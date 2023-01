Eishockey: Klostersee betreibt Chancenwucher in Landsberg

Puckkontrolle ja, Chancenverwertung nein: Vili Vesalainen und die Klosterseer Eishackler mühten sich fast vergeblich in Landsberg und trafen nur einmal. Foto: sro © sro

In erster Linie drei Punkte für das Selbstvertrauen waren zu vergeben im Duell zwischen dem Tabellenletzten und -vorletzten der Eishockey-Oberliga Süd am Sonntagabend. Dabei zog der EHC Klostersee auswärts bei den Landsberg Riverkings mit 1:3 Toren (1:0, 0:1, 0:2) den Kürzeren.

Grafing – Die unnötige Niederlage der lange Zeit zumindest gleichwertigen Grafinger leitete ein schlampiger Pass nach einem Offensivbully ein. Kurzfristig fiel den Rot-Weißen für das Keller-Derby Lynnden Pastachak aus. Der Kanadier klagte über Schmerzen in der Schulter, resultierend aus einem Check vom vergangenen Spiel. EHC-Trainer Dominik Quinlan maß dem Treffen trotz dem wahrscheinlichen Duell in der Playdown-Serie um den Klassenerhalt keine besondere Bedeutung zu: „Wir wissen, was die können und denen ist nicht fremd, wie wir spielen. Zudem ist so eine Serie noch einmal was ganz Anderes.“

Der EHC Klostersee brachte das Geschehen schnell unter Kontrolle, fing die Angriffsversuche der Riverkings zumeist schon vor der eigenen Abwehrzone ab. Als Torhüter Marinus Schunda – nach einem Befreiungsschlenzer Landsbergs fast über die ganze Eisfläche – den Puck erstmals berührte, waren fast fünf Minuten durch.

Einziges Manko auf Seiten der Grafinger war erneut – die Chancenverwertung. Florian Gaschke scheiterte nach langem Pass von Vili Vesalainen allein vor HCL-Keeper Andreas Magg, der auch einem schlitzohrigen Versuch von Jordan Stallard parierte (7./18.). Marc Bosecker war nach elf Minuten am Torgestänge gescheitert.

Angesichts dieser Dominanz fiel die 1:0-Führung durch Julian Dengl nach Vorarbeit von Marinus Kritzenberger eigentlich viel zu mager aus (17.). Im ausgeglichenen Mitteldrittel setzten erneut die Grafinger erste Akzente, ohne den knappen Vorsprung auszubauen.

Mit einem Pfostenknaller meldeten sich die Gastgeber dann erstmals gefährlich zu Wort. Kurze Zeit später kombinierten sich die Riverkings aus dem Powerplay heraus zum 1:1-Ausgleich (27.).

Der Jubel beim Oberliga-Schlusslicht aus der Bärenstadt über das 2:1 währte nur kurz, denn das Schiedsrichter-Gespann winkte ab (29.). Der reguläre Treffer wurde nicht gegeben, weil die Partie wohl Sekundenbruchteile davor unterbrochen wurde.

Noch einmal hatte Klostersee die Führung auf dem Schläger, doch der Schuss von Nicolai Quinlan wurde noch kurz vor der Torlinie von einem Verteidiger geklärt (33.). Einfädler der Aktion war Kapitän Raphael Kaefer, der neben seiner Schicht in der Offensivreihe in Überzahl auf der Defender-Position aufgeboten wurde und nach zweimonatiger Zwangspause ein gutes Comeback feierte.

Als die Zeichen Ende des letzten Durchgangs bereits auf Verlängerung standen, konterte Landsberg erfolgreich. Dem 1:2 (59.) folgte 23 Sekunden vor der Sirene noch das 1:3. ele