Teufelskerl Hechenrieder rettet Peiting einen Punkt

Von: Stefan Schnürer

Teilen

Rettete sein Team in die Verlängerung: Peitings Torhüter Florian Hechenrieder bot in Rosenheim eine überragende Leistung. © Roland Rappel

Es ist etwa einen Monat her, als der EC Peiting bei seinem Oberliga-Gastspiel in Rosenheim von den den Starbulls beim 2:8 richtig vermöbelt wurde. Kein Vergleich dazu das Auftreten der Peitinger am Sonntag an selber Stelle.

Peiting – Zwar mussten sie sich auch diesmal geschlagen geben, mit dem 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung konnte Trainer Anton Saal aber ganz gut leben. Nachdem seine Mannschaft nach ihrer Corona-Pause drei eher wenig überzeugende Aufritte hingelegt hatte, wusste sie diesmal, vor allem kämpferisch, zu überzeugen. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, lobte Saal, der ein Sonderlob an seinen Torhüter Florian Hechenrieder verteilte: „Er hat überragend gespielt.“

Peiting erwischt in Rosenheim einen guten Start

Auch wenn die Peitinger die beiden vorangegangenen Duelle gegen Rosenheim, die am vergangenen Freitag mit dem neunten Sieg in Folge die Tabellenspitze in der Oberliga Süd eroberten, deutlich verloren hatten, starteten sie selbstbewusst in die Partie. Schon nach kurzer Zeit hätten sie führen können, ja müssen. Doch Ty Morris scheiterte freistehend an Starbulls-Torhüter Andreas Mechel (2.). Kurz darauf hämmerte Shane Heffernan die Scheibe aus kurzer Distanz drüber (3.).

Rosenheim geht eher überraschend in Führung

Gemessen an den Spielanteilen, war der Führungstreffer der Rosenheimer durch Alexander Höller während eines Überzahlspiels eher überraschend (8.). Dieser Treffer sorgte bei den Peitingern kurzzeitig für Unordnung, die Starbulls hätten durchaus den zweiten Treffer nachlegen können. Doch ECP-Keeper Florian Hechenrieder wehrte einen Schuss von Steffen Tölzer ab (8.). Kurz darauf behinderte Dominic Krabbat den einschussbereiten Zackary Phillips entscheidend am erfolgreichen Torabschluss (9.).

Danach aber verlagerte sich das Geschehen zunehmend wieder ins Rosenheimer Drittel. Heffernan hatte Pech, als er nach einer scharfen Hereingabe von Andreas Feuerecker den Schläger hinhielt, die Scheibe jedoch knapp am Rosenheimer Gehäuse vorbeischlitterte. Wenig später zeigte Starbulls-Keeper Mechel eine starke Reaktion, als der Puck von Feuereckers Schlittschuh gefährlich abgefälscht wurde (15.). Dann aber war’s so weit: Als die Hausherren ihre erste Strafzeit absaßen, fasste sich Maximilian Söll ein Herz und hämmerte die Scheibe fast von der blauen Linie zum 1:1 ins Netz (18.).

Peiting im zweiten Drittel zunehmend in der Defensive

Im zweiten Abschnitt sahen sich die Peitinger aber zunehmend in die Defensive gedrängt. Die Gastgeber agierten jetzt wesentlich zwingender, Peitings Keeper Hechenrieder konnte sich über mangelnde Beschäftigung wahrlich nicht beklagen. Die Schüsse von Dominik Daxlberger (21.) und Maximilian Hofbauer (27.) wehrte er ab, Brock Trotter (23.) und Maximilian Brandl (26.) schossen knapp vorbei. Irgendwie war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Starbulls in Führung gehen sollten. Schließlich war es Aaron Reinig, der eine weitere Überzahl für sein Team zum 2:1 nutzte. Der Verteidiger täuschte zunächst einen Schuss an, ließ damit einen Peitinger Gegenspieler ins Leere laufen. Dann zog er ab, die Scheibe flog über Hechenrieders Schulter hinweg zum 2:1 ins Netz (34.).

Wenige Sekunden vor der zweiten Pause gelingt Peiting erneut der Ausgleich

Doch die Peitinger ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Zunächst scheiterte Simon Maier noch frei vor dem Rosenheimer Torhüter (35.), wenige Sekunden vor der zweiten Pause wurde der aufopferungsvolle Kampf des ECP aber belohnt, als Florian Stauder bei einem Mann mehr für sein Team den Puck aus dem Gewühl heraus zum 2:2 ins Netz (40.). Wie die drei Treffer zuvor in dieser Partie fiel auch dieser in Überzahl.

Das Schlussdrittel entwickelt sich für Peiting zur Abwehrschlacht

Auch im Schlussdrittel zeigten beide Teams vollen Einsatz, die Zahl der Chancen ging aber vor allem auf Peitinger Seite zurück. Die Rosenheimer setzten sich zunehmend im gegnerischen Drittel fest. „Das war eine Abwehrschlacht“, konstatierte Coach Saal. Die Gäste konnten sich aber weiterhin auf ihren gut aufgelegten Goalie Hechenrieder verlassen, der gefährliche Schüsse von Dominik Kolb 846.), Reinig (53.) und Phillips (58.) abwehrte. Als Hechenrieder bereits geschlagen war, bewahrte der Pfosten nach einem Schuss von Marc Schmidpeter die Gäste vor dem erneuten Rückstand. Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand es 2:2, damit hatten sich die Peitinger schon mal einen Punkt erkämpft.

32 Sekunden vor Ende der Verlängerung kassiert Peiting das entscheidende Tor

Den Zusatzpunkt holten sich am Ende dann aber nicht unverdient die Rosenheimer. 32 Sekunden vor Ende der Verlängerung hämmerte Maximilian Vollmayer die Scheibe zum 3:2 ins Tor. Am kommenden Dienstag, 8. Februar, geht’s für die Peitinger in der Oberliga mit dem Nachholspiel beim EV Lindau weiter.

Statistik

Starbulls Rosenheim - EC Peiting n.V. 3.2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

1. Drittel: 1:0 (7:06) Höller (Snetsinger, Trotter/5-4), 1:1 (17:15) Söll (Nagtzaam, Winkler/5-4). 2. Drittel: 2:1 (33:40) Reinig (Brandl, Tölzer/5-4), 2:2 (39:43) Stauder (Feuerecker/5-4). 3. Drittel: keine Tore. Verlängerung: 3:2 (64:28) Vollmayr (Trotter, Tölzer). Strafminuten: Rosenheim 8, Peiting 8. Zuschauer: 999.