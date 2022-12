Die denkbar schwerste Aufgabe für Peiting - und dann geht das Mammutprogramm unvermindert weiter

Von: Roland Halmel

Den haushohen Favoriten fast zu Fall gebracht: Im Heimspiel gegen Weiden Ende November mussten sich die Peitinger (in roten Trikots, hier Torhüter Florian Hechenrieder in Aktion) nur mit 2:3 geschlagen geben. Foto: halmel © Roland Halmel

Nach der 1:6-Pleite gegen die Tölzer Löwen hat der EC Peiting Einiges wiedergutzumachen. Doch das wird äußerst schwer.

Peiting – Es war ein komplett gebrauchter Abend, den der EC Peiting am Mittwoch (28. Dezember) im Oberliga-Derby gegen die Tölzer Löwen erwischt hatte. „Wir waren nicht bereit und haben zu keiner Sekunde ins Spiel gefunden“, kommentierte der verärgerte Coach Anton Saal die schwache Vorstellung seiner Mannschaft vor der bisherigen Rekordkulisse von über 1100 Fans. „Das ist bitter, es hilft aber nichts. Jetzt heißt es: Mund abwischen und nach vorn schauen“, so Saal.

Weiden führt die Oberliga Süd mit haushohem Vorsprung an

Der Peitinger Trainer konzentrierte sich unmittelbar nach Ende der unerfreulichen Partie gegen die Tölzer bereits auf den nächsten Gegner – und der könnte schwerer nicht sein. Die Peitinger müssen diesen Freitag (30. Dezember) zu den Blue Devils Weiden reisen (20 Uhr), die das Klassement der Oberliga Süd mit haushohem Vorsprung anführen. Der Blick in die Statistik ist Furcht einflößend: Von ihren bislang 26 Partien haben die Oberpfälzer 24 gewonnen. „Das wird eine ganz schwere Aufgabe“, prognostiziert Saal.

Im eigenen Stadion sind die Weidener verwundbar - zumindest ein bisschen

Was den Peitingern zumindest ein kleines bisschen Mut machen kann: Im eigenen Stadion sind die Weidener ein wenig verwundbar. In der Fremde haben die „Blue Devils“ noch keinen einzigen Punkt abgegeben, während sie in der eigenen Halle gegen Deggendorf (1:2) und Memmingen (5:6 nach Verlängerung) verloren. „Wir haben uns in den beiden Duellen gegen Weiden auch nicht schlecht verkauft“, erinnert ECP-Routinier Fabian Weyrich an die knappe 2:3-Niederlage in Peiting und das 3:6 beim ersten Gastspiel in Weiden. „Wir dürfen uns gegen die Blue Devils keine Fehler erlauben“, macht Saal deutlich, dass der stark besetzte Spitzenreiter, der vom ehemaligen ECP-Coach Sebastian Buchwieser trainiert wird, jeden Patzer bestraft.

Wiedersehen mit dem ehemaligen Peitinger Torjäger Nardo Nagtzaam

Neben dem früheren Trainer gibt es in Weiden auch ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Peitinger Topscorer Nardo Nagtzaam, der nach langer Verletzungspause seit zwei Wochen spielt. Bei der 5:6-Heimniederlage nach Verlängerung gegen Memmingen gelang dem 32-jährigen Niederländer sein erstes und bis dato einziges Saisontor. Für Peiting hatte er in der Saison 2021/22 in 42 Partien 73 Scorerpunkte (20 Tore, 53 Vorlagen) gesammelt.

Marc Besl bei Peiting vermutlich wieder an Bord

Personell schaut es beim ECP etwas besser aus als gegen Bad Tölz. Nachwuchsmann Dennis Krutsch ist wieder dabei und auch Marc Besl. Sollte Letzterer nach seiner Gehirnerschütterung spielen, stehen Coach Saal vier Sturmreihen zur Verfügung. Ein ausreichend großer Kader wird auch nötig sein, um das derzeitige Mammutprogramm durchzustehen. Nach dem Gastspiel in Weiden geht es für die Peitinger im Zwei-Tage-Rhythmus weiter mit den Partien in Klostersee (2. Januar), zu Hause gegen Rosenheim (4. Januar) und Passau (6. Januar) sowie in Lindau (8. Januar).