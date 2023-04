Eishockey-Gaudi neben und auf dem Eis

In ungewohnter Montur: EHC-Coach Dominik Quinlan agierte wieder als Spieler. Foto: sro © Stefan Rossmann

Die Punkterunde für den EHC Klostersee in der Oberliga Süd endete nach der Absage der Playdowns vor fast schon einem Monat. Am vergangenen Wochenende aber wurde von den Rot-Weißen noch einmal der vertraute Kabinenduft aufgesaugt, bevor es in die wohlverdiente Sommerpause geht.

Grafing – Bei den „Wren Hockey Classics“ in der Wildbräu-Arena ging‘s für die meisten aus der Truppe um Kapitän Raphael Kaefer noch einmal aufs Eis.

Von Freitagabend bis zum späten Sonntagnachmittag kämpften sie beim Hobby- und Freizeitturnier auf gehobenem Niveau. Namensgeber Bob Wren, der bei der bereits sechsten Auflage seine Schlittschuhe nicht selbst schnürte und sich auf Organisatorisches rund um das Turnier konzentrierte, hatte insgesamt zehn Mannschaften um den ausgelobten Wanderpokal eingeladen.

Ganz oben auf dem Treppchen stand am Ende das „Team Sweden“, in dem neben extra eingeflogenen Skandinaviern auch der Ex-Klosterseer Andreas Persson stürmte. „Man kann nicht jedes Jahr gewinnen“, nahm Dominik Quinlan die knappe Finalniederlage (3:4 nach Penaltyschießen) seiner Mannschaft „Wren Hockey“ sportlich. Nach insgesamt sieben Spielen als Verteidiger in den Beinen war der EHC-Trainer aus der Puste. „Vor allem konditionell war das eine echte Herausforderung“, gestand er, bevor mit einem verdienten Bier in der Hand über verwandelte Penaltys und zu Ende gefahrene Checks gefachsimpelt wurde.

Der Gerstensaft, oder wenigstens ein Bezug dazu, fand sich in einigen Phantasienamen teilnehmender Mannschaften wieder. So waren etwa die „Hopfenkrieger“ am Start, dazu „Beerdogs“ und „Oettinger Allstars“. In sämtlichen Teams tummelten sich wieder Spieler, die aktuell oder in der Vergangenheit in höheren Ligen dem Puck nachgejagt sind. Ganz ohne Ehrgeiz gehe es nicht, aber insgesamt stehe schon der Spaß im Vordergrund, so der einhellige Tenor.

Neben den siegreichen Schweden, die die Vorrunde noch auf Platz zwei beendet hatten und in den K.o.-Spielen nicht zu schlagen waren, sorgten ein finnisches Team (HD Loosers) und Union Wien für internationalen Flair. Die Österreicher überstanden die Gruppenphase als einziges Team ohne Niederlage, hatten im Viertelfinale gegen „The Carpenders“ aber einen schwachen Moment zu viel. Da waren die Wren Classics 2023 auch für die „Spaß Bulls Rosenheim“ gegen das „Team Schützy“ um DEL-Referee Markus Schütz (dann Halbfinal-Verlierer gegen Wren Hockey) zu Ende.

In der Klosterseer Mannschaftskabine wurde nach dem Finale noch länger gemütlich geplaudert. Und EHC-Stürmer Jordy Stallard verabschiedet, der am Tag darauf zurück in seine kanadische Heimat geflogen ist. ele