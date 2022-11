Pleite im Oberland-Derby: EC Peiting unterliegt SC Riessersee 1:4

Von: Oliver Rabuser

Mit vereinten Kräften versuchen die Peitinger (in weiß, von links) Alexander Winkler, Fabian Weyrich und Goalie Florian Hechenrieder den Riesserseer Simon Mayr vom Tor fernzuhalten. © Rabuser

Schon nach eineinhalb Minuten lag der EC Peiting in Garmisch-Partenkirchen im Rückstand. Die Chance, die Partie noch zu drehen, bekam das Team von Anton Saal aber.

Peiting – Dieses Mal gab es für den EC Peiting im kleinen Oberland-Derby nichts zu holen. Im Garmisch-Partenkirchner Olympia-Eissportzentrum nahm der SC Riessersee vor 1499 Zuschauern mit 4:1 eindrucksvoll Revanche für die 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel. Ein anderes Ende hätte die Partie nur nehmen können, hätten die Peitinger ihre Momente der Überlegenheit und natürlich auch die dazugehörigen Torchancen im Mittelabschnitt konsequenter genutzt.

Zuerst galt es allerdings, einen denkbar ungünstigen Beginn zu verkraften. Gut eine Minute war gerade mal gespielt, als Alex Höller aus halblinker Position zum Führungstreffer für die Werdenfelser einschoss. ECP-Goalie Florian Hechenrieder war dabei die Sicht verstellt. Eine zaghafte Ausgleichschance von David Diebolder vereitelte Mike Boehm im Kasten des SCR. Immer wieder ließen die Riesserseer ihre Qualitäten aufblitzen. Die gesamte Mannschaft zeigte ein starkes Tempospiel, herausragend waren vor allem Lubor Dibelka und Robin Soudek. Mit flinker Kelle initiierte das Duo den zweiten Treffer – Kevin Slezak musste im Slot lediglich noch vollstrecken.

Peitings Coach Saal über SC Riessersee: „Sie waren bissiger“

Thomas Heger hatte danach eine gute Gelegenheit für den Anschlusstreffer. Der Peitinger ging von der blauen Linie ganz alleine auf Boehm zu – doch der Torjubel blieb aus, weil der Goalie rasch mit dem Schoner alle Winkel abdichtete. „Das erste Drittel war ganz klar auf Garmischer Seite. Sie waren bissiger und wollten es mehr“, räumte ECP-Coach Anton Saal später in der Pressekonferenz ein. Die Pausenführung ging absolut in Ordnung, ein Selbstläufer für den SCR wurde es gleichwohl nicht.

Hätte es werden können, aber sowohl Veit Oswald, als auch Soudek vergaben ihre Chancen. Nach 35 Spielminuten dann die Aussicht auf eine Volte im Match. Zunächst nahm Jan-Niklas Pietsch die erste Strafe des Spiels, alsbald folgte Ville Hyvärinen auf die Strafbank. Die doppelte Unterzahl verteidigte der SCR recht gut, aber als Pietsch zurück war, fehlten die Körner gegen die Peitinger Paradereihe. Felix Brassard schlug in letzter Konsequenz zu.

Treffer zum 1:2 lässt Peiting hoffen

Mit dem Treffer zum 1:2 sorgte er für einen Wechsel im Momentum. Plötzlich hatten die Riesserseer ihre liebe Mühe mit dem geordneten Spiel von hinten raus. Oftmals landete bereits der erste Pass in den Reihen des ECP. Oder die Entscheidung, was zu tun war, war von vornherein grundlegend falsch. Es folgten die spielentscheidenden Szenen. Zunächst verdaddelten zwei SCR-Cracks den Puck an Peitings Samuel Payeur. Der fuhr das Break, aber auch er kam nicht an Boehm vorbei. Praktisch im Gegenzug landete eine Direktabnahme von Moritz Israel nach Hechenrieders Parade auf dem Tornetz. Ein Vorbote der Vorentscheidung, wie sich schnell herausstellen sollte. Zehn Sekunden waren noch zu gehen im zweiten Drittel. Und es wurde richtig skurril. Der SCR gewann das Bully, verlor die Scheibe, kam aber noch einmal zum Zuge. Dibelka legte auf Soudek ab – 3:1 bei einer Restspielzeit von 1,8 Sekunden im Mittelabschnitt. Seine Mannschaft habe im zweiten Drittel einen „wesentlich besseren Job“ gemacht, befand Saal – „aber das 1:3 killt uns natürlich, ist in den Köpfen der Spieler drin“. Im Schlussabschnitt kontrollierte der SCR eine Partie, die spätestens nach Alex Höllers 4:1 endgültig entschieden war. OLIVER RABUSER

Statistik

SC Riessersee 4

EC Peiting 1

(2:0, 1:1, 1:0)

1. Drittel: 1:0 (1:30) Höller (Koziol/Israel), 2:0 (8:57) Slezak (Dibelka/Soudek). 2. Drittel: 2:1 (28:01) Brassard (Heger/Besl/5-4), 3:1 (39:58) Soudek (Dibelka). 3. Drittel: 4:1 (44:57) Höller (Dibelka/Koziol). Strafminuten: Riessersee 6, Peiting 2. Zuschauer: 1499.