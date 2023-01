EHC-Coach Quinlan lobt sein Team: „Ich ziehe den Hut“

Vom letzten Aufgebot wollte beim EHC Klostersee am Mittwochabend in der Wildbräu-Arena niemand sprechen. Ohne nahezu den halben Stammkader aber ging es für die Grafinger in der Oberliga-Partie gegen den SC Riessersee dann doch überwiegend um „Schadensbegrenzung“, die bei der 1:4-Niederlage am Ende gut gelungen ist.

Grafing – Wobei, wer weiß wie die Sache verlaufen wäre, wenn die Eishackler der Rot-Weißen ein oder sogar zwei Tore hätten vorlegen können. Die Chancen dafür waren in den ersten fünf Minuten bei zwei Alleingängen und einem Zwei-gegen-Eins-Angriff da gewesen. „Schade, dass wir die Situationen nicht nutzen und einem überlegenen Gegner damit einen empfindlichen Stachel setzen konnten“, meinte anschließend auch EHC-Trainer Dominik Quinlan, der den verdienten Gästeerfolg insgesamt nicht in Frage stellte: „Natürlich haben die Garmischer dominiert“, betonte er. „Was Kampf und Einsatz betrifft, ziehe ich aber den Hut vor meiner Mannschaft, die Wechsel für Wechsel dagegengehalten und sich in die Schüsse geworfen hat.“

Gelobt wurden auch die beiden U20-Youngster Tobias Hilger und Stefan Würmseer, die beim EHC nach insgesamt sieben Ausfällen die drei Blöcke komplettierten. „Die haben ihre Sache sehr ordentlich gemacht und alles gegeben. Wenn auch das Ergebnis negativ war, der Einsatz mit wirklich viel Eiszeit wird ihnen immer in Erinnerung bleiben“, sagte Quinlan.

Wie davor schon der Kollege von Gegenüber, Pat Cortina, beklagte auch der Klosterseer Headcoach die enorme Belastung in diesen Wochen. „Beide Teams waren heute sichtlich etwas müde, das Tempo dadurch nicht allzu hoch. Das viele Eishockey in diesen Tagen war allen anzumerken“, betonte der Garmischer Cheftrainer. Das Gegentor sei ärgerlich, meinte Cortina, aber das habe sich Klostersee absolut verdient. „Wir hatten schon davor mehrere Chancen abgegeben, dann musst du eben auch eins kassieren.“

Mit dem Gastspiel am morgigen Sonntag um 18 Uhr bei den Memmingen Indians schließen sich für die Grafinger nach der Heimpartie am gestrigen Dreikönigstag gegen den Deggendorfer SC (Spielbericht siehe Hauptsport, Seite 31) zwei enorm intensive Wochen, die auch an einer Profitruppe nicht spurlos vorübergehen würden. „Man kann es nicht oft genug wiederholen: Sieben Spiele in genau 14 Tagen sind ein reiner Wahnsinn“, schimpfte Quinlan noch einmal. Es sei einfach brutal, was den Spielern da abverlangt werde.

Festgelegt hat er bereits, dass – sofern nicht etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt – im zuletzt praktizierten Wechselturnus Philipp Hähl das EHC-Tor hüten soll. Was die weitere Aufstellung betrifft, könnte es einige Fragezeichen geben, nachdem sich einige in der Kabine mit Erkältungskrankheiten herumschlagen. ele

Puckkontrolle: Klostersees Vili Vesalainen (vorne) eilt dem Riesserseer Kevin Slezak davon. foto: stefan rossmann © SRO EBERSBERG