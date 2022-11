Brisanter Besuch aus der Nachbarschaft: EHC erwartet Rosenheim zum Derby

Hart und gut verteidigen wollen die EHCler um Florian Gaschke (l.) und Vitus Gleixner heute im Derby. © stefan rossmann

In der Oberliga Süd erwartet der EHC Klostersee die Starbulls Rosenheim dieses Wochenende zum Derby.

Grafing – Altmeister-Treffen für den EHC Klostersee. Am Wochenende treffen die Grafinger zunächst in der Wildbräu-Arena auf die Starbulls Rosenheim (Freitag, 20 Uhr), am Sonntag geht’s im Allgäu ab 18 Uhr beim EV Füssen um einen Dreier. „Wir wollen natürlich in beiden Begegnungen alles versuchen, um endlich den ersten Sieg einzufahren“, gibt sich Trainer Dominik Quinlan im Namen der Rot-Weißen kämpferisch.

Die besseren Chancen auf ein Erfolgserlebnis hat der EHC zweifelsohne in der Fremde. Gegen Füssen holte man sich im Hinspiel durch ein 3:4 nach Penaltyschießen einen der mageren zwei Punkte, die bislang auf der Habenseite stehen. Der EVF wurde vor dem Punktspielauftakt in der Oberliga Süd als eines der Teams eingestuft, die in etwa das Leistungsniveau der aufgestiegenen Klosterseer haben. Das erste Treffen unterstrich diese Einschätzung, doch Füssen zeigte bislang mehr Kontinuität und rangiert mit drei Siegen in regulärer Spielzeit und vier nach Overtime auf Rang zehn. „Die Cleverness und Erfahrung dafür fehlt uns noch“, weiß EHC-Headcoach Quinlan, der nach einem Spiel Sperre wie auch Verteidiger Yannick Kischer schon im Heim-Derby wieder dabei sein wird.

Außenstürmer Roeder gibt sein Comeback

Teuer verkauft hatte sich die Truppe um Kapitän Raphael Kaefer in Rosenheim. Mehr als ein achtbares 1:3 sprang dennoch nicht heraus für die EHCler, die bisher überwiegend wegen ihrer schwachen Abschlussquote das Nachsehen hatten. Auf keine zwei Treffer pro Spiel bringt man es aktuell im Schnitt. „Damit ist im Eishockey auch mit einer extrem starken Defensive, wie wir sie in einigen Spielen bisher aufs Eis gebracht haben, wenig zu bewegen“, weiß Quinlan.

Dem Team steht Außenstürmer Simon Roeder wieder zur Verfügung, der nach siebenwöchiger Verletzungspause sein Comeback geben wird. Mit wem der Flügelflitzer in einer Offensivreihe angreifen wird, werde nach dem Abschlusstraining entschieden. Vor allem weil krankheitsbedingt noch nicht sicher ist, wer alles dabei sein kann.

Vollmayer fällt aus

Was auch auf die Gäste zutrifft, bei denen unter anderem Maximilian Vollmayer (Viruserkrankung) ausfällt. Das EHC-Eigengewächs, seit kurzem 27 Jahre alt, ist einer der Leader bei den Starbulls und hat genau das im Hinspiel mit dem wichtigen Führungstreffer unter Beweis gestellt. Ob Vollmayer, der sich mit Radfahren fit hält, wenigstens als Bandengast in der Wildbräu-Arena dabei sein wird, ließ er offen. Den bisherigen Werdegang seines Heimatvereins verfolge er natürlich. „Dass es ein Aufsteiger sehr schwer hat, hat man bereits in den letzten Jahren immer wieder gesehen“, sagt Vollmayer. „Ich bin eher überrascht von Teams wie Passau oder Landsberg, die regelmäßig punkten. Das macht es für den EHC Klostersee noch schwieriger.“ ele

