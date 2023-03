Playoff-Start für EHC-U20: Die Bayern-Krone noch vergolden

„Selbstvertrauen und Scheibe halten!“ Ein Leitspruch von EHC-Coach Gert Acker (oben) der bereits im furiosen Bayernliga-Finale gefruchtet hat. Heute Abend wollen seine U20-Junioren den ersten Schritt in Richtung DNL III machen. sro © Artist S.ROSSMANN

Playoff-Start: U20-Junioren des EHC Klostersee wollen in zwei Duellen mit EHC Freiburg in die DNL III aufsteigen.

Grafing – Der Meisterjubel fand in dieser Saison sozusagen eine Etage tiefer statt. Nach dem Bayernliga-Titel des Seniorenteams in der Saison 2021/22 setzte sich vor knapp zwei Wochen die U20-Vertretung des Grafinger Eishockeyklubs die bayerische Krone auf, deren Mannschaftskabine sich im Kellergeschoss des Eisstadion-Gebäudetrakts direkt unter der Umkleide der Oberliga-Truppe befindet.

Nach dem spektakulären 6:5-Heimsieg über den TEV Miesbach und einer durchgefeierten Nacht ging das Team von Meistercoach Gert Acker und dessen Co-Trainer Bob Wren, der damit an beiden Meisterschaften beteiligt war, schnell wieder zur gewohnten Tagesordnung über. Schließlich soll der Titelgewinn nun in den beiden anstehenden Spielen der Aufstiegsrunde zur Deutschen Nachwuchsliga (DNL) Division III vergoldet werden. In Hin- und Rückspiel trifft die EHC-U20 auf den Baden-Württemberg-Meister EHC Freiburg; an diesem Samstag ab 19.30 Uhr in der Wildbräu-Arena und genau eine Woche später im Breisgau.

Ein Aufstieg, so die einhellige Meinung beim EHC, würde die Leistungskluft zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft ein wenig verkleinern. Dazu hofft man, als DNL-Standort das Abwandern von Talenten in diesem Altersbereich eindämmen und möglicherweise in den letzten Jahren „verlorene“ Spieler zur Rückkehr bewegen zu können.

„Wir wollen auf den Punkt fit sein“, erklärte Trainer Gert Acker mit noch verschnupfter Stimme. Wie einen Großteil seines Teams hat ihn „zur Unzeit“ die grassierende Erkältungswelle erwischt. Nachdem im DNL-Bereich keine sog. Overage-Spieler (Jahrgang 2009) erlaubt sind, wird bei den Klosterseern unter anderem Stürmer Stefan Würmseer seinen Teamkameraden nur auf der Tribüne die Daumen drücken können.

Der Mannschaftskapitän der Grafinger U20-Junioren hatte mit seinem Hattrick gegen Miesbach nach 1:4-Rückstand maßgeblich zur Wende und damit zum Gewinn der Bayerischen Meisterschaft vor dem EHC Straubing beigetragen. Gegner Freiburg, mit einem Torverhältnis von 137:16 (!) in elf Spielen durch die reguläre Saison marschiert, schätzt EHC-Headcoach Acker als sehr stark ein, weshalb er prognostiziert: „Da werden Details entscheiden.“

Für alle seine Spieler sei es die erste Art von Playoff-Erfahrung in ihrer jungen Eishockey-Karriere. Wobei Hin- und Rückspiel die gleich verschärfte Form einer K.o.-Runde darstellen: Ein Ausrutscher ist nicht erlaubt, es geht nämlich nicht nur um den Sieg, sondern auch um dessen Höhe, weil bei etwa jeweils einem Erfolg das Torverhältnis zum Tragen kommt. ele