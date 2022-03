Eishockey: EHC Klostersee reißt Topspiel noch aus dem Feuer

Klosterseer Puckkontrolle: Nicolai Quinlan und seine EHC-Mannschaft steckten im Spitzenspiel in Miesbach auch nach einem 1:4-Rückstand nicht auf. © Foto: Thomas Plettenberg

Im Spitzenspiel der Aufstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga hat der EHC Klostersee seinen ersten Platz verteidigt, den Vorsprung sogar noch ausgebaut. In einem hochklassigen Match beim TEV Miesbach setzten sich die Grafinger trotz zwischenzeitlichem Drei-Tore-Rückstand nach Penaltyschießen mit 5:4 durch.

Grafing – „Kompakt stehen und hart arbeiten“, gab Trainer Dominik Quinlan seinen Rot-Weißen zwischen Warmup und Faceoff mit auf den Weg. Die Gastgeber hatten nach dem überraschenden 3:6 zwei Tage davor in Peißenberg etwas gut zu machen. Die Klosterseer hatten darum in den ersten zehn Minuten keinen leichten Stand, sahen sich auch bedingt durch zwei Strafzeiten häufig in die Defensive gedrängt.

Zwei, drei gefährliche Entlastungskonter konnte man fahren, das durchdacht herausgespielte 0:1 durch den Kanadier Patrick Asselin aber nicht verhindern (10.). Mit intensivem Einsatz und körperlicher Präsenz biss sich der EHC zurück ins Geschehen. Knapp drei Minuten nach dem Rückstand erzielte Florian Engel das 1:1. Im Nachsetzen, nachdem sich Florian Gaschke hinter dem gegnerischen Gehäuse durchgesetzt und Bob Wren einen Versuch knapp über die Latte gesetzt hatte.

Nach dem ersten Pausentee erwischten erneut die Miesbacher den besseren Start. Philipp Hähl klärte beim Alleingang von Stefano Rizzo in höchster Not (21.). Dann hatte gegenüber Klostersee mehrfach die Führung am Schläger. Anian Geratsdorfer parierte doppelt gegen Wren und gegen Engel (24./27.). Im direkten Gegenstoß ging der Klärungsversuch von Yannick Kischer schief und landete auf der Kelle von Felix Feuerreiter, der auf 2:1 (27.) stellte.

Das veränderte die Statik erneut. Jetzt wirkten die Gastgeber einen Tick frischer und spritziger, entschieden die Kleinigkeiten für sich. Zwei Mal nutzten die TEVler die Unordnung im Defensivverhalten der Grafinger eiskalt aus und es stand 4:1 (34./38.).

Kaum jemand auf den mit über 500 Zuschauern gut besuchten Rängen hätte wohl geglaubt, dass damit nicht die Vorentscheidung schon gefallen war. War sie nicht. Denn im Schlussabschnitt beherrschte die Klosterseer Körpersprache das Geschehen auf dem Eis. Das schnelle 2:4 durch Vitus Gleixner (offizieller Torschütze: Christian Hummer) gab Auftrieb. Die Umstellungen von Headcoach Quinlan machten sich bezahlt. Die Grafinger schnürten ihren Gegner in dessen Abwehrzone ein. Verdient zog man durch Tore von Gaschke und Kischer noch gleich (46./51.). Nach hochklassiger Verlängerung versenkte wie in der Vorwoche Philipp Quinlan den entscheidenden Penalty – 5:4. ele