Eishockey: Den EHC Klostersee nicht vorzeitig abschreiben

Skeptischer Blick von Klostersee Headcoach Dominik Quinlan. Beim Spitzenspiel der Bayernliga-Aufstiegsrunde in Miesbach hatte der Grafinger dazu eigentlich keinen Grund. © Foto: Stefan Rossmann

EHC Klostersee beim TEV Miesbach, der Erste der Bayernliga-Aufstiegsrunde zu Gast beim Zweiten. „Das Beste vom Besten im bayerischen Oberhaus.“ So kündigten die beiden Kommentatoren Sebastian Höck und Willi Vollmayer, der ansonsten die Heimspiele der Grafinger am Mikrophon begleitet, das Top-Duell beim Livestream auf Sprade-TV an. Und das Gipfeltreffen hielt, was es versprach.

Grafing – Auf dem Eis lieferten sich die beiden Teams einen ebenso hochklassigen, wie spannenden und fairen Fight. Die Kulisse war mit über 500 Zuschauern auf den Rängen angemessen, wofür auch rund 150 Schlachtenbummler des EHC sorgten. „Ein Wahnsinnsspiel mit verbissen geführten Zweikämpfen und harten Checks, das mir am Ende ein paar graue Haare mehr eingebracht hat“, war TEV-Coach Michael Baindl einige Minuten nach Ende des Spektakels und einer 4:5-Niederlage noch immer geschafft. Der Schlagabtausch habe von der Intensität und spielerischen Klasse absolut Oberliga-Niveau gehabt, meinte der ehemalige DEL- und DEL2-Stürmer, der erst in der letzten Saison bei den Starbulls Rosenheim seine aktive Laufbahn beendet hat.

Neben ihm stand, nicht minder mitgenommen, Dominik Quinlan. „Das war ein brutaler Kampf, beide Seiten haben enorm viel investiert und haben alles gegeben. Meine Jungs haben mit viel Energie ein unglaubliches Comeback hingelegt und die Sache noch drehen können. Ich weiß nicht, ob das viele schaffen hier in Miesbach.“

Der Beitrag des Klosterseer Headcoaches zur Wende nach 1:4-Rückstand waren einige Umstellungen in allen drei Abwehr- und Angriffsreihen. „Das ist die einzige Möglichkeit, die du als Trainer hast. Richtig unzufrieden mit der Leistung bin ich auch bis dahin nicht gewesen. Ich habe den Jungs in der zweiten Pause gesagt, so schlecht war das nicht. Leider haben wir uns vor den Gegentoren drei dicke Patzer erlaubt.“

Dazu habe er seinem Team in Erinnerung gerufen, dass gegen Dorfen („auch wenn Miesbach eine andere Hausnummer ist“) schon einmal ein 0:4 gedreht worden sei. Die Neuformierung der Blöcke verfehlte ihre Wirkung nicht. Die EHCler entrissen dem Gegner das Momentum im Spiel und drückten dem Geschehen mit ihrer Körpersprache den Stempel auf. Das Penaltyschießen war – abgesehen vom Gegner – letztlich eine Blaupause des Shootouts sieben Tage zuvor. Wie nach den 65 hochklassigen und spannenden Spielminuten im Gipfeltreffen hatte auch da Torhüter Philipp Hähl alle drei Amberger Versuche abgewehrt und Philipp Quinlan entscheidend versenkt.

„Jetzt haben die Jungs erst mal zwei Tage frei, können sich etwas erholen“, so der Coach. Den zusätzlich freien Dienstag, an dem ansonsten die Trainingswoche startet, gönnt man sich beim EHC Klostersee aufgrund des spielfreien Freitags. ele