EHC Klostersee: Auf Schuss-Glück folgt Strafbank-Pech

Teilen

Getunnelt: Peitings Marco Habermann wirft sich in den Grafinger Schuss, Klostersees Philipp Quinlan lauert dahinter. sro © SRO EBERSBERG

Mit einer Niederlage ist der EHC Klostersee am Montagabend ins neue Jahr gestartet. Nach starkem ersten Drittel gaben die Grafinger das Oberliga-Spiel beim 3:6 gegen den EC Peiting im zweiten Abschnitt aus der Hand, bevor man bei der Aufholjagd mit einigen nicht nachvollziehbaren Entscheidungen der Unparteiischen haderte.

Grafing – Nach der „Rosenheim-Gala“ standen vor dem ersten Pflichtspiel in 2023 ein freiwilliges an Silvester und ein Pflichttraining am Neujahrstag auf dem Programm. „Wir wollen an die Leistung gegen die Starbulls nahtlos anschließen und unsere Chance suchen“, gab sich Trainer Dominik Quinlan vor dem Gastspiel des Tabellensechsten in der Wildbräu-Arena selbstbewusst. Mit eben dieser breiten Brust ging der EHC die Partie an und mit drei Halbchancen, bevor Lynnden Pastachak aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob (3.). Der Kanadier profitierte dabei von einem vom Schiedsrichter-Schlittschuh zufällig abgefälschten Zuspiel.

Das zuletzt immer eher dem Gegner zufliegende Scheibenglück hatten die Grafinger auch beim zweiten Treffer. Julian Dengl’s Halbdistanz-Schlenzer wurde nach einem missglückten Block zur Bogenlampe und landete hinter dem verdutzten Florian Hechenrieder im Gästegehäuse (15.). Durch zwei, drei weitere erstklassige Möglichkeiten wäre sogar mehr möglich gewesen, bevor Peiting kurz vor Drittelende verkürzte (19.).

Dem späten setzten die Gäste ein frühes im zweiten Durchgang nach (24.). Mit diesem 2:2 übernahm der ECP die Initiative. Klostersee hinkte häufig hinterher, verlor wichtige Zweikämpfe und brachte die Räume in der eigenen Zone nicht rechtzeitig dicht. Die Peitinger nutzten ihre Überlegenheit in dieser Phase und bezwangen Philipp Hähl im EHC-Kasten noch zwei Mal (28./33.). Nach dem 2:3 hatte Philipp Quinlan bei einem der wenigen EHC-Vorstöße in eigener Unterzahl eine gute Chance aufs 3:3 vergeben (30.). In der Schlussminute des aus Gastgeber-Sicht „gebrauchten“ Spielabschnitts machte es der Kapitän mit dem 3:4 im Powerplay wieder spannend.

Der EHC stand vor dem Ausgleich, bevor die Sache dem insgesamt schwachen Schiedsrichter-Quartett endgültig entglitt. Unter dem Strich schlechter weg kam dabei Klostersee, das sich in doppelter Unterzahl die Vorentscheidung einfing und schließlich mit vollem Risiko und ohne Torhüter knapp zwei Minuten vor Schluss den 3:6-Endstand. ele