Bleibt Markus Keppeler für Peiting ein Glücksbringer?

Von: Roland Halmel

Teilen

Gibt auch diese Woche die Kommandos: Peitings Co-Trainer Markus Keppeler springt erneut für Anton Saal ein, der sich in Quarantäne befindet. © Halmel

Peitings Trainer befindet sich weiter in Corona-Quarantäne. Daher wird Markus Keppeler das Team auch an diesem Wochenende betreuen. Mit seinem Co-Trainer hat der Oberligist bislang aber gute Erfahrungen gemacht.

Peiting – Eines hat Corona diese Saison mit Nachdruck gezeigt: Die Pandemie zwingt zur Flexibilität. Die musste auch der EC Peiting beweisen, nachdem sich Trainer Anton Toni Saal kurz vor der Nachholpartie am vergangenen Dienstag gegen die Starbulls Rosenheim in Corona-Quarantäne begeben hatte und Co-Trainer Markus Keppeler für ihn übernehmen musste. „Ich mache das natürlich gern, aber in meiner Rolle als Co-Trainer fühle ich mich wohler“, kommentierte der 43-Jährige die Entwicklung, die ihn in den nächsten Spielen der Oberliga Süd in die Verantwortung bringt.

Keppeler feierte mit einem 4:3-Sieg gegen Rosenheim einen gelungenen Einstand

Sein Einstand gegen den Tabellendritten aus Rosenheim war mit einem 4:3-Sieg schon einmal erfolgreich. „Genauso müssen wir jetzt auch am Wochenende auftreten. Kampf und harte Arbeit über das ganze Spiel“, hat Keppeler seinen Mannen vor dem Gastspiel am heutigen Freitag bei den Passau Black Hawks (20 Uhr) und am Sonntag beim Heimauftritt gegen die Blue Devils Weiden (18 Uhr) mit auf den Weg gegeben. In der Drei-Flüsse-Stadt sind die Peitinger aufgrund der Tabellensituation – Passau ist Vorletzter, ECP rangiert auf Rang sechs – in der Favoritenrolle. „Passau wird alles versuchen, zu punkten.

Wir müssen mehr agieren und unser Spiel durchziehen.

Schließlich haben sie noch eine Chance auf die Pre-Playoffs, aber wir brauchen die Punkte genauso dringend“, sagt Keppeler mit Blick auf den Zweikampf der Pfaffenwinkler mit Höchstadt um die direkte Qualifikation für die Play-offs, wofür Rang sechs nötig ist. „Passau wird anders spielen als Rosenheim. Wir müssen mehr agieren und unser Spiel durchziehen“,fordert Keppeler. Er erwartet einen deutlich defensiveren Gegner als dies zuletzt die offensivstarken Starbulls waren. Dass die Black Hawks, die vom ehemaligen Peitinger Spieler Ales Kreuzer trainiert werden, für den ECP ein unangenehmer Gegner sind, zeigten die bisherigen drei Vergleiche in dieser Saison. Zweimal ging es in die Overtime, wobei die Peitinger schlussendlich beide Male die Nase vorn hatten (3:2 und 5:4). Nur der 4:1-Heimerfolg der Peitinger im vergangenen November war vergleichsweise unspektakulär.

Gegen Weiden hat Peiting in dieser Saison alle drei Duelle klar verloren

Alles andere als eng waren dagegen die bisherigen drei Duelle gegen Weiden, die der ECP jeweils deutlich verlor (2:7, 3:6, 3:7). „Gegen den Tabellenführer sind wir der klare Außenseiter. Die Rolle nehmen wir aber gern an“, so Keppeler. Der Peitinger Co-Trainer freut sich auf ein Wiedersehen mit seinem langjährigen Chef in Peiting, Sebastian Buchwieser, der an seiner neuen Wirkungsstätte ein Spitzenteam geformt hat. „Wir kennen die Mannschaft. Gegen sie müssen wir 60 Minuten alles geben“, so Keppeler, der auf eine Überraschung gegen Weiden hofft.

Weiden hat Rauswurf des Sportleiters Ken Latta gut weggesteckt

Von der Aufregung rund um die Entlassung des Sportlichen Leiters Ken Latta und dem Abschied der Latta-Brüder Nick und Louis haben sich die Oberpfälzer nicht aus der Erfolgsspur bringen lassen. Seit fünf Spielen sind die Blue Devils ungeschlagen. „Gegen ihren früheren Trainer sind die Jungs extra motiviert“, berichtet Keppeler, der sich von dem derzeit schier übermächtigen Gegner nicht einschüchtern lassen will.

Bei Peiting kehrt Maximilian Söll ins Team zurück

Positiv stimmt ihn außerdem, dass sich die Personalsituation etwas verbessert hat. Daniel Reichert hat bereits am Dienstag gegen Rosenheim wieder gespielt, beim Gastspiel in Passau kehrt Maximilian Söll ins Team zurück. Damit fehlen aus der Stammbesetzung nur noch Fabian Weyrich, Tim Rohrbach und Thomas Heger. Zudem zeigt sich Keppeler erfreut über die Entwicklung von Neuzugang Lukas Motloch: „Er kommt von Spiel zu Spiel besser rein“, sagt Keppeler, der sich vor den beiden Spielen des Wochenendes eng mit Saal abstimmt. In der kommenden Woche könnte es dann auch noch mit der Einbürgerung von Nardo Nagtzaam klappen. Dann wäre auch der zweite neue Spieler, Shane Heffernan, der aktuell wegen Corona außer Gefecht ist, zusätzlich einsetzbar.