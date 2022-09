„Die Selbstreflexion ist gut“ - EHC-Trainer Quinlan vor dem Oberliga-Start über die Folgen des 2:8-Debakels

Geknickt nach dem „kollektiven Blackout“ in Erding: Coach Dominik Quinlan und Torjäger Lynnden Pastachak (l.). cr © Christian Riedel / fotografie-ri

Nach dem bitteren Testspiel-Abschluss am Sonntag in Erding (2:8) wurde der trainingsfreie Montag gestrichen. Im Gespräch mit der Ebersberger Zeitung äußerte sich Trainer Dominik Quinlan dazu.

Grafing – Sieben Vorbereitungsspiele hat der EHC Klostersee hinter sich. Ab dem kommenden Wochenende geht’s für die Grafinger in der Oberliga Süd in die Vollen.

Das „Abenteuer“ beginnt für die Rot-Weißen als Aufsteiger gleich bei einem Favoriten auf den Meistertitel und Aufstieg in die DEL2: Freitagabend (20 Uhr) gastiert der EHC bei den Blue Devils Weiden. Die Heim-Premiere folgt am Sonntag ab 17.30 Uhr gegen die Lindau Islanders. Ein Gegner, der schon eher die Kragenweite der Truppe um Kapitän Raphael Kaefer hat.

Trainingsfreier Montag gestrichen

Wie geht man nun mit so einer Situation um?

Dominik Quinlan: Natürlich werden wir darüber noch einmal sprechen. Eine ausführliche Video-Analyse, zu der wir durch die Aufarbeitung und Verarbeitung von Bernd Rische nun bei jedem Spiel in der Lage sind, werden wir aber nicht durchziehen. Das war einfach kollektiv zu schlecht, um es in Sequenzen oder Situationen aufzuarbeiten. Viele Spieler bei uns sind lange genug dabei, die waren nachher in der Kabine richtig sauer auf sich selbst und unzufrieden mit ihrer Leistung. Diese Selbstreflexion ist gut und zeigt, dass kapiert wurde, was da gerade passiert ist.

War der Zeitpunkt fünf Tage vor dem Punktspielauftakt, also am Ende der Vorbereitung, der schlechtest mögliche?

Einen guten Zeitpunkt für eine gesamtheitlich derart schlechte Leistung – ich nenne es mal einen kollektiven Blackout über fast die gesamte Spielzeit – gibt es nicht. Wirklich durchgehend alle standen körperlich und mental total neben sich, keiner bei uns brachte auch nur annähernd Normalform aufs Eis. Wichtig ist jetzt einfach, die richtigen Lehren daraus zu ziehen.

Was sind die Lehren oder Erkenntnisse, die ihr Team aus diesem letzten Vorbereitungsspiel mitnehmen muss?

Alle bekamen brutal vor Augen geführt was passiert, wenn man sich auf bestimmte Automatismen verlässt, die aber eben nur funktionieren, wenn man auf dem Eis hart dafür arbeitet und immer in Bewegung ist. Von alleine, ohne Zutun, geht gar nichts. Wir müssen uns auf all das besinnen, was in den Tests davor und auch in den letzten Jahren die Basis für gute Leistungen war: Hellwach sein vom ersten Bully bis zur Schlusssirene, Lauf- und Einsatzfreude und vor allem in der Defensivzone taktische Disziplin. Dafür werden wir in diesen Tagen noch einmal hart trainieren, am Montag haben wir auch eine zusätzliche Einheit eingelegt, um dann bereit zu sein.

Hat sich vielleicht auch gezeigt, dass der Kader sehr knapp besetzt ist, wie im engeren Kreis mehrmals thematisiert?

Beim Auftritt in Erding hätte auch ein größerer Kader nichts gebracht, weil ich ja alle hätte austauschen müssen. Den Luxus eines 40-Mann-Kaders hat nicht mal ein Top-Verein. Insgesamt aber ist unser Team natürlich überschaubar klein und die interne Konkurrenz entsprechend gering. Das haben wir ja schon bisher gesehen. Gegen die Gladiators fehlten vom Stamm Yannick Kischer und Vitus Gleixner, was jetzt nichts mit der insgesamt schlechten Performance aller anderen zu tun hatte. Längere Verletzungspausen oder Ausfälle von Leistungsträgern aber würden uns definitiv schwer zusetzen. Aber das wissen und wussten wir, und unsere Mannschaft ist nach den finanziellen Möglichkeiten zusammengestellt, die beim EHC bekanntlich nicht üppig sind.

