Überragender Konrad Fiedler: 19-jähriger Goalie hält EC Peiting in Weiden im Spiel

Von: Katrin Kleinschmidt

Viel zu tun hatte Goalie Konrad Fiedler (l., hier bei einem Testspiel gegen Rosenheim) in Weiden. © Roland Halmel

Der EC Peiting hat es Tabellenführer Weiden lange schwer gemacht. Trotz mehrerer Ausfälle hielt das Team gut dagegen - und dank seines Goalies.

Peiting – So oft wie Konrad Fiedler hat an diesem Tag wohl keiner in Weiden den Puck berührt: Dem Goalie des EC Peiting flog beim Tabellenführer die Scheibe nur so um die Ohren. Und meistens wehrte er sie ab. Dass es letztlich doch eine 3:6-Niederlage wurde, war sicher nicht die Schuld des 19-Jährigen – vielmehr hatte er dafür gesorgt, dass Peiting lange Zeit auf einen Punkt bei den „Blue Devils“ hoffen durfte. „Ein Wahnsinns-Spiel von ihm“, lobte Trainer Anton Saal den Goalie nach der Partie – immerhin war es erst sein zweites Oberliga-Spiel. Saal sprach aber auch dem Rest der Mannschaft ein Kompliment aus, trotz zahlreicher Umstellungen gut aufgetreten zu sein – denn Peiting musste in Weiden auf drei Verteidiger und Angreifer Marco Habermann verzichten.

EC Peiting geht in Weiden in Führung

Trotzdem kommt das Team am Sonntagabend gut ins Spiel. Da hilft auch der Gastgeber mit. Nur 33 Sekunden sind gespielt, da muss Dominik Müller wegen eines Bandenchecks für zwei Minuten auf die Strafbank. Die ECP-Spieler positionieren sich zügig ums Weidener Tor, kommen aber nicht so recht zum Abschluss. Die „Blue Devils“ bringen die Scheibe immer wieder aus dem eigenen Drittel. Als Weiden wieder komplett ist, leistet sich Marius Schmidt einen Fehlpass quer vorm eigenen Tor. Der Puck landet vor Marc Besls Schläger, der schnell reagiert und das 1:0 für Peiting erzielt. Danach aber sind die Weidener am Zug. Und ECP-Goalie Fiedler. Der darf diesmal anstelle von Florian Hechenrieder ran. Und lässt die Weidener, die richtig Druck machen, ein ums andere Mal verzweifeln. Erst kurz vor dem Drittelende gelingt es Moritz Schug, den Puck in die Maschen zu knallen – 1:1.

Weiden legt Peiting den Anschlusstreffer auf

Weiden drängt nach der Pause auf die Führung. Doch Peiting steht hinten gut, wehrt viele Versuche ab. Und setzt immer wieder Nadelstiche, sodass sich ein munteres Hin und Her entwickelt. Dem bereitet der ECP selbst ein jähes Ende, als sich Alexander Winkler und Samuel Payeur innerhalb von 19 Sekunden jeweils Zwei-Minuten-Strafen einhandeln. Mit zwei Mann mehr auf dem Eis lässt sich Weiden nicht lang bitten. Kurt Davis und Luca Gläser stellen auf 3:1. Das Ergebnis passt zum Spiel, doch Peiting erhält erneut eine Weidener Torvorlage. Diesmal kommt der Fehlpass von Edgar Homjakovs – Tim Mühlegger zieht direkt ab und trifft zum 2:3. Die Freude währt nur kurz. Als ein Schuss vom Oberschenkel eines Peitingers aufs Eis fällt, schießt Davis zum 4:2 für Weiden ein. Für den Torschützen beginnen danach die letzten Sekunden auf dem Eis. Nach einem Bandencheck von Payeur, der mit zwei Minuten geahndet wird, brennen Davis die Sicherungen durch. Er attackiert Payeur, der zu Boden geht und vorübergehend verletzt das Spielfeld verlässt. Für Weiden bedeutet das eine Fünf-Minuten-Strafe, für Davis das Ende der Partie.

Viele Strafminuten für Weiden und Peiting

Brassard nutzt die Überzahl zu Beginn des Schlussabschnitts zum Anschlusstreffer. Und durchaus hat Peiting danach Gelegenheiten zum Ausgleich. Doch in der Schlussphase kochen die Emotionen hoch, es hagelt Strafen, die Teams bekommen mehr Platz. Beim Vier-gegen-Vier ist es Homjakovs, der mit dem 5:3 Weiden auf die Siegerstraße bringt. Tomas Rubes legt anschließend noch das 6:3 per Empty-Net-Goal nach, da Fiedler zu Gunsten eines sechsten Feldspieler vom Eis gegangen ist.

Die drei Punkte sind für die Gastgeber gerechtfertigt, keine Frage. Doch Peiting konnte erhobenen Hauptes das Eis verlassen. Das sah auch Trainer Saal so: „Wir haben wieder mit Herz gespielt.“

Statistik

Blue Devils Weiden 6

EC Peiting 3

(1:1, 3:1, 2:1)

1. Drittel: 0:1 (3:17) Besl (Payeur), 1:1 (17:14) Schug (Heinisch/Müller). 2. Drittel: 2:1 (31:56) Davis (Homjakovs/Müller/5-3), 3:1 (32:36) Gläser (Homjakovs/Thielsch/5-4), 3:2 (37:31) Mühlegger, 4:2 (38:24) Davis (Samanski/Thielsch). 3. Drittel: 4:3 (42:23) Brassard (Besl/Gohlke/5-4), 5:3 (57:06) Homjakovs (Thielsch/Herbst/4-4), 6:3 (59:10) Rubes (Schug/Heinisch/EN). Strafminuten: Weiden 20 + 5 + 20 (Davis), Peiting 16 + 5. Schiedsrichter: Kapzan, Fowler; Ernst, Karabetsos. Zuschauer: 1021.