation allerdings anders und verhängten für diese Attacke lediglich zwei Minuten. Im Anschluss an diese Aktion entwickelte sich ein Faustkampf zwischen Knaub und Feuereckers Teamkamerad Lukas Gohlke. „Da ist es nicht drum gegangen, diese Keilerei zu gewinnen, sondern zu zeigen: Wir lassen uns nicht alles gefallen“, berichtete Saal.

Die Stimmung auf dem Eis wurde merklich gereizter und Knaub langte dann kurz vor Schluss gegen Morgan noch einmal richtig hin. Für dieses Vergehen bekam der Rosenheimer dann die längst überfällige Spieldauerstrafe aufgebrummt.

Peiting schickt Videos an den DEB-Kontrollausschuss

Für die Peitinger ist damit die Angelegenheit aber noch nicht erledigt. Sie werden ein Video, das Knaubs Attacken zeigt, an den DEB-Kontrollausschuss schicken. Laut Saal müsse Knaub, der für seine raue und oftmals grenzwertige Gangart bekannt ist, länger aus dem Verkehr gezogen werden. Sehr zurückhaltend war der Kommentar von Rosenheims Trainer Jari Pasanen. Das Vergehen gegen Feuerecker sei aus seiner Sicht kein Check gegen den Kopf gewesen, die Attacke gegen Morgan habe er von seinem Standpunkt aus nicht sehen können. Er habe festgestellt, dass Knaub „bei uns kein Übeltäter ist“. Pasanen betonte aber auch: „Wir wollen Härte, aber keine Verletzungen.“ Offensichtlich war ihm aber bewusst, welche Entwicklung diese Partie noch nehmen könnte: „Ich habe die Schiedsrichter zu mir geholt und ihnen gesagt, dass das Spiel eskaliert.“ Und weiter habe er ihnen gesagt: „Benützt eure Pfeife, sonst passiert was.“ Geholfen hat dieser Ratschlag schlussendlich dann aber wenig.

Marcl Besl nach Attacke mit sechs Stichen genäht

Die ECP-Verantwortlichen werden noch ein weiteres Video vom Rosenheim-Spiel an den Verband schicken. Darauf zu sehen sein wird eine Attacke von Stefan Reiter an Marc Besl zu Beginn des zweiten Drittels. Der Peitinger musste anschließend in die Kabine, wo eine klaffende Wunde mit sechs Stichen genäht wurde.

+ Es droht eine lange Pause: Markus Czogallik zog sich nach einer unglücklichen Aktion im Landsberg-Spiel eine Bänderverletzung im Knie zu. © Holger Wieland

Sean Morgan klagt über heftige Schmerzen im Nacken, auch Markus Czogallik fällt aus

Besl kann zwar diesen Dienstag (6. Dezember) wohl spielen, dennoch fahren die Peitinger mit Personalsorgen nach Bad Tölz. Sean Morgan hatte gestern eine Kernspintomographie. Der 27-jährige Stürmer klagte vor allem über Schmerzen im Nacken. „Wenn wir Glück haben, geht es glimpflich ab und er kann nächste Woche vielleicht wieder spielen“, so Coach Saal. Wohl länger verzichten muss er auf Markus Czogallik. Im Heimspiel gegen Landsberg am Freitag kollidierte das Knie des 21-Jährigen unglücklich mit dem Knie eines Gegenspielers. Gestern hatte Czogallik einen Termin zur Kernspintomographie, zu befürchten ist eine schwerere Bänderverletzung. Auf absehbare Zeit wird bekanntlich ja Samuel Payeur (Knieprobleme) den Peitingern nicht zur Verfügung stehen. Alexander Winkler fehlt bei den Tölzer Löwen aus beruflichen Gründen. Jammern will Saal deswegen nicht: „Es ist so, wie es ist. Solche Spiele hast du eben.“