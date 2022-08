Hochgenuss in der Nebelsuppe

Freudvoll, im Nebel zu wandern! Frei nach Hermann Hesse genießt Kanada-Import Joseph Leonidas die vernebelte Heimpremiere mit dem EHC Klostersee. Mit 6:2 behielten die Grafinger gegen Erding jederzeit den Durchblick. sro © SRO EBERSBERG

Grafing – Zweites Erfolgserlebnis für den EHC Klostersee im zweiten Testmatch. „Natürlich ist ein positives Ergebnis schön, hat in der Vorbereitung aber nicht Priorität“, betonte Trainer Dominik Quinlan trotzdem nach dem 6:2 der Grafinger am Sonntagabend bei der Heim-Premiere gegen die Erding Gladiators. Das Spieltempo gegen den Gast aus der Herzogstadt war nicht ganz so hoch wie zwei Tage zuvor in Miesbach.

„Da war unser Gegner klar frischer, was aber nicht verwunderte. Erding hatte ein dreitägiges Trainingslager in Innsbruck in den Beinen, da wurde sicher hart und intensiv gearbeitet“, wollte der Cheftrainer der Rot-Weißen insbesondere das Endresultat nicht überbewerten. Obgleich die Gladiators nach einigen namhaften Verpflichtungen vielfach höher bewertet werden als der erste Gegner, sahen sich die EHCler aus den genannten Gründen weniger Gegenwehr gegenüber. Schon bald hatte man die Spielkontrolle inne, wobei das schnelle 1:0 nach nur 92 Sekunden durch Fabian Zick sicher half.

Im Schlussabschnitt traf auch Marc Bosecker, womit – den Treffer von Joe Leonidas zwei Tage davor mit eingerechnet – alle Klosterseer Neuzugänge bereits ihr persönliches Erfolgserlebnis verzeichnen konnten. Das größte Handicap auf dem Eis waren für beide Teams wohl die Nebelschwaden, die sich teilweise hartnäckig dicht über der Spielfläche hielten und die Sicht entsprechend einschränkten. Den größeren Durchblick hatten die Grafinger, mal abgesehen von der zu offensiven Ausrichtung kurz vor dem 1:1-Ausgleich (15.) und bei zwei, drei schnellen Gegenstößen der Gladiators.

Cheftrainer Quinlan freute es, dass alle drei Reihen zum Torerfolg gekommen sind. Simon Roeder und Johannes Kroner traf per Direktabnahme beziehungsweise Nachschuss zum 2:1 (16.) und 3:1 (26.). Lynnden Pastachak steuerte in der 35. Minute in Überzahl den vierten Treffer bei. Das halbe Dutzend machte Vitus Gleixner voll, der nach dem ersten Drittel den vorsichtshalber noch geschonten EHC-Kapitän Raphael Kaefer (OP-Narbe noch nicht richtig verheilt) ersetzte (59.). ele