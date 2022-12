Zum Einstand ein Tor: Ryan Boucher trifft bei Peitings Sieg gegen Lindau

Von: Katrin Kleinschmidt

Der Neuzugang geht Jubeln: Ryan Boucher (2.v.r.) nach seinem Tor zum 2:1. © Wieland

Die 1:8-Pleite beim ersten Aufeinandertreffen ist vergessen: Der EC Peiting hat am Freitag gegen den EV Lindau gewonnen - lag anfangs allerdings wieder zurück.

Peiting – Ryan Boucher schaute ein bisschen überrascht, während seine Mitspieler schon jubelten. Recht zügig ging er vom Eis, atmete durch. Trainer Anton Saal klopfte ihm auf den Rücken, mehrere Mitspieler tätschelten seinen Helm. Gerade hatte der Amerikaner das 2:1 für den EC Peiting erzielt – in seinem ersten Spiel für den Eishockey-Oberligisten. „Das freut mich abartig“, sagte Sean Morgan, der das Spiel bei SpradeTV zeitweise mit kommentierte, da er wegen einer Gehirnerschütterung noch aussetzen muss. Mit dem wichtigen Tor hatte Boucher dem Spiel den Stoß in die – aus Peitinger Sicht – richtige Richtung gegeben. Der ECP gewann letztlich daheim 5:3 gegen Lindau.

Im ersten Drittel aber kamen erst einmal kurz Erinnerungen an das erste – und bisher einzige – Aufeinandertreffen der Teams in dieser Saison auf. Damals hatte der ECP eine 1:8-Schlappe einstecken müssen. Am Freitag nun ging erneut Lindau in Führung – wieder war es Florian Lüsch, dem der Treffer zum 1:0 gelang. Doch diesmal schlug Peiting schnell zurück: Felix Brassard traf zum 1:1. Lindau war in der Folge wegen Strafen für Peitinger Spieler zwei Mal zwei Minuten lang in Überzahl, konnte diese aber nicht nutzen.

Starkes zweites Drittel der Peitinger

Kurz nach der Pause dann der große Moment von Boucher. Der Amerikaner, der für die Zeit engagiert wurde, in der Sam Payeur verletzungsbedingt aussetzen muss, bekam den Puck – und schoss ihn zum 2:1 in die Maschen. Nur 23 Sekunden später legte Louis Postel das 3:1 für Peiting danach. Brassard und Lukas Gohlke schraubten das Ergebnis mit ihren Toren noch vor der zweiten Pause auf 5:1 hoch.

Lindau verkürzte zu Beginn des letzten Drittels durch Simon Klatte, schwächte sich danach aber selbst. Eric Bergen griff Peitings Marco Niewollik völlig unnötig von hinten ins Gesicht, musste dafür für vier Minuten zum Abkühlen auf die Strafbank. Kurz drauf gesellte sich Skylar Pacheco wegen Spielverzögerung für zwei Minuten dazu. Doch die Überzahl konnte Peiting nicht nutzen. Das rächte sich, als Lindau durch Arturs Sevcenko auf 3:5 verkürzte – und so wieder unnötig Spannung aufkam. Doch die Gäste konnten ECP-Goalie Florian Hechenrieder kein weiteres Mal überwinden – der Sieg war perfekt. Ryan Bouchers Einstand damit ebenso. KATRIN KLEINSCHMIDT

Statistik

EC Peiting 5

EV Lindau 3

(1:1, 4:0, 0:2)

1. Drittel: 0:1 (6:33) Lüsch (Sevcenko/Farny), 1:1 (10:22) Brassard (Heger/Postel). 2. Drittel: 2:1 (23:11) Boucher (Brassard/Feuerecker), 3:1 (23:34) Postel (Feuerecker/Miller), 4:1 (32:22) Brassard (Heger/Bartsch), 5:1 (33:25) Gohlke (Boucher/Habermann). 3. Drittel: 5:2 (41:51) Klatte (Grünholz/Wucher), 5:3 (54:41) Sevcenko (Lüsch/Farny). Strafminuten: Peiting 8, Lindau 10. Schiedsrichter: Rajic, Haas; Koziol, Wagner. Zuschauer: 394.