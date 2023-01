EHC Klostersee leistet sich kurze Schwächephase mit Folgen

EISHOCKEY – OBERLIGA SÜD - EHC unterliegt nach 2:0-Führung – Kritzenberger kassiert Sperre

Von Offiziellen ist jegliche öffentliche Kritik an der Spielleitung durch die Schiedsrichter nicht erwünscht, klare Äußerungen in diese Richtung ziehen eine Geldstrafe vom Verband nach sich. Das ist auch beim EHC Klostersee bekannt.

Grafing – Wohl vor allem aus diesem Grund kniff Eishockeytrainer Dominik Quinlan vom EHC Klostersee am Montagabend nach dem 3:6 gegen den EC Peiting die Lippen zusammen, selbst als er direkt auf die „Leistung“ der Unparteiischen angesprochen wurde. Es war aber nicht schwer zu erraten, wie es im Head-Coach der Rot-Weißen brodelte – nach der dritten aus EHC-Sicht sehr unglücklichen und teilweise einseitigen Vorstellung der Referees in Folge. Beeinflussten die fragwürdigen Entscheidungen den Spielausgang in Füssen und Rosenheim eher nicht, war die teils einseitige Betrachtung von Situationen in der ersten Oberliga-Partie des neuen Kalenderjahres für die Grafinger ärgerlich, wie auch Quinlan anmerkte als Kamera und Mikrophon abgeschaltet waren. „Wir sind zwar Aufsteiger, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen.“

Da hatte der Klosterseer Cheftrainer, der einen Zusatzbericht an den Verband ankündigte, freilich noch keine Kenntnis vom quasi i-Tüpfelchen, das sich nach der Schlusssirene beim Gang in die Kabine ereignete. Da soll Marinus Kritzenberger sich abschätzig über die Schiedsrichter geäußert haben, was ihm prompt noch eine Spieldauerdisziplinarstrafe einbrachte. Mit der Konsequenz, dass der Verteidiger am heutigen Mittwoch im nächsten Pflichtspiel des EHC gegen den Altmeister SC Riessersee (20 Uhr, Wildbräu-Arena) gesperrt ist.

Verschärfen könnte sich die Personalsituation in der Hintermannschaft durch die Verletzung von Nicolai Quinlan, der gegen Peiting einen Schlag in die Kniekehle abbekommen hat und im zweiten Drittel ausfiel. Die Gäste verloren in Sean Morgan ebenfalls früh einen Abwehrspieler wegen Verletzung.

Eine Pille, die für Gästetrainer Anton Saal durch den eingefahrenen Dreier nicht ganz so bitter wirkte: „Von verdienten drei Punkten will ich nicht unbedingt sprechen, aber wir haben heute die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt.“ Als Schlüsselmoment für die Wende nach zwei schwachen Spielen und klaren Niederlagen sah der ECP-Coach den 1:2-Anschlusstreffer gegen Ende des ersten Drittels an.

„Extrem ärgerlich“ nannte hingegen Quinlan das unnötige Gegentor: „Wir hatten uns davor gut und verdient nach vorne gearbeitet. Man muss aber auch ehrlich sein: Im zweiten Drittel haben wir einfach schwach verteidigt. Vier Gegentore am Stück darfst du nicht kriegen.“ Damit hatte der EHC die Sache aus der Hand gegeben, bevor die schwächste Performance der drei beteiligten Parteien in den letzten 20 Spielminuten klar an die Unparteiischen ging.

Ob berechtigt oder nicht – auf der Strafbank wird für die EHC-Akteure auch heute Abend gegen den Gast aus Garmisch, der seit Jahren personell vom EHC Red Bull München subventioniert wird, nichts zu holen sein. „Riessersee stellt eine kompakte Truppe. Da muss bei uns alles passen, damit was geht“, weiß natürlich auch Trainer Quinlan. ele