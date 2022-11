EC Peiting verzweifelt an seinem ehemaligen Torhüter

Überraschender Ausgang des Oberliga-Derbys in Landsberg

Wer allzu fahrlässig mit seinen Chancen umgeht, der wird bestraft. Davon musste sich der EC Peiting am Freitagabend im Oberliga-Derby beim HC Landsberg überzeugen lassen. Zum Spielverderber wurde ausgerechnet ein Ex-Peitinger.

Peiting – Laut Tabellenstand waren die Rollen klar verteilt: Der EC Peiting belegte vor dieser Partie Platz fünf in der Oberliga Süd, der HC Landsberg rangierte lediglich auf Rang elf. Doch in einem Nachbarderby zählen derartige Dinge nicht. Vor der beeindruckenden Kulisse von etwa 1100 Zuschauern im Landsberger Eisstadion mussten sich die Peitinger den „Riverkings“, die ihren Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigten, mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) geschlagen geben. Vater des Landsberger Sieges war ausgerechnet ein Ex-Peitinger: Torhüter Andreas Magg brachte seine ehemaligen Teamkameraden mit Glanzparaden en masse zur Verzweiflung. ECP-Coach Anton Saal nahm die Niederlage äußerlich ungerührt zur Kenntnis: „Wir haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Doch wir brauchen mal ein Tor, das wir erzwingen. Das haben wir nicht geschafft“, sagte er bei der Pressekonferenz.

Eindrucksvolle Kulisse und von beginn an hohes Tempo

Die Derbystimmung auf den Rängen übertrug sich sofort auf die Spieler. Beide Mannschaften schlugen von Beginn an ein hohes Tempo an, Torchancen war aber vorerst Mangelware. Jason Lavallée, einst in Schongauer und jetzt in Landsberger Diensten, gab den ersten Torschuss ab, der aber eine sichere Beute von ECP-Keeper Konrad Fiedler wurde, der den erkrankten Florian Hechenrieder vertrat (5.). Einige Minuten später tauchte Lavallée frei vor Fiedler auf, doch zimmerte der Landsberger Stürmer die Scheibe drüber (10.).

Ex-Peitinger Stauder leitet mit Traumpass die Landsberger Führung ein

Danach waren es zwei Ex-Peitinger, die hervorstachen. Florian Stauder schickte mit einem Traumpass aus dem eigenen Drittel Adriano Carciola auf die Reise. Der stürmte unbedrängt auf den Peitinger Kasten zu und verwandelte eiskalt zum 1:0 (11.). Dass die Landsberger nicht umgehend den Ausgleich kassierten, hatten sie ihrem Torhüter Andreas Magg, vergangene Saison noch bei den Peitingern, zu verdanken. Magg erwies sich vor allem,als die Gastgeber in Unterzahl – über 40 Sekunden hatten sie sogar zwei Mann weniger auf dem Eis – einige brenzlige Situationen zu überstehen hatten, als sicherer Rückhalt. Auf der anderen Seite war aber auch Fiedler hellwach. Allerdings foulte er den durchgebrochenen Stauder, was einen Penalty zur Folge hatte (19.). Fiedler bügelte seinen Fehler aber umgehend aus und hielt den Schuss von Stauder. Kurz vor der ersten Pause schlugen die Peitinger in Überzahl dann eiskalt zu. Einen Schuss von Lukas Gohlke konnte Magg noch abwehren, die zurückprallende Scheibe hämmerte Louis Postel aus kurzer Distanz aber zum 1:1 ins Tor (20.).

Peiting scheitert immer wieder an Andreas Magg

Zu Beginn des Mittelabschnitts präsentierten sich die Peitinger erheblich wacher als der Gegner. Es waren noch keine 30 Sekunden absolviert, da tauchte David Diebolder in aussichtsreicher Position vor dem gehäuse der „Riverkings“ auf. Doch der Peitinger konnte Magg ebenso wenig überwinden wie kurz darauf Markus Czogallik (22.). Mehr und mehr wurde Magg für die Landsberger zum Turm in der Schlacht. Der ECP übernahm – auch einiger unnötiger Strafzeiten der Landsberger wegen – zwar mehr und mehr das Kommando, doch Magg hielt einfach alles, rettete unter anderem gegen Samuel Payeur (25.) und Sean Morgan (37.). Für Eishockey-Feinschmecker war dieses zweite Drittel wenig ergiebig. Mehr und mehr entwickelte sich dieses Derby zu einem Abnützungskampf. Die Peitinger ließen dem Gegner zwar kaum noch Raum für eigene Aktionen, doch die Landsberger hielten dem gewaltigen Druck des ECP bis zur zweiten Drittelsirene stand.

Lavallée schockt Peiting in der Schlussphase

Im letzten Abschnitt agierten die Landsberger wieder etwas mutiger und entschlossener, an der Dramaturgie änderte sich aber nur wenig. Die Peitinger berannten weiterhin den HCL-Kasten, doch Goalie Magg schien an diesem Abend tausend Hände zu haben. Selbst aus kürzester Distanz hielt er die Schüsse, etwa die von Czogallik (55.) und Sean Morgan (56.). Und so kam es eben, dass der Peitinger Chancenwucher bestraft wurde. 73 Sekunden vor dem Ende hämmerte Lavallée bei einem der wenigen Entlastungsangriffe die Scheibe zum 2:1 in den Torwinkel. Peiting nahm daraufhin seinen Torhüter vom Eis, zudem handelten sich die Hausherren weitere Strafzeiten ein. Wenige Sekunden vor dem Ende standen drei Landsberger Feldspieler der doppelten Anzahl an Peitingern gegenüber. Spielte aber keine Rolle mehr, kurz darauf ertönte die Schlusssirene – und die Peitinger Niederlage war besiegelt.

HC Landsberg - EC Peiting 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

1. Drittel: 1:0 (10:23) Carciola (Stauder), 1:1 (19:15) Postel (Gohlke, Feuerecker/5-4). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 2:1 (58:47) Lavallée (Wagner). Strafminuten: Landsberg 24, Peiting 16. Zuschauer: 1092.