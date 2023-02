Peitings U20 fiebert den Play-offs entgegen - „Jetzt ist ihre Show“

Von: Andreas Mayr

Dürfen sie auch in den K.o.-Spielen jubeln? Peitings U20 hat eine herausragende Hauptrunde gespielt und diese auf Platz zwei abgeschlossen. Besonders in der Offensive erzielte es dabei Spitzenwerte. Foto: halmel © Roland Halmel

Dafür schuftet jeder Eishockeyspieler die ganze Saison: das Play-off. In der DNL III wird dieses Format erstmals ausgetragen - und der Peitinger Nachwuchs ist heiß.

Peiting – Nein, seine erste Play-off-Serie bei den Profis vergisst Markus Gleich nicht. In jedem der sechs Spiele brannte die Halle, damals zwischen Kassel und Crimmitschau in der DEL2. Jedes Mal meldeten die Klubs ausverkauftes Haus. „Das war beeindruckend, gerade, wenn du so was nie mitgemacht hast“, sagt der Peitinger, damals gerade 20 Jahre alt und damit nur unwesentlich älter als manche seiner Schützlinge in der Peitinger U20. Seit vier Jahren coacht der frühere Top-Verteidiger der Zweiten Liga im ECP-Nachwuchs. Nun steht die Mannschaft vor ihrer ersten Play-off-Serie: Am Wochenende startet das Viertelfinale (Best of three) gegen VER Selb mit zwei Heimspielen am Samstag, 25. Februar, um 19 Uhr und am Sonntag, 26. Februar, um 13 Uhr.

Erstmals in der Division III gibt es ein Play-off-Format

Zum ersten Mal findet in der Division III der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) eine Meisterrunde statt. Darauf hatten die Peitinger und einige verbündete Klubs gedrängt. Vorigen Sommer übermittelte die Allianz ihre Wünsche an den Verband. Und weil der offenbar ähnliche Pläne verfolgte, passte er den Modus an. Ein Plädoyer für die Spielerentwicklung war das mehr oder weniger. Denn in den Jahren davor, als der Sieger der Hauptrunde aufstieg, hielt sich die Spannung meist schnell in Grenzen, die Spiele im Januar und Februar büßten an sportlichem Wert ein.

Da sind Spieler drin, die werden mal mit Eishockey ihr Geld verdienen.

In der Jugend ist es ja anders als bei den Profis. In der Division III spielen nicht per se schlechtere Teams als in der Klasse darüber. Die Durchlässigkeit ist gering. Markus Gleich hat sich mit Kollegen aus Deggendorf und Nürnberg ausgetauscht. Sie alle vertreten die Meinung, dass die Klubs auch in der DNL II gut im Mittelfeld aufgehoben wären. „Da sind Spieler drin, die werden mal mit Eishockey ihr Geld verdienen“, sagt Markus Gleich.

Play-off-Stimmung lässt sich nicht simulieren

Genau darum geht es den Trainern an den Standorten auch mit dem Play-off-System: Die Talente sollen möglichst schnell und möglichst nahe an die Gepflogenheiten der Erwachsenen herangeführt werden. „Seniorenhockey ist Play-offs“, betont der 35-Jährige. Der mentale Druck, die persönlichen Fehden, die Stimmung in den Hallen, auch die Art Hockey, die gespielt wird – das alles lässt sich nicht in der Vorrunde und schon gar nicht im Training simulieren. Mit der DNL hat der Verband eine Struktur geschaffen, die dem Nachwuchs mehr Professionalität verleiht. Wer in Peiting nachfragt, bekommt viel positive Resonanz: „Du bist nahe dran am Leistungssportsektor“, sagt Gleich, zeitgleich bleibe aber genug Zeit für Schule, Ausbildung und Beruf. Die Play-offs sind nun das finale Level auf dem Entwicklungsstrahl.

