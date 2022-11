Eishockey-Coach Quinlan nach dem Derby: „Wir haben alles probiert“

Intensiv und kampfbetont: Klostersee mit (v.l.) Simon Roeder, Philipp Quinlan und Marc Bosecker gegen die Starbulls mit (v.l.) Christian Obu, Dominik Daxlberger und Norman Hauner. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Obwohl diese alte Sportweisheit beiden Seiten, also sowohl Favoriten wie auch Außenseiter hinreichend bekannt ist, setzt sich immer wieder mal der „Kleine“ durch.

Grafing – Am Freitagabend im Aufeinandertreffen des EHC Klostersee und der Starbulls Rosenheim (1:3) war ein Unterschied zwischen Tabellenzweitem und Nachzügler nicht zu erkennen. David EHC erhob sich mächtig, doch die Gäste als Goliath behielten letztlich doch die Oberhand und schnappten sich die Punkte.

Einen gewichtigen Grund für den Dreier seines aktuellen über den Heimatverein führte SBR-Verteidiger Maximilian Vollmayer an, der nach soeben überstandener Viruserkrankung noch nicht einsatzfähig war und das Geschehen von der Tribüne aus verfolgte: „Wir haben uns nicht allein auf spieltechnische Lösungen verlassen und damit auf der Favoritenrolle ausgeruht, sondern den Kampf und intensiven Einsatz über die komplette Distanz angenommen.“

In die letztlich gleiche Kerbe schlug Klostersee-Trainer Dominik Quinlan: „Unser erstes Drittel war eigentlich gut, bei Fünf gegen Fünf haben wir alles wegverteidigt. Aber nur zwei Fehler, wenn ich unsere beiden Strafzeiten mal als solche bezeichne, waren gegen extrem fokussierte Gäste zwei zu viel“, so der Coach. „Nach dem Seitenwechsel haben wir uns sogar noch gesteigert, uns das Anschlusstor erarbeitet. Anschließend war es gegen clever agierende Starbulls auch eine Sache der Kraft.“

Mit Lynnden Pastachak fehlte dem EHC da ein Spieler, der mit seinem Speed und intensivem Körperspiel prädestiniert gewesen wäre, dem Gegner weh zu tun. Für den kanadischen Stürmer war die Partie bereits nach zehn Minuten vorbei. Da war er beim (vergebenen) Unterzahl-Konter in Christopher Kolarz hineingerutscht und hatte sich offenbar am Schlittschuh des Gästekeepers verletzt. Die richtig tiefe Fleischwunde am Schienbein fast bis zum Knochen wurde umgehend im Krankenhaus behandelt und genäht. Die ersten Befürchtungen, es könnte dazu etwas gebrochen sein, bestätigten sich aber nicht. „Das hätte uns gerade noch gefehlt“, sagte der Klosterseer Headcoach. Dem nach Wadenbeinbruch und siebenwöchiger Pause gegen Rosenheim zurückgekehrten Simon Roeder bescheinigte er dazu eine starke Partie. Und Quinlan war mit der Leistung seines Teams absolut im Reinen: „Meine Jungs haben alles probiert und konnten auch die tolle Kulisse und Stimmung genießen.“

Das sei für alle Beteiligten, insbesondere aber für die Spieler schon ein besonderer Event gewesen, bestätigte Jari Pasanen. Das Spiel war für den finnischen Starbulls-Coach, in den 1990er-Jahren als Aktiver mit dem EC Wedemark schon mal in Grafing zu Gast gewesen, eher eines zum vergessen: „Es war ein Pflichtsieg, aber im zweiten und dritten Drittel haben wir nicht so gut gespielt.“ Lob gab’s von Pasanen für die zwei 17-jährigen Youngster, die angesichts von acht (!) Ausfällen für drei komplette Blöcke bei den Rosenheimern sorgten. Der aus Grafing kommende und dem EHC-Nachwuchs entstammende Johannes Oswald und 3:1-Torschütze Kilian Kühnhauser waren quasi nur auf der Durchreise, standen am Samstagmittag bereits für das Rosenheimer DNL-Team auswärts bei den EJ Kassel Huskies auf dem Eis. ele