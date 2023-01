EHC Klostersee: Zu viele Ausfälle für mehr Gegenwehr

Unter Bedrängnis: Klostersees Vitus Gleixner (li.) gegen Tobias Kircher (SCR), Quirin Bacher (hi., l.) lauert. Foto: sro © sro

Nichts zu bestellen hatte der EHC Klostersee in der Wildbräu-Arena am Mittwochabend gegen den SC Riessersee. Arg ersatzgeschwächt verkauften sich die Grafinger Eishackler beim 1:4 in der Oberliga-Partie gegen den Gast aus Garmisch den Möglichkeiten entsprechend.

Grafing – Bezogen auf das Stammpersonal der ersten drei Blöcke, fehlte bei den Rot-Weißen – langzeitverletzt, gesperrt und krank – quasi der halbe Kader. Ohne sieben Spieler musste Trainer Dominik Quinlan seine Aufstellung gestalten, nachdem sich am Spieltag-Nachmittag auch noch der Kanadier Jordan Stallard abgemeldet hatte. Die Ausfälle wurden unter anderem durch die U20-Kräfte Tobias Hilger und Stefan Würmseer ersetzt.

Die Gäste aus Garmisch brachten trotz einiger Abstellungen noch immer eine mehr als konkurrenzfähige Truppe aufs Eis. Der kurzfristige Ausfall vom 39-jährigen Liga-Topskorer Lubor Dibelka, dem beim Warmup der Oberschenkel zwickte, ist freilich auch für den Tabellenvierten nicht leicht zu verdauen.

Riessersee begann optisch überlegen, aber defensiv auch sehr leichtsinnig. Zwei Top-Chancen ließ die SCR-Deckung in der Anfangsphase zu, doch der als Stürmer aufgebotene Quirin Bacher und Kapitän Philipp Quinlan konnten sie allein vor Torhüter Michael Böhm nicht nutzen (3./4.). Es dauerte fast acht Minuten, bis der Gast Dominik Gräubig erstmals richtig fordern konnte. Ab da konnte sich der EHC-Torsteher bis zur ersten Pause über mangelnde Arbeit nicht mehr beklagen. Der SC Riessersee setzte sich mehrmals länger in der Abwehrzone Klostersees fest und arbeitete dabei die Führung heraus (10.), als Gräubig die Sicht genommen war.

Die Grafinger überstanden eine Unterzahl schadlos und gingen mit einem Powerplay in den zweiten Abschnitt. Der begann sehr abwechslungsreich, bevor die Garmischer die Partie schnell wieder kontrollierten. Noch einmal hatte der EHC Powerplay und war dem Ausgleich durch zwei Distanzschüsse von Yannick Kischer sowie einer Direktabnahme durch Florian Gaschke sehr nahe (30.).

Gerade wieder komplett, kombinierte sich der SCR zum 0:2 nach vorne und legte Sekunden vor der nächsten Drittelpause in Überzahl nach (32./40.). Zwei Mal holten man sich da erfolgreich den Rebound. Aus einem Abpraller machte Riessersee auch das 0:4 (43.), bevor sich die Klosterseer den mehr als verdienten Ehrentreffer durch Felix Kaller nach Doppelpass mit Vili Vesalainen sicherten (50.). ele