Beim Jahrgang 2005 verfügt der EC Peiting über einige Kronjuwelen

Vor vier Jahren hat Markus Gleich die U17 übernommen und die Besten aus der Jugend darunter direkt mit integriert. Im Jahrgang 2005 – heute die Jüngsten in der U20 – schürft Peiting einige Kronjuwelen wie Niklas Greil (U18-Nationalspieler), Moritz Zöller und Simon Seewald, die drei besten Scorer des ECP. Aus der ganzen Mannschaft dürften einmal einige in Oberliga oder DEL2 unterkommen, da sind sich die Verantwortlichen sicher. In den vier Jahren unter Gleich sind sie erwachsen geworden. „Es macht unglaublich viel Spaß, zu sehen, wie die Persönlichkeiten wachsen“, sagt ihr Coach.

In Sachen „Eishockey“ setzt Gleich auf moderne Ansätze. Schlittschuhlaufen und Schießen könne heute jeder. Die Kunst ist es, Spielintelligenz zu schulen. Das geht nicht mit stupiden Drills alter Schule, sondern mit vielen spielerischen Elementen. „Offensiv willst du deine Spieler nicht zu sehr limitieren“, erklärt der Coach. Nur so sprießen Angriffstalente wie Leon Draisaitl oder Connor McDavid. „Diese Unterschiedsspieler wollen wir“, betont Gleich. Und zwar für jedes Level.

206 Tore in 34 Spielen: In der Offensive ist Peiting eine Macht

Gezielt schulen die Peitinger diesen Weg und fahren nebenbei die Ernte ein. 206 Tore in 34 Partien machen den ECP zum mit Abstand offensivstärksten Klub der DNL III. Das Zeugnis der Gleichschen Eishockeylehre und obendrein ein sehr humorvolles Paradoxon: Der Spieler Gleich selbst galt in seiner Zweitligazeit in Bietigheim als der mitunter beste Torverhinderer der Klasse. Mit dem Verteidigen tun sich seine Mannen schwerer, auch wenn es gute Fortschritte gibt. Im November noch kassierten sie 3,8 Treffer im Schnitt. Mittlerweile sind’s über die gesamte Saison gesehen nur mehr 2,94. Gleichs Vorgabe für jede Partie sind zwei Gegentore. Für Erfolg in den Play-offs braucht es eine stabile Abwehr.

Im Play-off ist Stabilität und Einfachheit gefragt

Das Spiel ändert sich in dieser außergewöhnlichen Jahreszeit, weg vom offenen Schlagabtausch, hin zu mehr Stabilität und Einfachheit. „Wir reden aber noch immer von Nachwuchs-Eishockey“, stellt Gleich klar. Jugendspieler unterliegen so vielen natürlichen Schwankungen. Da braucht es nur eine Schiedsrichter-Entscheidung oder einen blöden Spruch des Gegners, um sie abzulenken. Mit dem Alter lerne man damit umzugehen, mit dem Alter komme die Konstanz, sagt der Trainer. Deshalb favorisieren sie ja auch die Play-offs zu solch frühem Zeitpunkt.

Peitings U20 zählt im Play-off zu den Mitfavoriten

Als Zweiter der Vorrunde zählt der ECP natürlich zu den Mitfavoriten. Wobei Gleich das geraderücken möchte: Im Januar rüsteten mehrere Klubs mit Blick auf die K.o.-Duelle auf. Viertelfinalgegner Selb etwa verpflichtete vier Mann mit Format für die Top-Reihen. Vereine wie Selb, Ravensburg oder Nürnberg, die Zweit- und Erstligisten hintendran haben, seien verdonnert, aufzusteigen. „Da hängen Jobs von Trainern dran.“ Seine Mannschaft kann also mal wieder voll und ganz das Mantra vom „kleinen gallischen Dorf“ heraufbeschwören, das sich ohne Druck von außen Platz eins zum Ziel setzt. Was anderes würde gar nicht zur Philosophie von Markus Gleich passen. „Ansonsten kann ich auch im Bett bleiben“, scherzt er. Alles zu gewinnen, sei „unglaublich schwer“, aber nicht unmöglich. Acht Monate habe er sie auf den letzten Akt vorbereitet, sagt Markus Gleich. „Jetzt ist ihre Show.“