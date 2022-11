Derbyzeit für Peiting nach der Spielpause

Von: Roland Halmel

Zwei, die sich nichts schenken: Die Peitinger (in roten Trikots, hier beim 4:2-Heimsieg im ersten Duell) gastieren beim SC Riessersee, der sich nach Startschwierigkeiten mittlerweile in Topform befindet. © Hans-Helmut Herold

An der nötigen Motivation dürfte es den Spielern des EC Peiting nicht fehlen. Auf dem Programm für das anstehende Wochenende stehen zwei prestigeträchtige Duelle.

Peiting – Durchschnaufen durfte der EC Peiting aufgrund des Deutschland-Cups. Am vergangenen Sonntag hatten die Mannen von Trainer Anton Saal wie die komplette Oberliga spielfrei. Deshalb gab der Coach seinem Team gleich drei Tage frei. Mit einem lockeren Training am Montag und mit intensiven Einheiten ab Mittwoch bereitete sich der ECP danach aber intensiv auf das Derby am Freitag (18. November) beim SC Riessersee (20 Uhr) vor.

In der Tabelle hat Riessersee die Peitinger mittlerweile überholt

„Der SCR ist nach der Hinspielniederlage bestimmt hochmotiviert“, ist Saal überzeugt. Im ersten Duell vor fünf Wochen hatte sich sein Team zu Hause gegen die Werdenfelser mit 4:2 durchgesetzt. In der ersten Saisonphase lief es bei den Garmisch-Partenkirchnern ohnehin nicht gut. „In der Zwischenzeit haben sie sich aber gefangen“, so Saal. Für ihn zählt der SCR nach wie vor zu den Topteams der Oberliga Süd. Inzwischen hat das Team von Startrainer Pat Cortina die Peitinger in der Tabelle auch überholt. Riessersee (12 Spiele/24 Punkte) ist Vierter, die Peitinger (14 Spiele/21 Punkte) sind nach der überraschenden 1:2-Niederlage in Landsberg auf Rang sieben abgerutscht.

Peitings Trainer Saal zuversichtlich: „Wir wollen da was holen“

Für Saal ist es von entscheidender Bedeutung, die erste Reihe der Werdenfelser mit Robin Soudek, Kevin Slezak und Lubor Dibelka in den Griff zu bekommen, die zusammen 26 der insgesamt 54 Tore für den SCR erzielt haben. „Wir haben in Deggendorf und auch in Landsberg gute Auswärtsspiele gezeigt, warum soll uns das nicht auch in Garmisch-Partenkirchen gelingen?“, fährt Saal guter Dinge ins Olympia-Eissportzentrum nach Garmisch-Partenkirchen. „Wir wollen da was holen.“

Co-Trainer Ty Morris gegen Memmingen wieder an der Bande

Das gilt natürlich auch für das Heimspiel am Sonntag (20. November) gegen den ECDC Memmingen (18 Uhr), bei dem dann auch wieder Co-Trainer Ty Morris mit von der Partie ist. Dieser hatte sich im Gastspiel in Landsberg am vergangenen Freitag eine verbale Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichtergespann geliefert, Morris erhielt eine Spieldauerstrafe aufgebrummt. Daher ist er für die heutige Partie bei Riessersee gesperrt.

Memmingen ist noch nicht richtig in Tritt gekommen

In dieser Saison lief es für die Memminger, ihres Zeichens amtierender deutscher Oberliga-Vizemeister, noch nicht nach Wunsch. Deshalb musste zuletzt Trainer Björn Lidström, der Erfolgscoach Sergej Waßmiller beerbt hatte, auch gehen. Für ihn übernahm der langjährige Spieler Daniel Huhn den Trainerjob hinter der Bande. „Memmingen hat eine abgezockte Mannschaft, die uns nicht so liegt“, sagt Saal über den aktuellen Tabellenneunten, gegen den sich der ECP zuletzt immer sehr schwer tat.

Peitings Trainer kann gegen Memmingen mit vier Reihen spielen

Zum Saisonstart gab es eine 2:3 Niederlage in Memmingen, in der vorangegangenen Spielzeit wurden alle vier Spiele gegen den ECDC verloren. „Mit den Fans im Rücken wollen wir einen Heimsieg“, sagt Saal, der wie bis auf Marco Habermann und Tim Rohrbach auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Da das Peitinger U20-Team in der DNL III frei hat, stehen zusätzlich Spieler zur Verfügung. „Deshalb werde ich in beiden Spielen mit vier Reihen spielen“, lässt sich Saal bei der taktischen Ausrichtung wenigstens ein wenig in die Karten schauen.