SCR-Tornado fegt über den EC Peiting hinweg

Der SC Riessersee ist derzeit in phänomenaler Form. Das bekam am Freitagabend der EC Peiting deutlich zu spüren.

Garmisch-Partenkirchen – Sebastian Buchwieser trug einen Schal. Sehr fest geschnürt um seinen Hals. Das war gut so. Denn die Peitinger hatten sich, das sagt man ja gerne, warm anziehen müssen angesichts dieses Tornados, der ihnen da entgegenkam. Der SC Riessersee, Derbygegner am Freitagabend, rückte mit sechs Siegen in Serie an. Als sich beide Teams vor etwa einem Monat zuletzt getroffen hatten, sprachen die Garmisch-Partenkirchner von ersten Anzeichen einer Krise. Wie schnell sich die Lage in einem Monat wandeln kann. Der EC Peiting traf, das muss man angesichts der Form der Hausherren festhalten, auf jenen Meisterfavoriten, für den die ganze Oberliga den SCR von Beginn an gehalten hatte. Entsprechend deutlich fiel das Duell aus, das zusammengerechnet sechste. 1:5 verlor der ECP im Olympia-Eissportzentrum.

Kleinigkeiten passten beim EC Peiting nicht

Die fünf vorherigen Partien waren umkämpft und knapp gewesen. Was sich verändert hat: zum einen der Gegner, der pünktlich zu den Playoffs in Schwung kommt, zum anderen die Peitinger, die in diesem Derby viele, viele Kleinigkeiten schlechter erledigten als Riessersee. Kleinigkeit – das ist ja so ein Unwort der Trainersprache, im Wörterbuch direkt in der Nähe von Momentum aufgelistet. Auf der Suche nach diesen mysteriösen Wunderdingen landet man schnell bei ganz banalen Sachen: Überzahlspiel, Torwart, Strafzeiten, Zeitpunkt der Tore und Einsatz – all diese Bereiche kippten das Ergebnis deutlich in Richtung SCR.

Ein Blick zunächst auf das Powerplay, denn beide Klubs bekamen vom weniger souveränen Schiedsrichter Alexander Singer jede Menge Übungsversuche. 15 Strafen sprach er aus – inklusive manch umstrittener. Doch während der ECP erst bei 0:3-Rückstand traf, verwertete Riessersee ein Überzahlspiel zum 2:0 durch Silvan Heiß. Ein Schlüsselmoment pro SCR. Es gab noch viele weitere Szenen, die den Ausgang beeinflussten. Ein paar weitere Beispiele: Erstens das frühe 1:0 (ein Solo) von Tobias Kircher. Zweitens die beiden vergebenen Mega-Chancen von Anton Saal und Thomas Heger bei 0:1-Rückstand. Drittens die doppelte Überzahl ohne Tor bei 0:2 sowie das 0:3 im Anschluss. Viertens Florian Stauders Foul direkt nach dem Anschlusstor von Andreas Feuerecker (1:3), das Peiting ein weiteres Powerplay kostete. In der Summe bedeutet das kurz gesagt: Für Peiting lief alles falsch, für den Gegner alles richtig.

Nur ein kurzer Moment der Spannung

Hinzu kam die Torwartleistung. Florian Hechenrieder hielt ordentlich, es traf ihn keine Schuld bei den Gegentoren. Doch sein Rivale im blauen Trikot, Daniel Fießinger, von Einsätzen in der DEL bei München gestählt, parierte so manchen Schuss, der beim durchschnittlichen Drittliga-Torwart im Kasten gelandet wäre.

Die Hilfe aus München hat sich in dieser Spielzeit noch nicht groß ausgewirkt. Die Schlüsselspieler beschäftigt der SCR selbst, seine Oldies Florian Vollmer und Uli Maurer sowie die Ausländer Eetu Arkiomaa und Victor Östling. Doch wie die EHC-Leihgaben in den Playoffs helfen können, zeigte sich am Freitag. Es gab eine Szene, da trat Dennis Lobach, der Schnellste auf dem Eis, ins Laufduell und verhinderte eine große Peitinger Chance. Nicht immer haben die Münchner so viel Biss gezeigt. Doch sie haben sich von der ganzen Mannschaft anstecken lassen. In vielen Situationen verhielt sich der ECP zu langsam, vielleicht auch, weil er von der Kraft des Tornados überrascht war. In der kurzen Phase der Spannung im dritten Abschnitt düste die Sturmreihe um Maurer nochmals davon, traf zum 4:1. Und selbst mit zwei Mann weniger traf der SCR nochmals – ins leere Peitinger Tor.

Statistik

SC Riessersee 5

EC Peiting 1

(1:0, 2:0, 2:1)

1. Drittel: 1:0 (2:56) Kircher (Östling/Heiß). 2. Drittel: 2:0 (27:00) Heiß (Arkiomaa/Vollmer/5-4), 3:0 (33:05) Arkiomaa (Heiß/Morgan). 3. Drittel: 3:1 (41:16) Feuerecker (Krabbat/5-4), 4:1 (48:03) Maurer (Lobach/Zitterbart), 5:1 (57:18) Maurer (Arkiomaa/EN). Strafminuten: SCR 12 + 10 (Vollmer) + 5 (Miguez) + 20 (Miguez) – ECP 12. Zuschauer: 1601.