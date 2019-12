Simon Maiers schnelle Tore reichen für Peiting nicht zum Sieg

Mit seinen zwei Toren hat Simon Maier, hier beim Heimspiel gegen Selb, seinem Team in Memmingen einen Punkt gesichert.

von Katrin Kleinschmidt

Zwei Mal kommt der EC Peiting munter aus der Kabine, schießt sich in Führung. Zwei Mal hat die nur wenige Minuten Bestand. Am Ende gibt‘s nur einen Punkt in Memmingen.

Peiting– Die Peitinger Eishockeyspieler müssen derzeit einige Sonderschichten schieben. Als am Sonntag die 60 Minuten in Memmingen abgelaufen sind, ist klar: Der ECP muss erneut in die Verlängerung. Es ist nach dem 4:3-Sieg und der 3:4-Niederlage gegen den SC Riessersee die dritte in den vergangenen vier Spielen. Und die verläuft unglücklich. Peiting verliert 2:3 beim Oberliga-Spitzenreiter, den „Indians“ aus Memmingen.

Im ersten Drittel entwickelt sich ein munteres Hin und Her – ohne große Höhepunkte. Zwar ist Memmingen zwei Mal in Überzahl, doch der Tabellenführer kann diese Gelegenheit nicht nutzen. Er vergibt auch die größte Chance der ersten 20 Minuten. Als nur noch zwei Sekunden zu spielen sind, muss Brad Snetsinger nur noch den Puck über die Linie drücken – stattdessen schießt der ECDC-Stürmer ihn in die Fanghand des liegenden ECP-Goalies Florian Hechenrieder. Es bleibt beim 0:0.

Erstes Blitztor von Simon Maier

Allerdings nicht lang. Nur 36 Sekunden nach Start des zweiten Drittels tankt sich Simon Maier durch, zieht ab – zack, drin. Das ist Effizienz. 1:0 für Peiting. Lange hat die Führung allerdings keinen Bestand. Knapp acht Minuten später wird’s vor dem ECP-Tor turbulent – und Nikolaus Meier gelingt der Ausgleich. Durch den kommen die „Indians“ wieder besser ins Spiel. Aber Peiting verteidigt gut – und versucht zu kontern. In der letzten Minute stoppt ECDC-Torwart Jochen Vollmer einen Peitinger Angriff, direkt im Gegenzug vermasselt Memmingen eine große Chance. Wieder aufregende Schlusssekunden – und wieder geht’s ohne weitere Treffer mit einem Gleichstand in die Pause.

Maiers nächstes Blitztor

Und aus der kommen erneut die Petinger eifriger heraus. Nardo Nagtzaam schiebt die Scheibe nach innen zu Maier, der dreht sich einmal um die eigene Achse, zieht ab, es klingelt erneut. 2:1 – und die Pause liegt gerade einmal 29 Sekunden zurück. Doch auch danach wiederholt sich das zweite Drittel: Memmingen gleicht ein paar Minuten später aus. Der Schuss von Manuel Nix prallt an mehreren Peitingern ab, dann landet er vor dem Schläger von Philipp Keil. Der macht kurzen Prozess und verwandelt zum 2:2. Danach ist Memmingen am Drücker, aber der starke Hechenrieder vereitelt die Chancen – er erwischt einen ebenso guten Tag wie sein Gegenüber im Memminger Tor, Jochen Vollmer. Auch als Peiting erstmals in Überzahl ist, springt nichts heraus – im Gegenteil, der ECDC kommt mit nur vier Feldspielern auf dem Eis sogar zu zwei Chancen. Die verpuffen ebenso wie die weiteren Gelegenheiten im Memminger Powerplay zwei Minuten später. Damit bleibt’s auch im dritten Drittel beim Unentschieden.

Penalty bringt die Entscheidung

Also muss die Entscheidung in der Verlängerung fallen. Da agiert Peiting unglücklich. Erst muss Doppel-Torschütze Simon Maier wegen Haltens auf die Strafbank. Dann macht sich Alexander Winkler lang, knallt Linus Svedlund den Schläger vor die Beine – der fällt. Und Schiedsrichter Benedikt Lender entscheidet auf Penalty. Peiting protestiert, findet eine weitere Zwei-Minuten-Strafe angemessener. Aber es bleibt dabei. Snetsinger läuft an, umkurvt Hechenrieder und beschert seinem Team die erste Führung des Tages – die bedeutet auch den Sieg.

Statistik

ECDC Memmingen n.V. 3

EC Peiting 2

(0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 0:1 (20:36) Maier (Mazanec/Reichert), 1:1 (28:48) Meier (Schmid/Miettinen).3. Drittel: 1:2 (40:29) Maier (Nagtzaam/Reichert), 2:2 (45:30) Keil (Nix/Neal). Verlängerung: 3:2 (62:54) Snetsinger (Penalty). Strafminuten: ECDC 4 – ECP 8. Zuschauer: 1589.