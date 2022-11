Peiting teilweise chaotisch, aber erfolgreich

Kurzweilige Oberliga-Partie gegen Memmingen

Mitunter ein Abwehrverhalten zum Haareraufen zeigte der EC Peiting im Heimspiel gegen Memmingen. Doch wenigstens in der Offensive klappte es.

Peiting – Es war „völlig chaotisch“, was Peitings Trainer Anton Saal von seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den ECDC Memmingen zunächst zu sehen bekam. Dann aber steigerte sich sein Team, das nach zwei Niederlagen in Folge schließlich einen 6:4 (2:3, 2:1, 2:0)-Sieg gegen den amtierenden Oberliga-Vizemeister einfuhr.

Weniger Zweikämpfe, mehr Geleitschutz

Co-Trainer Ty Morris hatte die Partie seiner Mannschaft am Freitag beim SC Riessersee nicht vor Ort verfolgt. Doch auch als Zuschauer im Livestream war ihm aufgefallen, dass seine Schützlinge zwar ein gefälliges Aufbauspiel zeigten, doch ihre Schwächen im Defensivspiel konnten sie nicht abstellen. In ihrem eigenen Drittel lassen die Peitinger dem Gegner zu viele Räume. Auch im Heimspiel gegen Memmingen war von Besserung zunächst nichts zu sehen. Drei Treffer kassierten die Hausherren im ersten Drittel. Von entschiedener Zweikampfführung waren sie meilenweit entfernt, vielmehr leisteten sie bei allen Memminger Toren eher eine Art Geleitschutz.

Gleich die erste Chance nutzt Peiting zur Führung

So wackelig die Defensive war, so entschlossen waren die Peitinger im Spiel nach vorn. Gleich die erste Chance nutzten sie zur Führung. Einen Schuss von Samuel Payeur konnte „Indians“-Torhüter Leon Meder nur abprallen lassen, Thomas Heger staubte aus kurzer Distanz ab – nach nur 41 Sekunden stand es 1:0. Dann verteilte der ECP das erste Gastgeschenk, das Tim Gorgenländer, auch mit gütiger Mithilfe von Torhüter Florian Hechenrieder, zum 1:1 nutzte (4.) Das selbe Spielchen wiederholte sich: Erneut Heger brachte Peiting wieder in Führung, keine Minute später stand es 2:2. Vier Tore nach acht Minuten – zumindest die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Die Saal-Schützlinge agierten hinten weiter körperlos und fingen sich auch noch den dritten Treffer ein (18.). „Teilweise wollten wir mit dem Kopf durch die Wand“, bemängelte Coach Saal die eigenartige Taktik seiner Schützlinge.

Peitinger Traumtor durch Felix Brassard

Den Rückstand machten sie aber gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts wieder wett. Ein Schuss von Andreas Feuerecker prallte von der Hintertorbande genau auf David Diebolder, der zum 3:3 abstaubte (22.). Und dann folgte das Kabinettstück von Peitings auffälligstem Akteur, Felix Brassard: Nachdem der Kanadier keine Anspielstation gefunden hatte, schoss er aus der Drehung einfach aufs Memminger Tor – und schon stand es 4:3 für den ECP (24.). Auch in diesem Abschnitt wogte die Partie munter hin und her. Da beide Teams in der Abwehrarbeit weiterhin ein eher körperloses Spiel pflegten, gab’s Chancen en masse hüben wie drüben. Bezeichnenderweise verhängten die Schiedsrichter die erste Strafzeit, als bereits 33 Minuten gespielt waren. Peitings Lukas Gohlke musste in die Kühlbox, die Überzahl nutzten die Peitinger zum 4:4 durch Peter (35.). Allerdings war dies ein irregulärer Treffer, da die Scheibe zuvor schon raus dem Peitinger Drittel war.

Peiting macht es bis zum Schluss spannend

Im letzten Abschnitt gelang es den Peitingern dann, die Fehlerquote zu minimieren. Memmingen kam zwar noch zu einigen Möglichkeiten, doch Goalie Hechenrieder war jetzt zu gewohnter Form aufgelaufen und pflückte alles weg, was auf seinen Kasten kam. Sean Morgan stellte mit seinem Treffer zum 5:4, als Memmingens Torhüter Meder die Scheibe zwischen den Schonern durchglitt (44.), die Weichen auf Sieg. Es dauerte allerdings bis zur letzten Minute, ehe Marc Besl mit seinem Empty-net-Goal zum 6:4 für die Entscheidung sorgte.

Statistik

EC Peiting - ECDC Memmingen 6:4 (2:3, 2:1, 2:0)

1. Drittel: 1:0 (0:41) Heger (Morgan/Feuerecker), 1:1 (3:42) Gorgenländer (Pfalzer), 2:1 (7:18) Heger (Morgan), 2:2 (8:05) Peter (Pekr, Marsall, 2:3 (17:17) Donat (Pohl, Kittel). 2. Drittel: 3:3 (21:40) Diebolder (Feuerecker), 4:3 (24.) Brassard (Besl, Payeur), 4:4 (34:40) Peter (Pekr/5-4). 3. Drittel: 5:4 (43:59) Morgan (Brassard, Payeur, 6:4 (59:13) Besl (Miller, Brassard/5-4, Empty-net-Goal).

Strafminuten: Peiting 6, Memmingen 4. Zuschauer: 804.