EHC Klostersee: Der Weg in die Bayernliga ist frei

Teilen

Der Meister von 2021/22 kehrt zurück: Der EHC Klostersee darf die Oberliga Süd verlassen und doch wieder mit seinen Fans in der Bayernliga feiern. Der DEB hat den Verein für den Landesverband freigegeben. Foto: Stefan Rossmann © Stefan Rossmann

Nach einer mehrwöchigen Hängepartie ist die Kuh – im wahrsten Sinne des Wortes – vom Eis. Der EHC Klostersee wird in der Eishockey-Saison 2023/24 in der Bayernliga antreten.

Grafing – Dieses „Ergebnis“ wurde in den zurückliegenden Wochen von allen Beteiligten in mehreren Online-Meetings und Gesprächen erarbeitet.

„Gut, dass die Sache nun endlich entschieden ist und zwar einvernehmlich“, betonte der sportliche Leiter Dominik Quinlan, der die „gute Nachricht nach vernünftiger Entscheidung“ und dem „Okay“ beider beteiligten Verbände öffentlich machte. Am Mittwoch hatte sich der Deutsche Eishockeybund (DEB) nun in einer offiziellen Mitteilung in Sachen Verzahnung Oberliga-Bayernliga an die Vereine gewandt.

Kompliziert gestaltete sich die Einstufung der Grafinger Rot-Weißen. Denen war der Klassenerhalt in der eine Stufe höher angesiedelten Oberliga Süd als Tabellenletzter durch den freiwilligen Rückzug des HC Landsberg Riverkings und in Konsequenz der Absage der Playdowns sozusagen am grünen Tisch in den Schoß gefallen – insbesondere auch durch die Beteiligung gleich dreier Parteien. Neben dem EHC waren dies der Bayerische Eissportverband (BEV), zuständig für die Bayernliga, und der Deutsche Eishockeybund (DEB), unter dessen Dach die Oberliga Süd organisiert ist.

Die Klosterseer hatten den den Antrag auf Aufnahme in das Bayerische Oberhaus aufgrund fehlender wirtschaftlicher Grundlage für eine weitere Spielrunde in der Drittklassigkeit gestellt. Letzteres hatte sich in der zurückliegenden Saison klar herausgestellt und hätte nach fehlgeschlagenen Versuchen, die finanzielle Basis für die Mannschaft zu verbessern, wohl in der kommenden Runde noch extremer dargestellt.

Während vom BEV betreffs einer „Aufnahme“ schnell positive Signale gesendet worden waren, blieb man beim DEB in Bezug auf die „Entlassung“ zunächst hart. DEB-Funktionäre hatten im Gespräch mit einem Eishockey-Fachmagazin zuvor sogar noch die Muskeln spielen lassen und erklärt, der EHC müsse bei einem freiwilligen Rückzug ganz unten in der Bezirksliga eingestuft werden.

Das war bei den Klosterseer Verantwortlichen verständlicherweise nicht gut angekommen. Umso erleichterter ist man, dass ein Neubeginn in den Liga-Niederungen wie er bereits vor sieben Jahren angetreten worden war, vom Tisch ist, so Quinlan. Darüber wolle man entsprechend gar keinen Gedanken mehr verlieren, nachdem dieses Szenario glücklicherweise nicht eingetreten sei.

„Not amused“ über das Vorpreschen des DEB war man dem Vernehmen nach auch beim BEV, der aufgrund der gültigen Spielordnung durch Beschluss der Eishockeykommission offenbar sehr wohl das Recht zur Aufnahme eines höherklassigen Aussteigers auf Aufnahme in die Bayernliga hat – sofern der Ausstieg nicht wegen finanziellen Bankrotts erfolgt. Dazu stellte EHC-Präsident Sascha Kaefer noch einmal klar: „Das ist bei uns definitiv nicht der Fall. Wir haben in der letzten Saison vor Augen geführt bekommen, dass die finanziell bedingte Kluft einfach viel zu groß ist und die Oberliga mit dem uns zur Verfügung stehenden Etat auch mittelfristig nicht zu stemmen ist. Wir haben ohne Erfolg versucht, daran etwas zu ändern und dann die Konsequenzen gezogen.“

Beim EHC ist man froh über die nun feststehende Entwicklung. „Es waren zuletzt sehr produktive Gespräche auch mit den DEB-Vertretern, die unsere Position schließlich eingesehen und akzeptiert haben“, sagte Quinlan, der bereits auf den nächsten Themenbereich „umgeswitcht“ ist und jetzt intensiv die Saison- und Mannschaftsplanung vorantreibt. „Da heißt es jetzt Gas geben und Gespräche führen. Schließlich steht der Auftakt des Sommertrainings eigentlich schon direkt an.“ ele