Neuzugang mit Peitinger Vergangenheit

Der EC Peiting hat einen erfahrenen Verteidiger verpflichtet. Der Neue ist in der Marktgemeinde kein Unbekannter.

Peiting – Die Suche nach deutschen Verteidigern ist im Vorfeld der Saison 2022/23 für viele Eishockey-Oberligisten eine Sisyphosarbeit. Das Interesse für Akteure mit derartigem Anforderungsprofil ist groß, das Angebot jedoch klein und die Preise deswegen entsprechend hoch. Dem EC Peiting ist es jetzt aber gelungen, einen Abwehrmann aus dem hohen Norden der Republik in den Pfaffenwinkel zu lotsen, der richtig Qualität mitbringt. Sean Morgan, der eigentlich noch bei den Rostock Piranhas unter Vertrag stand, löste den Kontrakt mit dem Nord-Oberligisten auf, um zu seinem ehemaligen Verein zurückzukehren.

Sean Morgan beginnt in Starnberg eine Ausbildung zum Physiotherapeuten

„Sean fängt eine Ausbildung zum Physiotherapeuten in Starnberg an. Und das kann er am besten bei uns mit dem Eishockey-Sport verbinden“, berichtete ECP-Coach Anton Saal erfreut über die Zusage des 27-jährigen Mittenwalders, der zwischen 2014 und 2017 schon einmal drei Jahre in Peiting verteidigte. Danach ging der Defensivmann für zwei Spielzeiten zum ERC Sonthofen, der damals ebenfalls in der Oberliga spielte. Im Anschluss folgten Engagements beim EV Lindau und dem SC Riessersee, ehe er zur Saison 2020/21 an die Ostsee nach Rostock wechselte. „Sean bringt sehr viel Erfahrung mit, er ist ein gestandener Oberliga-Verteidiger“, lobt Saal den Rückkehrer, der als Rechtsschütze genau ins Anforderungsprofil der Peitinger passt. „Er ist spielerisch stark und er passt auch sehr gut in die Kabine“, so Saal.

Verantwortliche in Rostock lassen Morgan nur ungern ziehen

In den zwei Spielzeiten in Rostock erwies sich der Deutsch-Amerikaner als große Stütze für die „Piranhas“. In 73 Pflichtspielen sammelte er 49 Scorerpunkte. Deswegen fiel es den Verantwortlichen der Rostocker auch so schwer, Morgan ziehen zu lassen. „Wir haben letztlich zugestimmt, weil wir Sean sportlich und menschlich sehr schätzen. Er war stets ein angenehmer Zeitgenosse. Am Ende haben wir auch deshalb entschieden, seine Bitte zu respektieren“, erklärte der „Piranhas“-Vorsitzende Tobias Mundt. Durch die Zusage von Morgan steht nunmehr auch fest, dass der ECP die noch freie dritte Ausländerstelle mit einem Stürmer besetzen wird. „Wir sind da in guten Gesprächen“, ist Saal zuversichtlich, auch diese Position demnächst besetzen zu können.

Christoph Frankenberg wechselt zu den Peißenberg „Miners“ in die Bayernliga

Fest steht inzwischen auch, wo Christoph Frankenberg, der bei den Peitingern keinen Vertrag mehr bekam, in der kommenden Saison spielen wird. Der Verteidiger wechselt in die Nachbarschaft zum Bayernligisten Peißenberg. „Mit Christoph haben wir eine wichtige Verstärkung aus dem Umkreis geholt. Mit seinen 24 Jahren ist er im besten Eishockey-Alter. Er ist jung und motiviert und hat bereits viel Erfahrung in der Oberliga gesammelt“, erklärte Tobias Ende, Dritter Vorsitzender der Peißenberg „Miners“. Frankenberg hat bislang 147 Einsätze in der Oberliga absolviert. „Wir hatten ihn schon länger im Auge und deshalb sind wir sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, ihn zum Wechsel zu den Miners zu überzeugen und er sich für unser Team entschieden hat“, so Ende. Für die Peißenberger ist dies der erste Neuzugang.

Kader EC Peiting

Torhüter

Florian Hechenrieder, Konrad Fiedler, Elias Fischbacher

Verteidiger

Manuel Bartsch, Tobias Beck, Justin Bachmann, Tim Rohrbach, Fabian Weyrich, Sean Morgan, Alexander Winkler, Tim Mühlegger

Stürmer

Marc Besl, Markus Czogallik, David Diebolder, Lukas Gohlke, Marco Habermann, Thomas Heger, David Miller, Samuel Payeur, Louis Postel, Denis Krutsch, Niklas Greil