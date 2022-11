Torspektakel zwischen Tölzer Löwen und EC Peiting

Von: Oliver Rabuser

Elegant und treffsicher: Samuel Payeur (im weißen Trikot, hier gegen Christoph Fischhaber) steuerte zwei Treffer für die Peitinger bei ihrem spektakulären Sieg gegen die Tölzer Löwen bei. © Oliver Rabuser

Abwehrarbeit wird bisweilen überbewertet - das jedenfalls dachten sich die Tölzer Löwen und der EC Peiting am Sonntagabend. In einer unterhaltsamen Partie bekamen die Zuschauer 13 Tore zu sehen.

Peiting – Was für ein wildes Spiel! Die Tölzer Löwen und der EC Peiting lieferten sich beim 7:6 (1:2, 3:4, 2:0, 0:0, 1:0) ein Torspektakel allererster Güte. Peiting lag durchgehend und teils mit zwei Treffern im Rückstand, schaffte jedoch dank starker Moral dreimal den Ausgleich. Im Shootout hatte dann der ECP den großen Moment auf seiner Seite. Thomas Heger sorgte in der vierten Penaltyrunde und seinem dritten Treffer an diesem Abend vor 1150 Zuschauern in der RSS-Arena für den Zusatzpunkt. „Für die Zuschauer war das Spiel gut, für die Trainer weniger“, kommentierte Peitings Coach Anton Saal eine Partie, die frei von taktischen Zwängen war. Der ECP-Coach würdigte aber auch eine „Wahnsinns-Energieleistung und Moral“ seines Teams.

Frühe Strafzeit für Peiting wird sofort bestraft

Aber der Reihe nach: Die „Löwen“ gingen früh in Führung. Bereits beim dritten Wechsel schickten die Gäste versehentlich sechs Feldspieler aufs Eis. Das bedeutete eine Strafzeit, die Überzahl nutzten die Hausherren umgehend. Tölz benötigte vom Bully weg schlappe 18 Sekunden, ehe Philipp Schlager die Scheibe scharf vors Tor schoss. Christoph Fischhaber reagierte am schnellsten, kam eine Zehntelsekunde früher als ECP-Torhüter Konrad Fiedler an die Scheibe und vollendete zum 1:0 (2.). Peiting war aber unbeeindruckt und fiel erstmals durch Lukas Gohlke auf, der frei vor dem Tölzer Keeper Josef Hölzl jedoch scheiterte.

Samuel Payeur gleicht für Peiting aus

Ungleich weniger Chancen benötigt da schon Samuel Payeur, selbst wenn diese keine der Kategorie „Hochkaräter“ sind. Payeur kurfte ins gegnerische Drittel, wechselte die Seite und überwand Hölzl mit einem halbhohen Schuss gegen die Laufrichtung des Keepers – 1:1 (8.). Dann wollten zwei Peitinger Stürmer den Puck unisono mit mutigem Schritt aus dem Drittel befördern, Dylan Eichstadt aber konnte ihn sichern. Nach dem Pass auf Ludwig Nirschl war dann viel Platz für den Tölzer Topscorer – 2:1 (15.). „Die Abstände waren etwas groß“, monierte Saal.

Peiting macht zum ersten Mal in dieser Partie Zwei-Tore-Rückstand wett

Ein Onetimer von Erik Gollenbeck zum 3:1 (25.) war bereits ein erstes Indiz für einen einen Tölzer Heimsieg. Aber da hatten die Peitinger massiv etwas dagegen. Zunächst fand Michael Bartsch nach beherztem Solo über die linke Seite die Lücke in der langen Torecke – 2:3 (30.). Dann zeigte Payeur mal wieder seine Finesse. Nach einer Finte fand der 24-Jährige einen Durchlass neben dem kurzen Pfosten – schon stand’s 3:3 (31.).

Tölzer Löwen nach Traumtor von Schlager wieder in Führung

Dann waren wieder die Tölzer an der Reihe. Bei Kapitän Schlagers Traumtor zum 4:3 (32.) – Scheibenannahme und Finte gegen Goalie Fiedler erfolgten in einer Bewegung – waren die Peitinger unstrukturiert. Thomas Heger konterte abermals mit einem Schuss vom rechten Bullykreis – 4:4 (36.). Half aber wieder nichts. Konsterniert schaute Peitings Keeper Fiedler drein, als Nick Huard sein ganzes Können in ein Dribbling packte, zwei ECP-Cracks ausmanövrierte und dem Goalie die Scheibe zum 5:4 durch die Schoner schoss (38.). Die Tölzer legten nach, trafen durch Tyler Ward, dessen Schuss Sean Morgan unglücklich zum 6:4 ins eigene Tor abfälschte (40.).

Peiting macht in 54 Sekunden aus einem 4:6 ein 6:6

Wieder schienen die Peitinger geschlagen. Aber denkste! 54 Sekunden reichten ihnen für den neuerlichen Ausgleich. Thomas Heger traf aus halbrechter Position mit einem Bauerntrick zum 5:6 (44.), gleich darauf bestrafte Felix Brassard im Nachschuss Tölzer Defensiv-Leichtsinn mit dem 6:6 (45.). Plötzlich wogte die Partie hin und her. Pfostentreffer und Chancen auf beiden Seiten hielten die Zuschauer in Atem. Gleiches galt für die Verlängerung, die zum offenen Schlagabtausch geriet. Hegers ansatzloser Penalty ins Kreuzeck gab dann den Ausschlag zu Gunsten der Peitinger, die laut Saal „nach mehrmaligen Rückstand zwei glückliche Punkte geholt“ haben.

Statistik

Tölzer Löwen - EC Peiting n.P. 6:7 (2:1, 4:3, 0:2, 0:0, 0:1)

1. Drittel: 1:0 (1:58) Fischhaber (Hörmann, Schlager/5-4), 1:1 (7:51) Payeur (Brassard), 2:1 (14:26) Nirschl (Ward, Eichstadt). 2. Drittel: 3:1 (24:07) Gollenbeck (Eichstadt, Ward), 3:2 (29:32) Bartsch, 3:3 (30:10) Payeur (Beck, Brassard), 4:3 (31:49) Schlager (Fischhaber, Sturm/5-4), 4:4 (25:30) Heger (Postel/5-4), 5:4 (37:31) Huard (Nirschl, Ward), 6:4 (39:25) Ward (Huard). 3. Drittel: 6:5 (43:48) Heger (Diebolder), 6:6 (44:42) Brassard. Penaltyschießen: 6:7 Heger.

Strafminuten: Bad Tölz 10, Peiting 8. Zuschauer: 1150.