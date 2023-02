Überraschung in Grafing: EHC Klostersee ringt auch Indians nieder

EISHOCKEY – OBERLIGA SÜD - Dritter Heimsieg in Folge: Klostersee gewinnt in Verlängerung

Der EHC Klostersee verließ am Sonntagabend das eigene Eis zum dritten Mal in Folge als Sieger. Die Grafinger setzten sich in einer packenden und weitgehend ausgeglichenen Oberliga-Partie gegen die Memmingen Indians mit 5:4 Toren nach Verlängerung durch. Das Siegtor erzielte Philipp Quinlan nach 59 Sekunden.

Grafing – Während die Rot-Weißen die Partie als ein weiteres Kapitel „Vorbereitung im Echtbetrieb“ auf die in zwei Wochen anstehenden Playdowns angehen konnten, waren die Gäste aus dem Allgäu im Kampf um Platz sechs und damit die direkte Playoff-Qualifikation noch voll gefordert. Die Anfangsphase ging an die EHCler, für die der in Deggendorf frühzeitig ausgefallene Stürmer Julian Dengl (Verdacht auf Gehirnerschütterung) nicht dabei war.

Einsatzbereit meldete sich aber Jordan Stallard, der zwei Tage davor nach zwei Spielabschnitten angeschlagen in der Kabine geblieben war. Der kanadische Stürmer zeichnete nach knapp sieben Minuten nach sehenswerter Kombination mit seinen Offensivpartnern Lynnden Pastachak und Vili Vesalainen für das 1:0 verantwortlich.

Eine zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente Führung, die von den Grafingern bis zur ersten Pausensirene aber leichtfertig abgegeben wurde. Beim Ausgleich durch Jaroslav Hafenrichter war der EHC nicht vorbereitet auf die Direktabnahme des ehemaligen DEL-Profis nach Diagonalpass (9.). Vor dem 1:2 wollte Goalie Marinus Schunda das Spiel schnell machen und hatte Pech, dass sein Klärungsversuch zur Seite direkt bei einem Indians-Angreifer landete (12.).

In den zweiten Durchgang nahm Klostersee ein Überzahlspiel mit, nahm aber schnell eine eigene Strafzeit. Wie schon beim ersten Treffer kam der EHC mit den sich dadurch anbietenden Räumen besser zurecht als der Gast. Einen schnellen Vorstoß durch Kapitän Raphael Kaefer, dessen Schuss etwas glücklich von der Bande in die Gefahrenzone zurückprallte, kam über Jan Fiedler zu Philipp Quinlan, auf dessen Kappe der Gleichstand ging (22.).

Die Grafinger hielten nach diesem schnellen 2:2 forsch dagegen und hatten wie auch Memmingen gute Chancen, um die eigene Torquote aufzubessern. Lange endeten beiderseits sämtliche Vorstöße spätestens in der Fang- oder an der Stockhand der Torleute. Zum Drittelende hin benötigte der EHC im Powerplay nur ganze sieben Sekunden, um erneut vorzulegen. Pastachak überwand Gästekeeper Leon Meder zum 3:2 (38.). Mit dem Pausengong verpasste Matthias Baumhackl per Unterzahlkonter den Ausbau des Vorsprungs.

Im letzten Abschnitt leisteten sich die Grafinger Eishackler unnötige Hinausstellungen (Spielverzögerung, unkorrekter Wechsel), die Memmingen mit dem 3:3 bestrafte (44.). Es blieb spannend und ausgeglichen bis in die Schlussphase. Da überschlugen sich die Ereignisse. Klostersee vergab das sichere 4:3 und kassierte im Gegenzug das 3:4 (59.). 26 Sekunden vor dem Ende glich aber noch Stallard aus. ele