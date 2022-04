Der Meister lässt es ordentlich krachen

Vollführten mehrfach einen Meistertanz, hier mit Pokal: die Mannschaft des EHC Klostersee. © stefan rossmann

Es war ein hoch emotionaler Abschluss einer tollen Saison. Mit über 500 Fans feierten die Spieler des EHC Klostersee den Gewinn der Bayerischen Meisterschaft.

Grafing – Am Samstagabend hat sich der EHC Klostersee aus der Eishockey-Saison 2021/22 verabschiedet – mit einer Ausstands- und Meisterfeier, die der gigantisch verlaufenden Spielrunde davor in Nichts nachstand. Die Party mit bestimmt 500 Fans und Freunden im großen Zelt auf dem Parkplatz vor dem Grafinger Eisstadion und Drumherum war geprägt von Euphorie, Stimmung, Ausgelassenheit und vor allem auch Durchhaltevermögen, denn schon der „offizielle Teil“ dauerte bis gut nach Mitternacht.

Erst dann ging die Sause richtig los und der längst überstrapazierte Queen-Klassiker „We are the champions“ in flotte Beats über. „Das wird für alle im und um den Verein, vor allem aber für die Spieler unvergessen und immer in Erinnerung bleiben“, meinte eine Anhängerin der Rot-Weißen, die sich dabei nicht nur auf diesen Abend bezog, den die EHC-Puckjäger zu jeder Sekunde sichtlich genossen und aufsaugten wie eine (im positiven Sinne) Droge.

Mannschaft seit einer Woche im Feiermodus

Immer wieder sorgte die Truppe um Bernd Rische mit dem Meisterpokal für Einlagen und heizte damit die Stimmung noch mehr an. „Ich spiele jetzt seit insgesamt 35 Jahren Eishockey, aber so eine Saison, so ein dominantes Jahr, ist einmalig und einfach krass. Das war ja wie beim FC Bayern, du bist immer unter Druck und der Favorit, das hat es nicht einfacher gemacht“, sagte der EHC-Kapitän. Es gebe wohl keinen Verein in Deutschland, der sechs Jahre nach dem freiwilligen Rückzug in die unterste Ligastufe so zurückgekommen sei ohne die notwendigen finanziellen Mittel. „Das geht nur mit diesem Zusammenhalt und Teamspirit.“

Schon am frühen Abend war in der Lokation kein Sitzplatz mehr frei, die Klosterseer Spieler bauten rasch zusätzliche Bierbänke und -tische auf. Auf dem Eis nebenan lief gerade noch die letzte Partie der „Wren Hockey Classics“, da bekamen die Fans im Partyzelt zur Einstimmung gerade noch einmal alle Highlights der fünf Playoff-Spiele auf einer Großleinwand präsentiert. Und dazu einen Teaser mit Eindrücken rund um das finale Finale, den Marinus Leitner vom Sprade-TV-Team der EHCler vor, während und nach der Partie gegen den TEV Miesbach vor zwei Wochen gedreht hatte.

Trikots finden bei Versteigerung reißenden Absatz

Vor der Trikotversteigerung durch Willi Vollmayer, der als Kommentator der EHC-Spiele auf Sprade-TV bereits Kultstatus genießt, hatte Präsident Sascha Kaefer die „EHC-Familie“ begrüßt, in Gedanken und Worten ein wenig zurückgeblickt und auch dem neben ihm versammelten Team ums Team mit Betreuern, Ordnern und vielen mehr („Das riesige Engagement so vieler macht uns stark, ohne euch wäre das alles nicht möglich“) herzlich gedankt.

Dann gehörte die Bühne den Spielern, die bis auf ein paar im Urlaub weilenden natürlich vollzählig vertreten waren und unaufhörlich gefeiert wurden. Dass es der erste richtige Saisonabschluss – und dann noch mit dem Gewinn der Bayernliga-Meisterschaft – nach zwei „Corona-Jahren“ war, wirkte wie ein Turbo.

„Das ist ja einfach Wahnsinn, so etwas war in Grafing noch nie da“, schwärmte Trainer Dominik Quinlan, während bei der Versteigerung durch Willi Vollmayer, der in diesem Rahmen seinen 55. Geburtstag genießen konnte, alle Gebote durch die Decke gingen. Die Trikots von Bob Wren, Lynnden Pastachak, Florian Engel und „Capitano“ Rische ging sogar für eine beachtliche vierstellige Euro-Summe über den Tisch.

Jetzt wird der Aufstieg geplant

„Incredible, totaly different“, staunte der vor etwa neun Monaten aus seiner Heimat Kanada gekommene Pastachak über das Spektakel und wirkte dabei wie ein kleiner Junge beim Auspacken eines Geburtstagsgeschenks, das genau nach seinem Geschmack ist. Den absoluten Höchstpreis erzielte Risches „23“, die nach einem heißen Zweier-Duell Max Schindler ersteigerte. „Das war mir eine Herzensangelegenheit. Ich habe um die Jahrtausendwende noch mit Bernd zusammengespielt und war sein erster Kapitän.“ ele

Kein Platz mehr frei: Gut 500 Fans feierten im Zelt und drumherum den Bayernliga-Titel mit ihrem EHCK-Team. © stefan rossmann

Auch Trikots kamen unter den Hammer: Eines der beliebtesten, das von Bobby Wren (l.) , ersteigerte Martin Wagner. © stefan rossmann