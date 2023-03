EHC Klostersee feiert Klassenerhalt-Wunder

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Da gab’s noch eine Pleite, nun dürfen sie Feiern: Das Nachsehen gegen Passau hatten die Klosterseer (hier Yannik Kischer, r.) zum Hauptrundenabschluss. Dank eines Rückziehers der Landsberg Riverkings bleiben dem EHC trotz der mageren Punktausbeute die Playdowns erspart. © Stefan Roßmann

Eine unerwartete Wendung rettet dem EHC Klostersee trotz einer niederlagenschwangeren Saison den Klassenerhalt in der Oberliga Süd. Der Absteiger heißt anders.

Grafing – Die Glücksnachricht für den EHC Klostersee kam in Form einer nüchternen Pressemitteilung des Deutschen Eishockeybundes. „Landsberg Riverkings ziehen sich aus Oberliga Süd zurück“, steht drin. Für die Grafinger Eishackler bedeutet das den vorzeitigen Klassenerhalt – ihnen bleiben die nervenaufreibenden Playdowns im Kampf gegen den Abstieg in die Bayernliga erspart.

DEB-Mitteilung sorgt bei Grafings Eishacklern für Jubelstimmung

Denn auch das verkündete der Bundesverband in selbiger Mitteilung: „Der EHC Klostersee, der die Hauptrunde hinter den Landsberg Riverkings abgeschlossen hat, rückt auf Tabellenplatz 12 vor“, heißt es darin. „Die Playdowns gegen den EHC Klostersee werden abgesetzt. Der EHC verbleibt somit auch für die kommende Spielzeit in der Oberliga Süd.“ Selten kommen Jubelbotschaften in solch amtsdeutschen Kostüm daher.

Klostersee gerettet - Landsberg Riverkings steigen freiwillig in Bayernliga ab

Im Gegenzug rutschen die „Riverkings“ aufgrund ihrer Entscheidung auf den letzten Tabellenplatz und stehen damit laut DEB als sportlicher Absteiger in den Landesverband fest. Die Verantwortlichen des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) haben nach eigener Auskunft im Rahmen der erlassenen Durchführungsbestimmungen der Anfrage zugestimmt.

Für die Klosterseer Seele ist diese unerwartete Schicksalsfügung eine unerwartete Streicheleinheit. Die beiden letzten Hauptrundenspiele ließen mit 0:5 gegen Riessersee und 1:7 gegen die Passau Black Hawks nichts Gutes erahnen – eine Sorge, die nun vergessen ist.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.