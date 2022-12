Eishockey: Effektive Indians kennen kein Erbarmen mit Klostersee

Und schon ist der Puck wieder drin: EHC-Keeper Dominik Gräubig fing sich früh das 0:1. Danach wurde es bitter. Foto: sro © sro

Die Talfahrt des Eishockey-Oberligisten EHC Klostersee hält an. Gegen die Memmingen Indians, die ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigten, waren die Grafinger letztlich ohne Siegchance.

Grafing – Beim am Ende deutlichen 2:10 (1:4, 1:3, 0:3) waren die Punkte bereits nach dem ersten Drittel vergeben.

Der Stachel der knappen Niederlage drei Tage davor gegen den EV Füssen (1:3) und damit einer weiteren unnötigen Niederlage saß bei den Rot-Weißen noch immer tief. Das war schon in den ersten Minuten gegen den nächsten Gast aus dem Allgäu nicht zu übersehen. Die Indians hingegen befinden sich nach schwachem Saisonstart im Aufwind, weshalb die Rot-Weißen gleich mit Defensivarbeit gebunden waren.

Fünfeinhalb Minuten hielt das EHC-Bollwerk, dann fand Gästestürmer Luigi Calce die Lücke. Nicht der inzwischen 48 Jahre alte Deutsch-Kanadier, sondern dessen 18-jähriger Filius vom DEL2-Klub Ravensburg Towerstars, ausgestattet mit einer Förderlizenz für Memmingen. Die EHCler hatten kaum gefährliche Offensivaktionen, bevor der amtierende Drittliga-Vizemeister auf 0:2 stellte (10.).

Hoffnung keimte nach einem gelungenen Spielzug über Lynnden Pastachak und Philipp Quinlan mit dem Abschluss durch Jordan Stallard zum 1:2 auf (14.). Allerdings nur kurz, denn die defensive Instabilität der Grafinger kurz darauf nutzten die Indians zu einem Doppelschlag innerhalb von 29 Sekunden.

Mit dem 1:4 ging’s in die Pause, aus der der EHC mit ein personellen Umstellungen auf Eis zurückkam. An der Spieldominanz der Gäste, die sich vor allem in Effektivität widerspiegelte, änderte das kaum etwas. Das Torschussverhältnis im zweiten Abschnitt war ausgeglichen, die Ausbeute nicht – drei weitere Treffer mussten die EHCler schlucken. Als das halbe Dutzend voll war, gab Torhüter Dominik Gräubig seinen Posten zwischen den Pfosten an Marinus Schunda ab (29.).

Der Kanadier Pastachak sorgte für eine kleine Ergebniskorrektur (34.). Im Schlussdrittel schraubten die Indians das Resultat noch in die zweistellige Region. ele