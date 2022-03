Peitings Play-off-Gegner in fast allen Statistiken mit Bestwerten - doch Trainer Saal bleibt zuversichtlich

Eishockey: Play-off-Start in der Oberliga gegen die Saale Bulls Halle

Der Gegner hat sich den Titel in der Oberliga Nord geholt und ist klarer Favorit. Doch Peitings Trainer Anton Saal ist vor dieser schweren Aufgabe im Play-off-Achtelfinale nicht bange.

Peiting – Die Pre-Play-offs hatte der EC Peiting unbedingt vermeiden wollen. Letztlich musste der ECP diesen Umweg gehen, um in die Play-offs der Oberliga einzuziehen, was Coach Anton Saal im Nachhinein als gar nicht so schlecht erachtet – zumal sein Team die beiden Duelle gegen Lindau erfolgreich gestaltete (6:3, 5:0). „Die Mannschaft hat durch die beiden Siege Selbstvertrauen getankt“, so Saal. Zudem blieb Torhüter Florian Hechenrieder erstmals in dieser Saison in einer Partie ohne Gegentor. Zusammengefasst: „Wir haben schon ein Gefühl für die K.o.-Spiele bekommen“, so Saal vor dem Start ins Achtelfinale.

Eine sehr kompakte und konterstarke Truppe, die nicht umsonst Erster geworden ist.

Dort bekommen es die Peitinger mit den Saale Bulls Halle zu tun, die sich in der Oberliga Nord den Meistertitel holten. „Eine sehr kompakte und konterstarke Truppe, die nicht umsonst Erster geworden ist“, lautet Saals Urteil über das Team aus Sachsen-Anhalt, das vom Kanadier Ryan Foster trainiert wird. Der sorgte mit seiner Mannschaft für Furore, obwohl sie in den Statistiken nicht überall vorn liegen. 221 Tore erzielten die Bulls in 47 Spielen. Das bedeutet Platz zwei, was die Offensivstärke betrifft. Die Abwehr kassierte 121 Treffer. Das ist ein Wert, den zwei andere Teams unterschritten haben (Leipzig 104 Gegentore in 47 Partien, Tilburg 107 Gegentore in 48 Partien).

Halle war in der Oberliga Nord das beste Team im Powerplay

In der Powerplay-Tabelle liegt des Team aus Halle dagegen auf Platz eins. „Die neutrale Zone machen sie sehr gut zu. Sie leben von Scheibengewinnen und brauchen nicht viele Chancen für Tore“, hat der ECP-Coach beim Videostudium als weitere Stärken der Bullen festgestellt. Ein waches Auge sollten die Peitinger auf die beiden Kontingentspieler des Nord-Meisters richten. Die beiden Finnen Tatu Vihavainen (27 Tore, 48 Vorlagen in 37 Spielen) und Joonas Niemelä (35 Tore, 48 Vorlagen in 37 Spielen), die gemeinsam in der ersten Reihe spielen, sammelten zusammen 148 Scorerpunkte. „Die sind schon gut, aber sie haben weitere starke Spieler im Team“, hat Saal festgestellt. Die Nummer eins im Kasten der „Bulls“ ist Sebastian Albrecht, der eine Fangquote von über 91 Prozent aufweist. „Das wird eine ordentliche Herausforderung, aber wir haben letztlich nichts zu verlieren“, sagt Saal.

Peitings Trainer hofft, dass seine Mannschaft für eine Überraschung sorgt

Peitings Trainer sieht seine Mannen in der Außenseiterrolle, die an diesem Freitag (18. März) aber nicht chancenlos nach Sachsen-Anhalt fahren. „Wir haben es auch schon erlebt, dass wir als Erster gegen den Achten ausgeschieden sind“, sagt Saal und hofft, dass die Peitinger für eine Überraschung sorgen können. „Dazu müssen wir einfach spielen und dürfen nur wenig Fehler machen“, hat Saal seiner Truppe eingebläut.

Peiting muss ohne Marco Habermann und Simon Maier antreten

Personell kann er indessen nicht aus dem Vollen schöpfen. Marco Habermann und Simon Maier fehlen verletzt. Im ersten Duell gegen Halle ist zudem Lukas Motloch gesperrt. Deshalb wird Stürmer Shane Heffernan auflaufen, Zusammen auf dem Eis wird man den Tschechen Motloch und den Kanadier Heffernan weiterhin nicht sehen, da sich die Einbürgerung von Nardo Nagtzaam weiterhin in die Länge zieht. Der Einsatz des angeschlagenen Christoph Frankenberg ist zudem fraglich. In der kommenden Woche hofft Saal auf die Rückkehr von Fabian Weyrich, der wieder ins Training eingestiegen ist.

Drei Siege sind zum Weiterkommen ins Viertelfinale nötig

Nach dem Start des Achtelfinales, das im Modus „Best of five“ (drei Siege zum Weiterkommen nötig), am Freitag in Halle geht es am Sonntag (20. März) in Peiting mit Partie zwei weiter. Am Dienstag (22. März) steht dann bereits die dritte Partie, dann wieder bei den Saale Bulls, auf dem Programm (19 Uhr). Sollte bis dahin noch keiner drei Siege auf dem Konto haben, treffen beide Teams am kommenden Freitag, 25. März, erneut in Peiting aufeinander.