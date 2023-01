Vier Spiele in sieben Tagen für EC Peiting: „Da besteht einfach die Gefahr von Verletzungen“

Von: Roland Halmel

Teilen

Bitter für Peiting: Verteidiger Fabian Weyrich (rechts, hier im Spiel gegen den SC Riessersee) hat sich in Weiden verletzt, fällt mehrere Spiele aus. © Wieland

Das Jahr 2023 beginnt anstrengend für den EC Peiting: Er muss in dieser Woche vier Mal in der Eishockey-Oberliga ran. Zweimal auf eigenem Eis.

Peiting – Mit zwei Niederlagen hat sich Eishockey-Oberligist EC Peiting aus dem alten Jahr verabschiedet. Nach der 1:6-Heimpleite gegen die Tölzer Löwen kam das Team von Coach Anton Saal beim Spitzenreiter Weiden mit 1:8 unter die Räder. „Nun müssen wir schauen, wieder unser Spiel zu finden“, sagt Co-Trainer und Teammanager Ty Morris. Deshalb bekam die Mannschaft an Silvester Trainingsfrei, um vor der anstrengenden Woche mit vier Spielen in sieben Tagen die „Köpfe frei zu bekommen“.

Der Spielplan kommt bei den Peitingern alles andere als gut an. „Bei so einer kurzen Taktung besteht einfach die Gefahr von Verletzungen“, sagt Coach Anton Saal. „Warum man am Montag und Mittwoch spielen muss, verstehe ich nicht, das machen auch die DEL und DEL2 nicht. Dienstag und Freitag hätte gereicht.“ Wobei er nicht nur dieses Mammutprogramm, das ja schon im Dezember mit Partien unter der Woche begann, kritisiert. Auch die Spielpaarungen sind ihm unverständlich. „Gegen Tölz haben wir schon alle vier Partien gespielt und gegen Klostersee gab es bisher nur ein Spiel.“

Mit letzterem Team bekommen es die Peitinger am heutigen Montag (20 Uhr) zu tun. Der ECP gastiert beim Aufsteiger in Grafing. „Da ist es sehr unangenehm zu spielen“, sagt Morris. Das liegt zum einen an der zum Teil offenen Eishalle, in der es richtig kalt werden kann. Zudem komme der EHC „langsam in Schwung, da müssen wir hellwach sein“, Nicht zuletzt aufgrund des 7:0-Hinspielsiegs ist der ECP Favorit.

Der Tabellenzweite kommt nach Peiting

Nur zwei Tage später folgt das Kontrastprogramm, wenn die „Starbulls“ Rosenheim (Mittwoch, 19.30 Uhr) in der Marktgemeinde gastieren. Der Tabellenzweite hat von den letzten neun Spielen nur zwei verloren. Zwei Niederlagen (1:3, 2:5) stehen bisher für den ECP in dieser Saison gegen die „Starbulls“ zu Buche. „Das ist natürlich ein Top-Gegner, wobei es für jede Mannschaft unangenehm ist, nach Peiting zu kommen“, sagt Morris – auf eigenem Eis ist der ECP stark.

Am Freitag (19.30 Uhr) folgt ein weiterer Heimauftritt, dann gegen Passau. Nach gutem Saisonstart sind die Niederbayern in der Tabelle abgerutscht. Als Zehnter kämpfen sie um einen Platz in den Pre-Playoffs. „Da wollen wir wie im letzten Spiel in Passau gut loslegen“, sagt Morris. Die gute Phase der Peitinger bei den „Black Hawks“ hielt aber nicht an, sodass die Partie mit 2:4 verloren ging.

Probleme in der Abwehr

Den Abschluss der Marathon-Woche bildet am Sonntag (18 Uhr) das Gastspiel beim EV Lindau. „Seit John da Trainer ist, geht es aufwärts“, sagt Morris über den Tabellenelften, bei dem Anfang Dezember der frühere Peitinger Coach John Sicinski das Kommando übernommen hat. „Lindau wird bestimmt gut vorbereitet sein, aber trotzdem wollen wir da punkten“, erklärt Morris.

Personell schaut es bei den Peitinger aktuell nicht ganz so erfreulich aus. Fabian Weyrich, der sich in Weiden verletzt hat, wird wohl ein paar Spiele ausfallen. Gleiches gilt für Tim Rohrbach. Ob Marc Besl spielen kann, ist fraglich. Für Sam Payeur, der wieder trainiert, kommt ein Einsatz noch zu früh. Beim Rosenheim-Spiel fehlt zudem Andreas Feuerecker. „In der Abwehr könnte es eng werden“, sagt Saal. Und hofft, dass es angesichts des Programms nicht zu weiteren Verletzungen kommt.